引っ越し・模様替えを計画中の方々に向けた提案を強化 重くて持ちにくい大型家具・家電の移動を、2人で支えやすくする運搬ベルト「キャリーラクダ(R)」の紹介
冷蔵庫や洗濯機、棚などの“大きくて持ちにくい荷物”に着目。?幅広ハーネス、12cm幅の大小2本ストラップ、新機能アームループ付の「キャリーラクダ(R)」を、一般家庭での引っ越し・模様替え時の選択肢として提案
有限会社ドリームチーム（神奈川県横浜市青葉区、代表取締役：松永 智昭）は、引っ越し・模様替えを計画中の方々に向けて、運搬ベルト「キャリーラクダ(R)」の提案を強化します。
厚生労働省が公表している「陸上貨物運送事業における腰痛の予防」では、重量物の取り扱い作業における腰痛予防対策として、補助機器の活用や複数人での作業などが示されています。また、「腰痛を防ぐ職場の好事例集」でも、作業時の身体への負担を減らす工夫が紹介されています。
こうした背景を踏まえ、当社では、一般家庭での引っ越しや模様替えにおいても、大型家具・家電を「腕力だけで持ち上げる」のではなく、持ち方・支え方を工夫する選択肢として、キャリーラクダ(R)を紹介します。キャリーラクダ(R)は、2人用ハーネスと大小2本の運搬ストラップを備えた運搬ベルトで、冷蔵庫や洗濯機、棚などの移動時に生じやすい「重い」「持ちにくい」「運びにくい」といった負担に着目した商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345697/images/bodyimage1】
2人で支えやすくする運搬ベルト「キャリーラクダ(R)」
キャリーラクダ(R)は、幅広ハーネスとバックルを2組備えた2人用の運搬ベルトです。さらに、重量物に対応する12cm幅の運搬ストラップを大小各1本組み合わせており、荷物の大きさや形状に合わせて使い分けることができます。
肩への負担を分散しやすい幅広ハーネス、人間工学に基づいた設計、テコの原理を応用した仕組みが特長です。冷蔵庫や洗濯機、棚など、大きくて持ちにくい荷物を2人で支えやすくします。
街の電気屋さんやリサイクルショップなど、重い荷物を扱う業者にも使用されており、自力での引っ越しや模様替え時の家具・家電の移動にも適した商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345697/images/bodyimage2】
腕力だけに頼らない、という選択肢を届けたい
当社は、重い荷物の運搬を「力のある人が頑張る作業」としてだけでなく、持ち方や支え方を工夫することで見直せるものとして考えています。引っ越しや模様替え、家具・家電の搬入搬出といった生活の中の場面で、2人でより支えやすくする選択肢として、キャリーラクダ(R)を提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345697/images/bodyimage3】
商品概要
商品名：運搬ベルト キャリーラクダ(R)（幅広 運搬ストラップ2本付き） 引越し 運搬 移動ベルト?
商品番号：R0001?
内容：ハーネス・バックル×2（2人用セット）、運搬ストラップ（大）×1、運搬ストラップ（小）×1?
運搬ストラップサイズ：大 約360cm×幅12cm／小 約200cm×幅12cm?
総重量：約1.5kg?
推奨耐荷重量：約365kgまで?
実証済み最大耐荷重量：約680kg?
通常販売価格：7,999円（税込）
https://unpanrakuda.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345697/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345697/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社ドリームチーム
有限会社ドリームチーム（神奈川県横浜市青葉区、代表取締役：松永 智昭）は、引っ越し・模様替えを計画中の方々に向けて、運搬ベルト「キャリーラクダ(R)」の提案を強化します。
厚生労働省が公表している「陸上貨物運送事業における腰痛の予防」では、重量物の取り扱い作業における腰痛予防対策として、補助機器の活用や複数人での作業などが示されています。また、「腰痛を防ぐ職場の好事例集」でも、作業時の身体への負担を減らす工夫が紹介されています。
こうした背景を踏まえ、当社では、一般家庭での引っ越しや模様替えにおいても、大型家具・家電を「腕力だけで持ち上げる」のではなく、持ち方・支え方を工夫する選択肢として、キャリーラクダ(R)を紹介します。キャリーラクダ(R)は、2人用ハーネスと大小2本の運搬ストラップを備えた運搬ベルトで、冷蔵庫や洗濯機、棚などの移動時に生じやすい「重い」「持ちにくい」「運びにくい」といった負担に着目した商品です。
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2人で支えやすくする運搬ベルト「キャリーラクダ(R)」
キャリーラクダ(R)は、幅広ハーネスとバックルを2組備えた2人用の運搬ベルトです。さらに、重量物に対応する12cm幅の運搬ストラップを大小各1本組み合わせており、荷物の大きさや形状に合わせて使い分けることができます。
肩への負担を分散しやすい幅広ハーネス、人間工学に基づいた設計、テコの原理を応用した仕組みが特長です。冷蔵庫や洗濯機、棚など、大きくて持ちにくい荷物を2人で支えやすくします。
街の電気屋さんやリサイクルショップなど、重い荷物を扱う業者にも使用されており、自力での引っ越しや模様替え時の家具・家電の移動にも適した商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345697/images/bodyimage2】
腕力だけに頼らない、という選択肢を届けたい
当社は、重い荷物の運搬を「力のある人が頑張る作業」としてだけでなく、持ち方や支え方を工夫することで見直せるものとして考えています。引っ越しや模様替え、家具・家電の搬入搬出といった生活の中の場面で、2人でより支えやすくする選択肢として、キャリーラクダ(R)を提案します。
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商品概要
商品名：運搬ベルト キャリーラクダ(R)（幅広 運搬ストラップ2本付き） 引越し 運搬 移動ベルト?
商品番号：R0001?
内容：ハーネス・バックル×2（2人用セット）、運搬ストラップ（大）×1、運搬ストラップ（小）×1?
運搬ストラップサイズ：大 約360cm×幅12cm／小 約200cm×幅12cm?
総重量：約1.5kg?
推奨耐荷重量：約365kgまで?
実証済み最大耐荷重量：約680kg?
通常販売価格：7,999円（税込）
https://unpanrakuda.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345697/images/bodyimage4】
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