パチンコ新機種『e EDENS ZERO ～究極LT～』発売のお知らせ

円谷フィールズホールディングス株式会社

円谷フィールズホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本 英俊）の連結子会社であるフィールズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田 永）は、このたびパチンコ新機種『e EDENS ZERO ～究極LT～』を発売することになりましたので、お知らせいたします。

本機種は、スマートパチンコ機（スマパチ）として登場します。

■TVアニメ『EDENS ZERO』について

TVアニメ『EDENS ZERO』は、人気漫画家の真島ヒロ氏（代表作：『FAIRY TAIL』や『RAVE』など）による漫画作品を原作とする TV アニメ作品です。主人公の少年シキが、宇宙戦艦「エデンズ ゼロ」で個性豊かな仲間たちと共に未知の惑星を巡る冒険ファンタジー物語です。宇宙を舞台に壮大な世界観で描かれるストーリーと、魅力的なキャラクターたちが織り成すドラマが多くのファンより支持を得ています。

■導入スケジュール

- 作品の歩み：原作の漫画作品は、「週刊少年マガジン」（講談社）にて 2018 年から 2024 年まで連載されました。連載開始当初より、日本語含めて 6 か国語で同時連載され、世界中でファンを獲得しています。TV アニメは 2021 年に第 1 期が日本テレビ系列ほかにて放送され、2023 年には第 2 期が放送されました。- 家庭用ゲームの発売：2025 年には漫画と TV アニメを原作とした家庭用ゲームが発売されました。様々なキャラクターを自ら操作して作品の世界に没入できるゲーム体験は、ファンの間で大きな話題を集めています。

本機種は、パチンコ・パチスロファンのみならず、アニメや漫画、ゲームファンなど幅広い層に向けて2026年8月より全国のパチンコホールにてご遊技いただける予定です。

▷（ご参考）『EDENS ZERO』公式サイト：https://edens-zero.net/

(C)真島ヒロ／講談社

(C)真島ヒロ／講談社・ＮＴＶ

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製造元／株式会社七匠 総発売元／フィールズ株式会社 ※画像の無断使用を禁止いたします。