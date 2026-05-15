議事録＆翻訳AI「オンヤク」、インターフェックスWeek東京 ファーマラボEXPOに出展のお知らせ

株式会社ロゼッタ

株式会社メタリアルグループで、国内市場No.1※のAI翻訳サービスを開発・提供する株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」を、2026年5月20日（水）～22日（金）に幕張メッセで開催される「インターフェックスWeek東京 ファーマラボEXPO」に出展いたします。

グローバル化の進展により、企業活動において国境を越えた会議は日常化する一方で、「言語の壁」「議事録作成の負担」「情報共有の遅延」といった課題が顕在化しています。

「オンヤク」は、会議音声をリアルタイムで文字起こし・翻訳し、議事録として自動記録するAIツールです。100言語以上に対応し、通訳や手作業による議事録作成を不要とすることで、会議の在り方そのものを変革します。

本展示では、特にグローバル共同研究や国際連携が進む製薬・バイオ業界において、 調達・開発・製造・研究・臨床・治験の現場で活用できるユースケースをご紹介します。

事前来場ご登録（無料） :https://x.gd/XCHbv

■出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6279/table/812_1_be3dea0b29e761061c923dd11403bc04.jpg?v=202605150351 ]

■オンヤクについて

「オンヤク」は、会話・会議をリアルタイムに翻訳・表示するAI音声翻訳ツールです。100以上の対応言語と、参加者ごとの言語設定によって国際カンファレンスを実現。会議内容全体を要約・翻訳する「AI要約機能」で議事録作成の手間を削減し、コア業務に専念いただけます。

高い認識・翻訳精度と、データの二次利用を行わない・音声ファイルをサーバに残さないといった企業目線のセキュリティを特徴とするほか、聴覚支援システムとして聞こえづらい方の会議参加を後押しし、コミュニケーション促進にも活用いただいています。

議事録＆翻訳AI「オンヤク」：https://www.rozetta.jp/lp/onyaku/

「オンヤク」の特長

- リアルタイム翻訳 × 文字起こし：会議内容を即時にテキスト化し、100言語以上へ翻訳- 議事録の自動生成：会議ログをそのまま保存・共有し、作業時間を大幅削減- 専門用語への対応：医薬・研究開発分野などの専門用語にも柔軟に対応- あらゆる会議に対応：Web会議・対面会議の双方で利用可能

想定ユースケース（製薬・研究開発）

- 海外研究機関との共同研究会議- 治験関連の国際会議- グローバル品質監査対応- 海外拠点との定例ミーティング

■ メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1に位置している。（出典：ITR 「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア （2024年度実績・2025年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問い合わせ先： pr@metareal.jp

■ 株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度産業翻訳AI「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. オンプレミス、国内サーバーの最高水準セキュリティ方式も選択可能

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名： 株式会社ロゼッタ

URL： https://www.rozetta.jp/

代表者： 代表取締役 五石 順一

事業内容： AI翻訳および専門文書AIの開発・運営

※ITR 「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度実績・2025年度予測）