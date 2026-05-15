引っ越し・模様替えを計画中の方々に向けた提案を強化 重くて持ちにくい大型家具・家電の移動を、2人で支えやすくする運搬ベルト「キャリーラクダ(R)」の紹介

引っ越し・模様替えを計画中の方々に向けた提案を強化 重くて持ちにくい大型家具・家電の移動を、2人で支えやすくする運搬ベルト「キャリーラクダ(R)」の紹介