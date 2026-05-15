家族の健康管理「自分が何かしてあげたい」と思う人は82%｜一方で「何をすればいいか分からない」が7割
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、30～59歳の男女100名を対象に「家族の健康管理に関する意識調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 家族（配偶者・親・子ども）の健康について心配していますか？
・とても心配している：39% ・やや心配している：43% ・あまり心配していない：14% ・まったく心配していない：4%
82%が家族の健康を心配しており、健康管理への関心の高さがうかがえます。
Q2. 家族の健康のために「自分が何かしてあげたい」と思いますか？
・強くそう思う：41% ・ややそう思う：41% ・あまりそう思わない：14% ・まったくそう思わない：4%
82%が「何かしてあげたい」と考えている一方、次の質問で明らかになったのは「具体的に何をすればいいか分からない」というジレンマです。
Q3. 家族の健康管理として、具体的に何をしていますか？（複数回答）
・食事に気を配っている：58% ・運動を促している：29% ・サプリメントを勧めている：18% ・定期的に健康診断を受けさせている：31% ・特に何もできていない：27% ・何をすればいいか分からない：42%
「何をすればいいか分からない」が42%を占め、「何かしてあげたい」のに「何をすればいいか分からない」という矛盾が浮き彫りになりました。
Q4. 自宅で家族のエネルギー状態を確認できる測定器があれば使ってみたいですか？
・ぜひ使いたい：28% ・やや興味がある：39% ・あまり興味がない：23% ・まったく興味がない：10%
67%が家庭用の測定器に興味を示しています。
■ 調査結果に対する当社の見解
「家族のために何かしたいが、何をすればいいか分からない」--この課題に対する具体的な第一歩が、波動測定器による「家族の状態の見える化」です。
当社のMeijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）は、家族全員の測定データを1台で管理でき、自宅で手軽にエネルギーバランスを確認できます。「家族の健康ステーション」として、月1～2回の定期チェックをルーティン化することで、「何かしてあげている」という実感と安心を提供します。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店
運営会社：明治ヘルスケア株式会社
本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2
電話番号：070-4132-3899
メールアドレス：a@kontaniclinic.jp
事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売
代表取締役：川俣 潤
公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 家族（配偶者・親・子ども）の健康について心配していますか？
・とても心配している：39% ・やや心配している：43% ・あまり心配していない：14% ・まったく心配していない：4%
82%が家族の健康を心配しており、健康管理への関心の高さがうかがえます。
Q2. 家族の健康のために「自分が何かしてあげたい」と思いますか？
・強くそう思う：41% ・ややそう思う：41% ・あまりそう思わない：14% ・まったくそう思わない：4%
82%が「何かしてあげたい」と考えている一方、次の質問で明らかになったのは「具体的に何をすればいいか分からない」というジレンマです。
Q3. 家族の健康管理として、具体的に何をしていますか？（複数回答）
・食事に気を配っている：58% ・運動を促している：29% ・サプリメントを勧めている：18% ・定期的に健康診断を受けさせている：31% ・特に何もできていない：27% ・何をすればいいか分からない：42%
「何をすればいいか分からない」が42%を占め、「何かしてあげたい」のに「何をすればいいか分からない」という矛盾が浮き彫りになりました。
Q4. 自宅で家族のエネルギー状態を確認できる測定器があれば使ってみたいですか？
・ぜひ使いたい：28% ・やや興味がある：39% ・あまり興味がない：23% ・まったく興味がない：10%
67%が家庭用の測定器に興味を示しています。
■ 調査結果に対する当社の見解
「家族のために何かしたいが、何をすればいいか分からない」--この課題に対する具体的な第一歩が、波動測定器による「家族の状態の見える化」です。
当社のMeijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）は、家族全員の測定データを1台で管理でき、自宅で手軽にエネルギーバランスを確認できます。「家族の健康ステーション」として、月1～2回の定期チェックをルーティン化することで、「何かしてあげている」という実感と安心を提供します。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店
運営会社：明治ヘルスケア株式会社
本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2
電話番号：070-4132-3899
メールアドレス：a@kontaniclinic.jp
事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売
代表取締役：川俣 潤
公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
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