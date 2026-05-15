三洋貿易グループのEMAS社がサンデンシンガポール社と販売代理店契約を締結

三洋貿易株式会社

三洋貿易株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新谷正伸、以下「三洋貿易」）のグループ会社であるEMAS SUPPLIES & SERVICES PTE LTD（本社：シンガポール、Management Director：林慶一郎、以下「EMAS」）はSanden International (Singapore) Pte. Ltd.（本社：シンガポール、Managing Director：Gavin Yao、以下、「サンデンシンガポール」）と販売代理店契約を締結しました。本契約により、サンデンシンガポールが製造するコンプレッサーを中心とした自動車用エアコン機器の販売体制を強化します。

EMASは1992年に設立された自動車アフターマーケット向けに自動車エアコン関連部品を提供するシンガポールの専門商社で、三洋貿易は同社の株式を100%取得し2025年10月より子会社化しています。高い専門知識と広い仕入ネットワークを強みとし、中東および東南アジアを中心に世界約50か国以上に製品を供給しています。

三洋貿易では、新車向け内装部材提供を主力としたこれまでのモビリティ事業の事業領域を、自動車保有台数の拡大に伴い成長が見込まれる自動車アフタ―マーケット市場へと拡大し、バリューチェーン機能の多角化を見込んでいます。

三洋貿易およびEMASでは、販売ネットワークの活用によりモビリティ事業の海外横展開を加速させ、「SANYO VISION 2028」の重要施策の一つである連結経営体制の強化を促進してまいります。

| 三洋貿易について

1947年設立。ファインケミカル、インダストリアル・プロダクツ、サステナビリティ、ライフサイエンスの4分野で市場ニーズの高い製品とサービスの輸出入および販売を手掛けるニッチトップ専門商社です。「Quest for Next = よりよい未来（最適解）を探求する」をスローガンに、高付加価値商品と技術サービスの提供を通じて、世の中の課題解決に貢献し、人と地球の笑顔をつくることを目指します。

＜三洋貿易コーポレートサイト＞

https://www.sanyo-trading.co.jp/