誰もがありのままで働ける社会を実現し持続可能な成長を牽引するために 世界規模での推進成果をまとめた「グローバル インクルージョン＆ビロンギング レポート2025」和訳抄訳版を公開

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、インクルージョン&ビロンギング（I&B*¹）推進活動の最新の成果と各国の事例をまとめた「グローバル インクルージョン＆ビロンギング レポート2025」の和訳抄訳版を公開しました。

■ グローバル戦略の成果：44万人のリスキリングなど具体的な社会的インパクトを創出

ランスタッドは、「世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社」になるというビジョンを掲げ、企業内外での公平な労働条件と多様性推進に取り組んでいます。2025年のレポートでは、以下の社会的インパクトを含む具体的な成果が示されています。44万5,100人のリスキリングを実現。正式な学位を持たない21万1,400人の就労支援を達成。障がい者雇用において1万1,600人の就労を支援し、5万人の難民支援を実施。更には、社内のビジネスリソースグループ（BRG）メンバー数が15%増加し、クライアントエンゲージメントが50%向上しました。

■ ランスタッド・ジャパンの取り組み：全国規模のアンバサダー制度導入と外部評価の獲得- 「ED&Iアンバサダープログラム」の展開： 2025年8月より全国93の支店にアンバサダーを配置し、現場からのフィードバック収集や社内イベントの推進など、草の根レベルでのインクルージョン浸透を図っています。- LGBTQI+*²インクルージョンと制度拡充： 職場におけるLGBTQI+への取り組みを評価する「PRIDE指標2025」において、5年連続の「ゴールド」認定および3年連続の「レインボー」認定を獲得しました。また、新たに「ジェンダートランジション（性別移行）プロセス」を確立し、当事者が安心して手続きを行える環境を整備しました。- 女性の健康支援： ピンクリボン月間には、産婦人科専門医の稲葉可奈子氏を招き、女性のライフステージごとの身体とがんリスクに関するウェビナーを開催し、従業員のウェルビーイング向上に努めています。- 社外への啓発活動： 「東京プライド2025」でのパネルディスカッション登壇や、大阪・関西万博における多様性とウェルビーイングに関する体験型セッションの提供など、社会全体の理解促進に貢献しています。ジェンダーERG主催ウェビナー日本におけるLGBTQI＋インクルージョンのようす■ 地域別ニーズへの適応と具体的なインパクトの創出

ランスタッドのグローバル・インクルージョン&ビロンギング戦略の中心にあるのは、従業員、タレント（人材）、クライアント、パートナー、コミュニティとの関わりを通じた公正性と公平性の推進です。2025年、私たちは基盤作りの段階から「行動」へとシフトしました。グローバル規模の活動として、当社のビジネスリソースグループ（BRG）も活躍しており、BRGの一つである「女性インクルージョンネットワーク（WIN）」（写真右）は、女性とアライ（支援者）のための公平でインクルーシブな職場環境を継続して強化・推進しています。また本レポートでは、アルゼンチンでの障がい者就労支援プログラム、オーストラリアでの先住民族支援、ベルギーでの視覚・聴覚・運動障がいの体験型ラボ、、ドイツにおける女性リーダーシップ促進（FKi指数トップ10入り）など、各国の地域ニーズに合わせた多様性推進事例も多数紹介しています。

先住民族の歴史や文化への理解を深め共生を目指す、ランスタッド オーストラリアの取組み

ランスタッドアルゼンチンの障がい者インクルージョンワークショップ

ランスタッドベルギーの「エクイティ・ウィーク」では視覚・身体障害や感覚の違いを疑似体験するワークショップを通じて従業員の多様な特性への理解を促進

ランスタッドフランスの研修イベントや基金設立のようす

■ ランスタッドN.V. CEO サンダー・ヴァント・ノールデンデのメッセージ

「急速なデジタル化と構造的な人材不足に直面するグローバルな労働市場において、人材の就労を阻む障壁を取り除くことはビジネス上の必須課題です。すべての人の貢献とスキルが求められる世界では、公平性こそが企業の長期的な業績と社会の進歩に不可欠となります。私たちは『世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社』として、誰もが潜在能力を最大限に発揮できるインクルーシブな文化を築き、従業員、クライアント、そしてビジネスの持続的な成長を力強く牽引してまいります。」

■ランスタッド インクルージョン＆ビロンギング グローバルレポート2025（日本語抄訳版及び英語版）

*下記から無料でご覧いただけます。

https://services.randstad.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/Randstad_2025_Inclusion_report.pdf(https://services.randstad.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/Randstad_2025_Inclusion_report.pdf)

*¹ インクルージョン&ビロンギング インクルージョン - 包括性 ビロンギング - 帰属意識

*² LGBTQI＋: Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシュアル、Tはトランスジェンダー、Iはインターセックスの頭文字をとった単語で、＋はその他の多様なセクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の総称のことです。Qはクィアやクエスチョニングの頭文字を取っています。

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*³）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

*³ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・ベスト・イン・クラス・ワールド・インデックス（DJ BIC World）

プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/