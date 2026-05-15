吉野家公式通販ショップにて公式通販初の有田焼『金文字丼（大盛）』を父の日ギフトとして販売開始
株式会社吉野家（本社：東京都中央区 代表取締役社長 成瀬哲也、以下吉野家）は「吉野家公式通販ショップ」および各ECモール店舗にて、本日から6月26日(金)10時まで、父の日ギフト商品を販売します。
公式通販初となる有田焼『金文字丼（大盛）』をはじめ、人気商品のギフトセットを取り揃えました。対象商品はすべて送料込みで、サンクスカード付き、さらに早期特典として500円OFFクーポンもご利用いただけます。
2026年の父の日は、特別な吉野家ギフトを贈ってみてはいかがでしょうか。
吉野家公式通販『父の日ギフト』特設ページ ： https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/etitihaha/
●吉野家公式通販ショップ初 「金文字丼(大盛)」
金色で「吉野家」の文字をあしらった、公式通販限定の有田焼丼です。吉野家の全国店舗で「牛丼大盛」を提供している丼と同じサイズとなります。多くのご要望をいただき、ついに公式通販サイトにて数量限定で販売を開始しました。存在感のあるサイズと特別感のあるデザインで、ご飯をたっぷり盛り付けて熱々の牛丼を楽しみたくなる一品です。
「金文字丼（大盛）」サイズ： 高さ8.5cm × 横15.5cm
・大盛牛丼の具と盛り付け例
●大盛牛丼の具と一緒に
■大盛牛丼の具4袋＋金文字丼(大盛)セット【冷凍】
販売価格：7,920円(税込)
URL::https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g667230/
■大盛牛丼の具4袋＋金文字丼(大盛)＋箸セット【冷凍】
販売価格：9,800円（税込）
URL: https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g667231/
●特製どんぶり柄箱にてお届け
「金文字丼（大盛）」が含まれるセット商品は、通販限定の特製どんぶり柄箱に梱包してお届けいたします。
お届け時の荷姿
特製どんぶり柄ギフトボックス
【吉野家公式通販ショップ】ほか父の日ギフト
特設ページ ： https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/etitihaha/
●人気のから揚げと牛丼の具のセット
■から揚げバラエティセット
販売価格：5,300円(税込)
内容：冷凍牛丼の具6袋、冷凍豚丼の具2袋、冷凍牛鍋丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、冷凍から揚げ1袋、冷凍紅生姜1袋
URL：https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g667206/
●吉野家ホールディングス子会社のSPEEDIAが送るメンズスキンケアセット
■SPEEDIA父の日ギフト【A】
販売価格：3,300円(税込)
内容：メンズオールインワンミルク1本、モイスチャーマスク2枚
URL：https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g667232/
参考）「吉野家公式通販ショップで、美容効果が高いダチョウのオイルを配合した男性向け新商品「SPEEDIAメンズオールインワンミルク」を12月19日より販売開始」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000490.000019432.html
■吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/
■その他モール公式通販サイト
吉野家オフィシャルショップ 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/
吉野家公式ショップ Yahoo！ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/yoshinoya-shop/
吉野家公式ショップ dショッピング店 https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/yoshinoya/
吉野家公式ショップ auPAYマーケット店 https://wowma.jp/user/94866314/feature
（参考）吉野家公式通販ショップはeギフトサービスを展開しています。
https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/eanygift/