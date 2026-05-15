ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、コストパフォーマンスに優れた本格派カメラバッグブランド「GW-STANDARD」より、上品な素材感にタフな耐久性と優れた収納力を凝縮した、シーンを選ばない機能的デザインのカメラバッグ「GW-STANDARD ブロス」シリーズ全6製品（3種各2色）を発売いたします。

GW-STANDARD シリーズとは

長年培われたハクバのバッグ開発経験とノウハウを結集し、高機能かつ優れたコストパフォーマンスを実現させたカメラアクセサリーブランドです。様々な撮影スタイルに応えたスタンダードなモデルのラインナップで、すべてのカメラマンの創造性を高めます。

GW-STANDARD ブロス シリーズとは

上品な光沢を放つ高密度ナイロンツイルを採用し、アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」のような素材感と配色を基調としたカメラバッグシリーズ。タフさを備えながらもビジネスやフォーマルなシーンにも馴染むデザインが特徴。あらゆる撮影スタイルに対応する3サイズのモデルを展開します。

■ハクバ GW-STANDARD ブロス バックパック18（グレー／ブラック）

上品な素材感にタフな耐久性と優れた収納力を凝縮した、シーンを選ばない機能的デザインのバックパック。使い勝手の良い上下2気室構造と、天面と左右両サイドの大きな開口部により素早くアクセス可能な大容量カメラバックパックです。

希望小売価格 ：33,000円（税込） 発売開始日 ：2026年05月15日 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1327

■ハクバ GW-STANDARD ブロス ショルダーバッグ 12（グレー／ブラック）

上品な素材感にタフな耐久性と優れた収納力を凝縮。大口径レンズ装着のグリップ付き一眼カメラを収納可能なショルダーバッグ。大口径標準ズームレンズを装着したグリップ付き一眼カメラ1台と大口径望遠ズームレンズ1本、大口径広角ズームレンズ1本、外付けフラッシュ、13インチ相当のノートPCを効率的に収納可能です。

希望小売価格 ：24,670円（税込） 発売開始日 ：2026年06月05日 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1327

■ハクバ GW-STANDARD ブロス ショルダーバッグ 8（グレー／ブラック）

上品な素材感にタフな耐久性と優れた収納力を凝縮したシーンを選ばない機能的デザインのコンパクトなショルダーバッグ。大口径標準ズームレンズを装着した一眼カメラ1台と大口径広角ズームレンズ1本、外付けフラッシュなどのアクセサリー類、12インチ相当のノートPCを効率的に収納可能です。

希望小売価格 ：21,340円（税込） 発売開始日 ：2026年06月05日 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1327

機材を護り、創造性を解き放つ

1981年に本格的な機能をもつカメラバッグブランドとして誕生した「Godwin」。 その系譜を継いだ「GWシリーズ」は、フラッグシップモデルの「GW-PRO」、セカンドラインの「GW-ADVANCE」、高いコストパフォーマンスを実現した「GW-STANDARD」の3ブランドを展開。カメラマンの多様なニーズに応える本格カメラバッグシリーズです。

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社 所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号 設立 ： 昭和30年6月（1955年） 事業内容 ： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売 資本金 ： 5,000万円 URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp