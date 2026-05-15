柔軟剤『ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り』数量限定発売

ライオン株式会社（広報部）

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、衣料用柔軟仕上げ剤『ソフランプレミアム消臭 汗臭ブロック』から、夏の汗でも衣類をニオわせず(※1)、ひんやり涼やかな香りを楽しめる『ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り』を、2026年5月29日（金）より全国にて数量限定で新発売いたします。

(※1)すべてのニオイを抑えるわけではありません。

・『ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り』を数量限定で新発売

・繊維の奥まで消臭成分が吸着するディープブロック技術で、汗が染み込んだ衣類も24時間ニオわせない(※1)

・ひんやり涼やかな香りを楽しめる「クールミントの香り」

１．発売の狙い

近年の地球温暖化の影響により、国内の平均気温は2020年以降上昇が顕著になっており、夏場の「汗臭対処」と「快適さ」を求めるニーズは一層高まっています。当社調査においても、衣類のニオイ悩みとして「汗臭」が61％と高く(※2)、「洗濯物を洗う時」、「1日着た衣類を脱ぐ時」、「洗濯物が溜まっている時」など、“衣類に汗が染み込んで時間が経ったニオイ”への不満が強いことがわかっています※3。また、今年の夏も全国的に気温が高くなり、猛暑日が増えることが予想されます。

そこで、『ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック』の汗臭消臭機能はそのままに、ひんやり涼やかな香りを楽しめる『ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り』を数量限定で発売いたします。

(※2)n=7,885、WEB調査（2025年3月）、当社調べ

(※3)n=1,000、WEB調査（2024年12月）、当社調べ

２．発売日・地域 2026年5月29日（金） 全国

３．商品名・容量・価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39983/table/271_1_b71592933f57cf20fdb8566179b15eb7.jpg?v=202605150251 ]

４．商品特長

（１）ひんやり涼やかな「クールミントの香り」

さわやかなミントやウインターグリーンをアクセントにした、清涼感のあるハーバルフローラルの香りです。

汗をかきやすい通勤・通学、スポーツシーンの後でも、さわやかな印象が続きます。

（２）汗が染み込んだ衣類も、24時間ニオわせない(※1)

消臭成分が繊維の奥まで吸着するディープブロック技術を採用。

衣類を1日着ている間にぶり返してくるニオイや、 洗濯カゴに放置した洗濯物のニオイも気になりません。

（３）生乾き臭・衣類についた体臭も防ぐ

（４）「部屋干し抗菌効果」(※4)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑える

(※4)すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。

（５）「速乾効果」(※5)で、部屋干し時にも早く乾く

(※5)柔軟剤未使用時との比較（部屋干し条件下）

（６）「静電気防止効果」で、花粉付着も防ぐ

（７）衣類のタバコのニオイ付着を防ぐ

（８）植物生まれの柔軟成分が、繊維の1本1本まで柔らかく仕上げる（赤ちゃんの衣類にも使える）

（９）天然アロマオイル配合

（１０）環境に配慮した本体容器

本体ボトルは、環境に配慮し、ボトルの約60%に再生プラスチックを使用しています。