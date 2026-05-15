【リーガロイヤルホテル小倉】今年も開催！暑い日も“涼しく”快適に楽しめる「ビアホール2026」予約受付スタート

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル小倉（北九州市小倉北区浅野：総支配人 野口 伸一）では、夏季限定イベント「ビアホール2026」を6月17日（水）より8月22日（土）にて実施いたします。開催に先立ち、5月15日（金）より予約の受付を開始いたします。※開催期間中に除外日がございます。

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最大収容人数400名規模の大宴会場で期間限定にて開催する夏の恒例イベント「ビアホール」は、ビュッフェスタイルの料理に加え、生ビールをはじめとした多彩なドリンクを“飲み放題・食べ放題・時間制限なし”でご堪能いただけます。昨年は、期間中の来場者が約9,000名様と、会社利用からご家族でのご利用まで、幅広い世代のお客様にご好評をいただきました。

食べ放題でご提供する料理は、スタンドクッキングで仕上げる「国産牛の鉄板焼」を目玉に、和・洋・中の多彩なメニューを25種以上ご用意。臨場感溢れる演出とともに、バリエーション豊かなホテルグルメをご堪能いただけます。

ドリンクは、生ビールをはじめ、ウイスキー、焼酎、日本酒などを豊富にラインアップ。今年は、フレッシュな味わいが魅力の「ドラフトワイン（樽生ワイン）」が新たに登場し、ドリンクの楽しみ方もさらに広がりました。「カクテルバー」では、さまざまなリキュールを使い、お好みに合わせた一杯を自由にお作りいただけます。また、お客様の声を反映し、「生ビール自動サーバー（アサヒ スーパードライ）」を新たに導入。ノンアルコールドリンクも取り揃え、お酒を召し上がらない方にも安心してご利用いただけます。

加えて、金・土曜日には、お子様も楽しめるバルーンパフォーマーが登場し、会場を盛り上げます。

屋内開催のため天候や暑さを気にすることなく、涼しく快適な空間で、賑わいのある夏のひとときをお過ごしください。

BEER HALL 2026 概要

■実施期間 2026年6月17日（水）～8月22日（土）

※除外日がございます。詳細はオフィシャルサイトをご参照ください。

https://www.rihga.co.jp/kokura/event/beer-hall-2026/

■開催時間 17：30～21：00（最終受付20：00）

※お料理およびドリンクの差し替えは20：30までとさせていただきます。

■会場 3階 エンパイアルーム

※宴会場の利用状況により会場を変更させていただく場合がございます。

※会場内は全席禁煙とさせていただきます。（宴会場エリアは全面禁煙となります。）

■料金 大人(中学生以上) \7,500

リーガメンバーズ会員（金・土曜日） \7,000

リーガメンバーズ会員（水・木曜日） \6,500

小人(4歳以上～小学生) \2,000

※上記料金は、料理・飲物・税金を含みます。

■ご予約・お問い合わせ

ビアホール受付 TEL 093-531-1739 ※日・祝日定休

〔電話受付時間〕ビアホール営業日 11:00～20:00 / ビアホール休業日 11:00～17:30

URL： https://www.rihga.co.jp/kokura/event/beer-hall-2026/

※ご予約以外でも会場に空きがあれば、当日のご利用も可能です。

■内容 お料理・お飲物ともにビュッフェ形式でお楽しみいただきます。

＜フリードリンク＞

ドラフトワインや生ビール自動サーバーの登場に加え、お好みの一杯が作れるカクテルバーなど、ドリンクの選択肢がさらに充実

生ビール（アサヒ スーパードライ・アサヒ 黒生・ペローニ〔イタリアビール〕）/ ワイン（赤・白）/ 焼酎（芋・麦・米） / 日本酒 / 梅酒 / レモンサワー / ウイスキー（ニッカフロンティア・ブッシュミルズ・ジャックダニエル 他）

スパークリングワイン / ノンアルコールビール（アサヒゼロ）/ ノンアルコールドリンク / ソフトドリンク 各種 / コーヒー

＜ビュッフェメニュー＞

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目玉メニュー スタンドクッキング「国産牛の鉄板焼」「鶏と野菜の天ぷら」

料理は25種以上をご用意

豚肉のごまだれ冷やしうどん / コールドポーク ねぎ塩ダレ / 海の幸と野菜のマリネ / スモークサーモンとクリームチーズの生春巻き / 合鴨の生ハムと夏野菜のオープンサンド / 牛肉のハンガリー風煮込み / ローストポーク / ピッツァ・カプリチョーザ / 魚介のアヒージョ / カレーライス / パンケーキコーナー / アイスコーナー / ケーキ各種 他

※イメージ写真（国産牛の鉄板焼）※イメージ写真（鶏と野菜の天ぷら）

■イベントデー（金・土曜限定）

バルーンパフォーマーが会場内を盛り上げます。

協賛：アサヒビール株式会社 アサヒ飲料株式会社

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更される場合がございます。予めご了承ください。

※お米の産地については特別の記載をしていない場合、メニューで使用しているお米は全て国産米です。

※悪天候、天災等の理由により、休業する場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

※満席の場合もございますので、ご利用の際は事前のご予約をおすすめいたします。

※飲酒時のお車の運転はご遠慮願います。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。