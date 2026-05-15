【エネルギーリスク ＆ SSBJ新基準適用に備える】再エネ導入の戦略とインパクトを企業価値へ転換するセミナー　アミタ×UPDATER共催　5/27　無料・オンライン

アミタ株式会社

アミタ株式会社（本社：東京都千代田区、代表：宮原 伸朗）は、株式会社UPDATER（本社：東京都世田谷区、代表：大石 英司）との共催により、2026年5月27日、参加費無料のオンラインセミナー『エネルギーリスク時代の経営戦略 ～「社会的インパクト」の可視化がもたらす新たな企業価値～』を開催します。

エネルギーリスクが顕在化し、また「インパクト経営」に注目が集まる今こそ、脱炭素取り組みを企業戦略へ接続するチャンスです。本セミナーでは、再エネ導入の実務・事例に精通するUPDATERと、社会的インパクト可視化・移行戦略の構築/実践に強みを持つアミタが、脱炭素施策を「目的」ではなく「企業価値創出の手段」へ、「コスト」ではなく「戦略的投資」へと捉え直すための視点と方法論をお伝えします。

【Webページ】https://www.amita-oshiete.jp/seminar/detail/post-17124/(https://www.amita-oshiete.jp/seminar/detail/post-17124/)

改めて問われる、再エネ導入の戦略性と社会的インパクト

2026年、あらゆる企業にとって、エネルギーリスクは先送りできない喫緊の課題として急浮上してきました。今や再生可能エネルギーの導入は、脱炭素取り組みの一環としてではなく、重要な企業リスク対策としての側面を色濃く帯び始めています。

しかし単に再生可能エネルギーを導入しただけでは、事業のリスク対策にはなっても、企業としての成長戦略や企業価値向上に資する取り組みとはなりません。そこで先進的企業が積極的に推進しているのが、再エネ導入による「社会的インパクト」の可視化です。

SSBJ新基準においても、サステナビリティ施策を「事業戦略・企業価値」へどう接続するかが問われ始めます。多くの企業が再生可能エネルギーの導入に待ったなしで取り組み始める状況だからこそ、その意義を成長戦略や企業価値に結び付けて可視化・表現できるか否かによって、企業が受ける対外評価に大きな差を生むことになるでしょう。

セミナー概要

脱炭素や再生可能エネルギーに取り組む企業が増える一方で、それらの活動がCSRやSDGsの枠にとどまり、経営や企業価値向上にどう貢献しているのか説明できないという課題が顕在化しています。脱炭素施策が経営戦略や本業の成長と結びつかず、社内外に価値を説明しづらい――多くの企業が直面するこの状況を踏まえ、本セミナーでは、エネルギーリスク対策や地域社会の活性化などに貢献する、企業価値向上のための再エネ導入戦略と、社会インパクトを可視化し経営価値へ転換する方法論を掛け合わせ、「脱炭素を目的化しない」ための視点と考え方を提供します。

セミナー詳細ページ https://www.amita-oshiete.jp/seminar/detail/post-17124/(https://www.amita-oshiete.jp/seminar/detail/post-17124/)

お申し込みフォーム https://amita.web-tools.biz/260527_amita_updater_seminar/(https://amita.web-tools.biz/260527_amita_updater_seminar/)



【開催情報】

タイトル ：エネルギーリスク時代の経営戦略

～「社会的インパクト」の可視化がもたらす新たな企業価値～

開催日時 ：2026年5月27日(水) 11:00～12:00

開催場所 ：オンライン開催

費用 ：無料

主催 ：株式会社UPDATER、アミタ株式会社

おすすめする対象とメリット・ポイント

【このような方々におすすめ】

- 脱炭素の取り組みがCSR・SDGs止まりで、経営価値への貢献を十分に説明できないとお感じの方- 再エネ・サステナ施策を経営戦略にどう結びつけるか悩んでいるサステナビリティ／環境部門のご担当者- 社会インパクトを可視化し、企業価値向上に活かす方法論を知りたい経営企画・ESG担当の方- 脱炭素施策を「目的」から「企業価値創出の手段」へ再定義するヒントを求めている方

【セミナーで得られること】

- 再エネ導入を「コスト」ではなく「企業価値向上の投資」として捉え直す視点- 社会インパクトの可視化手法と、それを経営判断へ接続する方法論の理解- サステナビリティ経営の全体像と、自社施策を経営文脈で整理するヒント- 次の一手（相談・検討テーマ）を明確化するための実践的な考え方

【セミナーのポイント】

- 再エネ単体の解説ではなく、「企業価値向上」まで踏み込んだ統合視点を提供- 脱炭素を「目的」から「企業価値創出の手段」へ再定義する考え方を解説- 実務に活かせる具体事例と、6つの資本循環設計などのフレームワークを紹介

セミナー詳細ページ https://www.amita-oshiete.jp/seminar/detail/post-17124/(https://www.amita-oshiete.jp/seminar/detail/post-17124/)

お申し込みフォーム https://amita.web-tools.biz/260527_amita_updater_seminar/(https://amita.web-tools.biz/260527_amita_updater_seminar/)

プログラム・登壇者

【プログラム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1419/table/9_1_e38f51cda77f1d0b92fd4b746fc96dab.jpg?v=202605150251 ]

【登壇者】

真野 秀太氏

株式会社UPDATER

上席執行役員

宮原 伸朗

アミタ株式会社

代表取締役社長

視聴方法・注意事項

お問い合わせ

- 本セミナーはお申し込み後、ご登録いただいたメールアドレス宛に視聴用URL（Zoom）をお送りいたします。- プログラムの内容は予告なく変更となる場合がございます。- 同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。- 本ウェビナーの録音、録画、撮影はご遠慮ください。- ご参加後のアンケートへのご協力をお願いいたします。

アミタグループ お問い合わせ担当

メールアドレス: seminar@amita-net.co.jp

業務責任者: アミタ株式会社 代表取締役社長 宮原 伸朗

アミタ株式会社について

アミタ株式会社はアミタホールディングス株式会社の100%子会社です。

産業と暮らしをRe・デザインする「社会デザイン事業」を通して、サステナビリティ向上を目指す全国の企業様、自治体様等と共に、持続可能社会の実現に向け取り組んでいます。

【会社概要】

社名：アミタ株式会社

本社所在地：東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地 新お茶の水ビルディング12階

代表：代表取締役社長 宮原 伸朗

事業内容： 持続可能な企業経営への移行戦略支援、持続可能な地域運営への移行戦略支援

設立： 2023年1月5日

HP： https://www.amita-net.co.jp/