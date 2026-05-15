ワンキャリア、累計取引社数が7,000社を突破

株式会社ワンキャリア

キャリアデータプラットフォーム事業を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、2026年4月末時点で、創業以来の累計取引社数が7,000社(※1）を突破したことをお知らせいたします。

※1 2026年4月末時点で、当社と有償取引をおこなった法人顧客数の累計値。取引実態をより明確に示すことを目的として、2022年第1四半期よりサービス提供社数で集計。

6,000社達成から半年未満で7,000社を突破

2015年8月の創業以来、当社は学生・求職者・企業向けに、仕事選びに関するデータ（以下「キャリアデータ」）を提供するキャリアデータプラットフォーム事業を展開しています。

就活支援／新卒採用サービス「ワンキャリア」、転職支援／中途採用サービス「ワンキャリア転職」の提供を通じて、ブラックボックス化されているキャリアデータを透明化し、キャリア選択におけるミスマッチの解消を推進してまいりました。

こうした取り組みのもと、当社の累計取引社数は高いペースで伸長し、2026年度第1四半期には前年同期比+46.9%と大きな成長を見せました[※2]。さらに勢いは加速しており、2026年4月末には、2025年11月末の6,000社突破から半年未満（約5ヶ月）という短期間で7,000社に到達いたしました。

この成長の背景には、地方拠点（名古屋・大阪・福岡）の拡大に伴う地域展開の強化や、特定の業界・職種カテゴリへの注力に加え、ES作成をサポートする「ESの達人」やAI面接対策「就トレ」、直近リリースした就活特化型チャットAI「ワンキャリアAI」といった、生成AIを活用した新機能開発・提供を通じたプラットフォームの活性化が挙げられます。また、行政との連携強化など、より社会的なインパクトを伴う形での採用支援も実現しております。

今後も引き続き、キャリアデータプラットフォーム事業をさらに推進し、ミッションである「人の数だけ、キャリアをつくる。」の実現に向けて邁進してまいります。

＜累計取引社数の推移＞

※2 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 p.16（https://ssl4.eir-parts.net/doc/4377/tdnet/2810104/00.pdf）

コメント

株式会社ワンキャリア コンサルティングセールス部長 成田 智哉

この度、当社サービスをご利用いただく累計企業数が7,000社を突破いたしました。日々、多くのお客様の採用活動に伴走し、その成功を支援できていることを心より感謝申し上げます。

創業より主要都市圏の学生様からの高い支持を基盤に、主に大手企業様の採用パートナーとして歩んでまいりました。昨今では企業規模やエリアを問わず活用の裾野が広がり、5ヶ月という短期間でさらに1,000社もの企業様に新たな価値を届けることができました。

7,000社という数字は、私たちが掲げるミッション「人の数だけ、キャリアをつくる。」の実現に向けた一つの通過点です。日本最大級のキャリアデータを活かし、これからも一社一社の採用課題、そして“人とキャリア”を取り巻くあらゆる課題の解決を目指し、誠実にサービスを進化させてまいります。

会社概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/