優勝賞金100万ドル「CAPCOM CUP 13」の予選大会「CAPCOM Pro Tour 2026」Premier大会に「Ultimate Fighting Arena 2026」が追加！

株式会社カプコン

「CAPCOM CUP 13（カプコンカップ サーティーン）」は『ストリートファイター6』で行われる世界最高峰の公式世界大会で、世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2026」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強をかけて激闘を繰り広げます。

「CAPCOM Pro Tour 2026」の大会群の一つである「Premier（プレミア）」は、オフラインで開催される個人戦トーナメント大会であり、優勝選手には「CAPCOM CUP 13」への出場権が与えられます。

さらに、大会成績に応じてポイントを獲得することができ、全「Premier」大会終了後のポイントランキング上位選手に対しても「CAPCOM CUP 13」への出場権が与えられます。

そんな「Premier」に新たに、フランスで開催される「Ultimate Fighting Arena 2026」が追加されました。

本大会は現地時間9月11日（金）～13日（日）にわたって開催されます。

今シーズンは全8大会のオフラインイベントが「Premier」として開催されます。

また、ポイントランキング上位8名の選手が「CAPCOM CUP 13」への出場権を獲得します。

「Ultimate Fighting Arena 2026」のエントリーはこちら

https://www.start.gg/tournament/ultimate-fighting-arena-2026-2/details

「CAPCOM Pro Tour 2026」公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/

「CAPCOM Pro Tour 2026」ワールドウォリアー日本大会はエントリー絶賛受付中！

「CAPCOM Pro Tour 2026」の大会群の一つである、「ワールドウォリアー 日本大会」も現在エントリー受付中です。

次回、第2回大会は7月5日（日）に開催されます。

「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 #2」

開催日：7月5日（日）

エントリー受付日時：6月29日（月）23:59まで

エントリーはこちら

https://www.start.gg/tournament/world-warrior-2026-japan-2/details

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