優勝賞金100万ドル「CAPCOM CUP 13」の予選大会「CAPCOM Pro Tour 2026」Premier大会に「Ultimate Fighting Arena 2026」が追加！
「CAPCOM CUP 13（カプコンカップ サーティーン）」は『ストリートファイター6』で行われる世界最高峰の公式世界大会で、世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2026」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強をかけて激闘を繰り広げます。
「CAPCOM Pro Tour 2026」の大会群の一つである「Premier（プレミア）」は、オフラインで開催される個人戦トーナメント大会であり、優勝選手には「CAPCOM CUP 13」への出場権が与えられます。
さらに、大会成績に応じてポイントを獲得することができ、全「Premier」大会終了後のポイントランキング上位選手に対しても「CAPCOM CUP 13」への出場権が与えられます。
そんな「Premier」に新たに、フランスで開催される「Ultimate Fighting Arena 2026」が追加されました。
本大会は現地時間9月11日（金）～13日（日）にわたって開催されます。
今シーズンは全8大会のオフラインイベントが「Premier」として開催されます。
また、ポイントランキング上位8名の選手が「CAPCOM CUP 13」への出場権を獲得します。
「Ultimate Fighting Arena 2026」のエントリーはこちら
https://www.start.gg/tournament/ultimate-fighting-arena-2026-2/details
「CAPCOM Pro Tour 2026」公式サイト
https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/
「CAPCOM Pro Tour 2026」ワールドウォリアー日本大会はエントリー絶賛受付中！
「CAPCOM Pro Tour 2026」の大会群の一つである、「ワールドウォリアー 日本大会」も現在エントリー受付中です。
次回、第2回大会は7月5日（日）に開催されます。
「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 #2」
開催日：7月5日（日）
エントリー受付日時：6月29日（月）23:59まで
エントリーはこちら
https://www.start.gg/tournament/world-warrior-2026-japan-2/details
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