【大型アップデート】賢く寄り添う音声AIエージェント『オーロラAIコール』が大幅進化

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社メディア4u（東京都港区、代表取締役社長：岩館 徹、以下「メディア4u」）は、まるで優秀なスタッフのように自然な対話で電話業務をこなす音声AIエージェント「オーロラAIコール(https://aurora-aicall.jp/)」において、大型アップデートを実装しました。

今回のアップデートでは、「AIを入れたいけれど、うちの複雑な問い合わせに対応できるのか？」「結局お客様を怒らせてしまうのでは？」そんな企業の不安を払拭し、導入したその日から“頼れる即戦力”として活躍できるよう、お客様からご要望の多かった「リアルタイム文字起こし」「通話の要約」「有人転送」などの機能を新たに追加いたしました。

さらに架電効率を最大化する「留守電の自動検知」や企業独自のデータを参照して正確に回答する「RAG（拡張検索）機能」を搭載し、より実用的かつ高度な電話業務のDXを強力にサポートします。

アップデートの背景

これまで多くの企業が抱えていた「AI音声対話は定型文しか話せない」「少しでもイレギュラーが起きると対応できず、顧客満足度が下がる」というジレンマ。今回のアップデートは、そのお悩みを解決します。独自の専門知識を読み込んで的確に答えたり、会話の文脈を読んでスムーズに人間のオペレーターへバトンタッチ、AIの対話精度と業務への組み込みやすさを向上させました。

主なアップデート内容

■ RAG（検索拡張生成）機能による高精度な回答～自社の専門知識を参照するAIへ ～

「このプランとあのプランの違いは何？」といった複雑な質問にも戸惑いません。企業独自のFAQやマニュアル、商品情報などのデータベースをAIが自ら参照し、対話することが可能になりました。これにより、AI特有の不正確な回答を防ぎ、より専門的で複雑な問い合わせに対しても、正確かつ自然な音声で対話を行い、顧客に安心感を与えます。

■シームレスな「有人転送」機能 ～顧客にストレスを感じさせない安全網 ～

AIでの通話中にお客様がオペレーターへの切り替えを希望された場合や、AIがイレギュラーな事態と判断した場合には、通話を切断せずにオペレーターへ転送します。「AI×人」のハイブリッドな連携により、顧客満足度を損なわない柔軟な顧客対応を実現します。

■ 通話中の「リアルタイム文字起こし｜ライブ通話（β）」機能

～「言った・言わない」のトラブルを根絶 ～

高精度な音声認識エンジンを活用し、お客様とAI（または転送後のオペレーター）との通話内容をリアルタイムで全文テキスト化し、管理画面に表示されます。対応状況が手に取るようにわかり、チーム全体での情報共有やエスカレーションが劇的にスムーズになります。

■ LLMによる「通話の要約」機能 ～アフターコールワークを“ゼロ”に近づける ～

通話終了後、面倒な「履歴入力」はもう不要です。 テキスト化された通話内容を、LLMが自動で要約します。管理者は一目で「通話の要点」や「ネクストアクション」を把握できるため、アフターコールワーク（事後処理）に追われることなく、すぐに次の重要業務に取り掛かることができます。

■ 「留守電の自動検知」機能～ムダなコール時間を徹底排除し 架電効率を最大化～

AIがリストへオートコール（自動一斉発信）を行う際、相手先が留守番電話だとAIが瞬時に検知し、予め設定した専用のメッセージを自動で吹き込むため、担当者の架電業務の無駄を省き、アプローチの効率化を最大化します。

「オーロラAIコール」とは

「オーロラAIコール」は、AIエージェントが受電・架電・多言語対応などを自動化するクラウドサービスです。

24時間365日、決して疲れることなく働き続けるAIが、予約受付や問い合わせ対応（受電）から、見込み顧客への積極的なアプローチ（架電）までを代行。人手不足の解消はもちろん、休眠顧客の掘り起こしによる売上機会の創出にも直結します。

「うちの電話業務も、AIに任せられるだろうか？」 少しでもそう思われた方は、ぜひ一度サービスサイトをご覧ください。

サービスURL：https://aurora-aicall.jp/

今後の展望について

メディア4uでは、今後も単なる「自動化」にとどまらず、 お客様の現場にある課題やニーズを起点に、本質的な課題解決につながるプロダクトを追求してまいります。AI技術の活用を通じて、「業務効率化」と「顧客体験（CX)の向上」を両立し、お客様のビジネスに実効性のある価値を提供し続けてまいります。今後は自然な音声対話のさらなる強化やCRM（顧客管理システム）やSFA（営業支援システム）などとの連携など、現場の即戦力となる実用的なアップデートを予定しています。

本プレスリリースを通じて「オーロラAIコール」にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：1994年11月

株式：東証スタンダード市場（コード番号：4193）

コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/



【株式会社メディア4u】

代表者：代表取締役社長 岩館徹

本社所在地：東京都港区赤坂1-11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：2005 年 11 月

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％

事業内容：法人向けコミュニケーションサービス「オーロラX」の運営・販売

コーポレートサイト：https://www.media4u.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社メディア４u ビジネス推進グループ

TEL： 03-5544-9963

E-Mail：businessstrategy@media4u.co.jp