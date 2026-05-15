清里高原リゾート 2羽のスワンボートの名前を募集する「名前を付けてねキャンペーン」開催





清里高原リゾート（所在地：山梨県北杜市、支配人：清水亮、以下 当リゾート）は、2026年5月1日（金）のリニューアルオープンに合わせて導入した2羽のスワンボートの名前を募集する「名前を付けてねキャンペーン」を2026年6月30日（火）まで開催します。選ばれた名前は今後、当リゾートのスワンボートの公式名称として使用します。

からまつ湖でスワンボートを楽しむアクティビティ「スワンボート」は、八ヶ岳の自然に包まれながら湖上散策が体験でき、あわせて導入した館内で雨の日でも幻想的な星空体験を楽しめる「プラネタリウム（エアドーム式）」とともに、導入からご利用いただいたお客様より好評をいただいています。

本キャンペーンは、スワンボートにより一層親しみを持っていただき、長く愛されるアクティビティとなることを目指して開催します。

■乗船者参加型「名前を付けてねキャンペーン」

本キャンペーンは、2026年5月1日（金）より導入した2羽のスワンボートの名前を募集する企画です。応募は実際にスワンボートへ乗船されたお客様限定で、名前が採用され、名づけ親となった方には記念品を進呈します。お客様自身が新しいリゾート体験づくりに参加して、滞在の思い出とともに楽しんでいただけるキャンペーンです。

■八ヶ岳の自然を楽しむ「スワンボート」

リニューアルオープンに合わせて導入した「スワンボート」は、八ヶ岳南麓の自然を身近に感じられる新たなアクティビティです。国内ボート製造のトップメーカーである株式会社スナガ（スナガボート）制作によるスワンボートを2台導入しました。山梨県八ヶ岳南麓エリアでのスワンボート導入は初の試みです（当社調べ）。からまつ湖には、人なつっこく色鮮やかな鯉たちが多く生息しており、スワンボートで池へ漕ぎ出すと鯉たちが周囲に集まる様子を間近で楽しめます。八ヶ岳の空を映す静かな湖面と澄んだ高原の空気に包まれながら、お子様には「いきもの探検」のようなワクワク感を、大人には穏やかな癒しの時間をお届けします。





■雨の日でも星空を楽しめる「プラネタリウム（エアドーム式）」

当リゾートでは、本格的な天文台を有する施設として星空体験を提供していますが、新たに導入した「プラネタリウム（エアドーム式）」では、雨の日でも清里の満天の星をお楽しみいただけます。「星つむぎの村」とのコラボレーションによる幻想的な映像体験では、30分間にわたり清里の夜空を臨場感豊かに再現し、高原リゾートならではの静けさとともに非日常感あふれる時間を演出し、天候に左右されず滞在中の新たな楽しみとして展開しています。リニューアルオープン記念として、2026年7月17日までのご宿泊のお客様は無料でご利用いただけるキャンペーンを開催中です。





【「名前を付けてねキャンペーン」の概要】

期間：2026年5月15日（金）から2026年6月30日（火）まで（発表は7月上旬予定）

内容：新しく仲間に加わった2羽のスワンボートの名前を募集

対象：スワンボート乗船者限定（乗船グループ1組につき1枚配布）

応募方法：応募用紙に記入のうえ、ホテルフロントへご提出ください

特典：選ばれた名称はスワンボートの公式名称として使用するほか、名付け親となった方には記念品を贈呈します。

【「スワンボート」概要】

期間：2026年5月1日（金）から実施中

場所：清里高原リゾート内 からまつ湖

営業時間：14:00～17:00（最終受付16:30）

料金：15分/1艘 宿泊：1,000円／外来：2,000円

予約方法：フロントにて承ります。

安全対策：全員ライフジャケットを着用いただきます。中学生未満は保護者同乗が必須です。

【「プラネタリウム（エアドーム式）」概要】

期間：2026年5月1日（金）から実施中

場所：清里高原リゾート内 からまつ湖ガーデンプラネタリウム

上映時間：各回30分 ①17:00～ ②18:00～

料金：宿泊者：大人500円／小中学生250円 外来：大人1,000円／小中学生500円

※2026年7月17日までのご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。

予約：フロントの予約ボードにて承ります。

※表示の料金はすべて税込となります。

※写真はすべてイメージです。

【清里高原リゾート】（5月1日より）





山梨県北杜市・八ヶ岳の麓、標高約1,470mの高原に位置するリゾートホテル。雄大な南アルプスの景観や満天の星空に恵まれた自然豊かなロケーションで、からまつ湖の散策や、天体観測を楽しめる天文台など、自然を満喫できる設備が充実。澄んだ空気と静寂に包まれた環境の中で、清里ならではのリゾート時間をお過ごしいただけます。

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545

TEL:050-5443-6483

チェックイン：15時／チェックアウト：11時

総客室数：56室

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-kiyosato-kogen-resort-yamanashi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





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「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





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