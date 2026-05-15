スプライン転造機の世界市場2026年、グローバル市場規模（冷間転造機、熱間転造機）・分析レポートを発表
2026年5月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スプライン転造機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スプライン転造機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、スプライン転造機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は611百万ドルと評価されており、2031年には781百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は3.6％であり、製造業の安定的な需要を背景に緩やかな成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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スプライン転造機は、回転する転造工具を用いて加工対象物に圧力を加え、塑性変形によってスプライン形状を形成する専用装置です。
切削加工と比較して材料の無駄を抑えながら高精度な加工が可能であり、優れた表面仕上げと高い生産効率を実現します。また、構造がコンパクトで操作や保守が容易であるため、製造現場における自動化と効率化に寄与します。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは冷間転造機と熱間転造機に分類され、それぞれ加工条件や材料特性に応じて使用されます。用途別では自動車部品、機械部品、その他の分野に分かれており、特に自動車部品分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、KINEFAC、PROFIROLL TECHNOLOGIES GMBH、MICO s.r.l.、EVIRT ITALIA、West Michigan Spline、PEE WEE、Escofier、NHK BUILDER、HUTECH ENGINEERING、ORT ITALIAなどが主要企業として挙げられます。
さらにJTEKT、MTE Industries、Anderson Cook、Threadaid、Riten Industries、Profimach、Bing Feng Industrial、Yieh Chen Machinery、Kim Union Industrial、Wei Tai Machineryなども市場で重要な役割を担っています。各企業は加工精度や生産効率の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
アジア太平洋地域では中国、日本、韓国を中心に製造業が発展しており、市場成長の中心となっています。欧州や北米では高精度加工技術への需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、製造業の高度化、自動車産業の発展、高精度部品への需要増加が挙げられます。
一方で、設備投資コストや技術導入のハードルが市場拡大の制約要因となっています。また、加工技術の革新や自動化の進展により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は製造業の発展とともに安定した成長が期待される分野です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スプライン転造機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スプライン転造機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、スプライン転造機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は611百万ドルと評価されており、2031年には781百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は3.6％であり、製造業の安定的な需要を背景に緩やかな成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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スプライン転造機は、回転する転造工具を用いて加工対象物に圧力を加え、塑性変形によってスプライン形状を形成する専用装置です。
切削加工と比較して材料の無駄を抑えながら高精度な加工が可能であり、優れた表面仕上げと高い生産効率を実現します。また、構造がコンパクトで操作や保守が容易であるため、製造現場における自動化と効率化に寄与します。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは冷間転造機と熱間転造機に分類され、それぞれ加工条件や材料特性に応じて使用されます。用途別では自動車部品、機械部品、その他の分野に分かれており、特に自動車部品分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、KINEFAC、PROFIROLL TECHNOLOGIES GMBH、MICO s.r.l.、EVIRT ITALIA、West Michigan Spline、PEE WEE、Escofier、NHK BUILDER、HUTECH ENGINEERING、ORT ITALIAなどが主要企業として挙げられます。
さらにJTEKT、MTE Industries、Anderson Cook、Threadaid、Riten Industries、Profimach、Bing Feng Industrial、Yieh Chen Machinery、Kim Union Industrial、Wei Tai Machineryなども市場で重要な役割を担っています。各企業は加工精度や生産効率の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
アジア太平洋地域では中国、日本、韓国を中心に製造業が発展しており、市場成長の中心となっています。欧州や北米では高精度加工技術への需要が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、製造業の高度化、自動車産業の発展、高精度部品への需要増加が挙げられます。
一方で、設備投資コストや技術導入のハードルが市場拡大の制約要因となっています。また、加工技術の革新や自動化の進展により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は製造業の発展とともに安定した成長が期待される分野です。