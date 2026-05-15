【第3回】PREGIO ART CONTEST　作品募集開始のお知らせ

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）が展開する賃貸マンションブランド「プレジオ」シリーズの名を冠した、『PREGIO ART CONTEST』の作品募集を2026年5月15日(金)から7月17日(金)の期間で行います。本年度のテーマは「進化」。18歳から39歳の日本在住のアーティストより広く絵画作品を募集します。

【Webページ】https://artgallery.pregio.co.jp/contest/

株式会社プレジオは、若手アーティストとの出会いや支援を目的とした公募展「PREGIO ART CONTEST」を2024年より開催しており、本年で3年目を迎えます。応募作品数は累計1,200点を超え、多くの才能あふれる作品が集まっております。

本年度は新たに大阪芸術大学様のご後援を賜り、審査員には同大学美術学科教授の久世直幸様にもご参加いただきます。

最優秀賞には賞金100万円、優秀賞には賞金50万円をはじめ、各種賞を多数ご用意しております。

入賞作品の展覧会は、2026年10月に「PREGIO ART GALLERY」、11月には「リーガロイヤルギャラリー」にて開催いたします。「PREGIO ART GALLERY」は株式会社プレジオが運営するギャラリーであり、アートを通じて全国の若手アーティストを支援することを目的として、2024年1月に開設いたしました。

また、リーガロイヤルホテル（大阪）内にある「リーガロイヤルギャラリー」は、アーティストの表現と交流の場として1999年10月に開設され、2024年には開設25周年を機にリニューアルオープンいたしました。歴史あるこのギャラリーでの展覧会にも、ぜひご期待ください。

●【第3回】PREGIO ART CONTEST 開催概要

【会社概要】

社名 ：株式会社プレジオ

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

代表取締役：上山 祐平

設立 ：2008年1月

事業内容 ：建設業及び土木建築工事

建築のデザイン

設計・施工管理

不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

HP：https://pregio.co.jp/