N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場、2035年までに32億米ドル規模に到達見込み | 年平均成長率（CAGR）は5.1％である
Survey Reports LLCは、2026年5月に「N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場セグメンテーション」に関する調査報告書を発表しました。この報告書は、用途別（電子グレード、工業用グレード、医薬品グレード）、最終用途産業別（電子機器、医薬品、農薬、化粧品、塗料・コーティング）に分類されています。グレード別（電子グレード（99.9%純度）、工業用グレード（99.5%純度）、医薬品グレード（99.8%純度））のセグメンテーションに関する調査報告書を発表しました。この報告書は、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場の予測評価を提供しています。このレポートでは、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場における主要な市場動向、成長要因、市場機会、課題、および脅威を強調しています。
N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場概要
N-メチル-2-ピロリドン（NMP）は、高い極性を持つ水溶性の有機溶剤で、優れた溶解性が特徴です。無色から淡黄色の液体で、沸点が高く、揮発性が低いのが特徴です。NMPは、石油化学、製薬、電子機器、塗料・コーティングなど、多様な産業で広く使われてるよ。主な用途には、洗浄剤、塗料剥離剤、リチウムイオン電池製造における溶剤などが挙げられる。幅広い化合物を溶解する能力から、化学プロセスにおいて価値ある物質として活用されてる。ただし、生殖毒性や職場での曝露リスクに関する懸念から、環境・健康規制の対象となっている点に注意が必要だ。
Surveyreportsの専門家は、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場調査を分析し、2025年のN-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場規模がUSD 15億ドルに達したと推定しています。さらに、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場は、2035年末までにUSD 32億ドルの売上高に達すると予測されています。N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場は、2025年から2035年の予測期間中に約5.1%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037873
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349449/images/bodyimage1】
当社のアナリストが実施した定性的なN-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場分析によると、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）の市場規模は、リチウムイオン電池の製造における使用増加、石油・ガス産業の発展、リチウムイオン電池製造における需要の急増、電子機器および製薬産業の拡大により拡大すると予想されます。N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場における主要な企業には、Abtonsmart Chemicals （Group） Co., Ltd., BASF SE, Hefei TNJ Chemical Industry Co., Ltd., Shandong Qingyun Changxin Chemical Science-Tech Co., Ltd., LyondellBasell Industries Holdings B.V., DuPont, BALAJI AMINES, Ashland, Puyang Guangming Chemicals Co., Ltd., Zhejiang Realsun Chemical Industry Co., Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Taizhou Yanling Fine Chemicals Co., Ltd., Eastman Chemical Company。
当社のN-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査レポートには、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。
目次
● N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2033年までのグローバルN-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場の需要と機会分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）（日本を含む各国別）
N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場概要
N-メチル-2-ピロリドン（NMP）は、高い極性を持つ水溶性の有機溶剤で、優れた溶解性が特徴です。無色から淡黄色の液体で、沸点が高く、揮発性が低いのが特徴です。NMPは、石油化学、製薬、電子機器、塗料・コーティングなど、多様な産業で広く使われてるよ。主な用途には、洗浄剤、塗料剥離剤、リチウムイオン電池製造における溶剤などが挙げられる。幅広い化合物を溶解する能力から、化学プロセスにおいて価値ある物質として活用されてる。ただし、生殖毒性や職場での曝露リスクに関する懸念から、環境・健康規制の対象となっている点に注意が必要だ。
Surveyreportsの専門家は、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場調査を分析し、2025年のN-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場規模がUSD 15億ドルに達したと推定しています。さらに、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場は、2035年末までにUSD 32億ドルの売上高に達すると予測されています。N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場は、2025年から2035年の予測期間中に約5.1%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037873
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349449/images/bodyimage1】
当社のアナリストが実施した定性的なN-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場分析によると、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）の市場規模は、リチウムイオン電池の製造における使用増加、石油・ガス産業の発展、リチウムイオン電池製造における需要の急増、電子機器および製薬産業の拡大により拡大すると予想されます。N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場における主要な企業には、Abtonsmart Chemicals （Group） Co., Ltd., BASF SE, Hefei TNJ Chemical Industry Co., Ltd., Shandong Qingyun Changxin Chemical Science-Tech Co., Ltd., LyondellBasell Industries Holdings B.V., DuPont, BALAJI AMINES, Ashland, Puyang Guangming Chemicals Co., Ltd., Zhejiang Realsun Chemical Industry Co., Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Taizhou Yanling Fine Chemicals Co., Ltd., Eastman Chemical Company。
当社のN-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査レポートには、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。
目次
● N-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2033年までのグローバルN-メチル-2-ピロリドン（NMP）市場の需要と機会分析（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）（日本を含む各国別）