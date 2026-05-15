「涼しく、さらりと、快適に。」タカキュー、高機能素材「COOLPASS」を採用した半袖ワイシャツを展開

株式会社タカキュー

株式会社タカキュー（本社：東京都板橋区、代表取締役：伊藤健治）が展開するメンズブランド「T/Q（ティーキュー）」は、暑い季節でも快適に着用できる機能性ウェアとして、高機能素材「COOLPASS」を採用した半袖ワイシャツを5月22日（金）より展開いたします。

近年の猛暑化やクールビズ需要の高まりにより、ビジネスシーンにおいても“涼しく快適に着用できるシャツ”へのニーズが高まっています。今回展開する半袖ワイシャツは、優れた吸水速乾性に加え、ストレッチ性やイージーケア性など、暑い季節に求められる機能をバランスよく備えることで、夏でも快適に過ごせる一着に仕上げました。

きちんと感を保ちながら、通勤や外回り、オフィスワークなどさまざまなシーンで快適に着用できる、夏に最適なビジネスウェアとしてご提案いたします。

■開発背景：ビジネスシーンのカジュアル化と、快適性を求めるニーズの高まりを背景に

近年の気温上昇に伴い、通勤時や外出時、オフィス内においても暑さや汗による不快感を軽減できる衣料への関心が高まっています。特に夏のビジネスシーンでは、見た目のきちんと感を保ちながらも、快適に着用できる高機能シャツへのニーズが拡大しています。

こうした背景を受け、タカキューでは吸水速乾性に優れた高機能素材「COOLPASS」を採用した半袖ワイシャツを開発しました。汗を素早く吸収・拡散することでベタつきやムレを軽減し、暑い季節でもさらりとした着心地を実現します。さらに、ストレッチ性やイージーケア性にも配慮することで、快適さと実用性を兼ね備えた商品として、展開してまいります。

■商品の特徴

1.高機能素材「COOLPASS」による、クールでドライな着心地

異形断面糸を使用した高機能素材「COOLPASS」を採用し、汗を素早く吸収・拡散することで、ドライな着用感をキープします。

熱や湿気がこもりにくく、汗ばむ季節でもさらりとした肌触りを維持するため、通勤時や外回りなど汗をかきやすいシーンでも快適に着用いただけます。

見た目にも清涼感のある素材感で、夏のビジネススタイルを快適に演出します。

2.ストレッチ性を備えた、動きやすく快適な着用感

伸縮性のある素材により、腕の上げ下げや前かがみなど日常の動作にもスムーズにフィットします。身体の動きにしなやかに追従することで、長時間の着用でもつっぱり感を軽減し、ストレスの少ない着用感を実現しました。

通勤や移動、外回りなどアクティブなシーンでも快適に着用いただけます。

3.イージーケア仕様で、日常使いしやすい実用性

シワになりにくいイージーケア仕様を採用しており、洗濯後はノーアイロンでそのまま着用できる高い実用性を備えています。ご家庭でのお手入れが簡単なため、忙しい朝や日常の洗濯負担を軽減し、快適に着用いただけます。

清潔感のある見た目を保ちながら、夏場のデイリーユースにも活躍する、着回しやすい一着に仕上げました。

4.一枚でもサマになる、アクセントデザインを採用

クールビズシーズンに一枚着でも着映えするよう、下前部分にアクセントテープを施したデザインを採用しました。さらに、衿先にはさりげないパイピングをあしらうことで、シンプルな中にも上品なアクセントをプラスしています。

ジャケットを脱いだ際にも程よいデザイン性を演出し、シンプルになりがちな夏のビジネススタイルにさりげない個性を加えます。ビジネスシーンに馴染む上品さを保ちながら、一枚でもサマになるデザインに仕上げています。

■商品概要



商品名：T/Q COOLPASS 半袖ワイシャツ

価格 : 6,490円（税込み）

カラー展開 : 8Col サイズ展開 : S / M / L / XL / 2XL

発売日：2026年5月22日(金)

販売：T/Q・タカキュー・Male&Co各店及び及びタカキュー公式オンラインショップ(https://online.taka-q.jp)

ブランドについて

T/Q(ティーキュー)

「日常にちょうどいい上質さ」をテーマにしたブランドです。

シンプルでありながら、素材選定やパターン設計、シルエット・バランスにこだわり、着た瞬間に違いを感じられるプロダクトを展開しています。ビジネスからカジュアルまでシームレスに着用できる設計で、現代の多様なライフスタイルに寄り添うワードローブを提案。本質的な品質と着心地を追求し、 “毎日着たくなる服”を届けてまいります。

会社概要

会 社 名 ：株式会社タカキュー

事 業 内 容 ：紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売

本社所在地 ：〒173-0004 東京都板橋区板橋3丁目9番7号

設 立 ：1950年6月30日(創業75年)

資 本 金 ：1億円

上場取引所 ：東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8166)

上場年月日 ：１部上場 1989年8月