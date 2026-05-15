ベーカーシェフ森広が手がける「デリ・ブレッド」シリーズ　4種のこだわりのパンがお届けする優雅なランチのひととき

相鉄ホテル株式会社シェフ森広のこだわりが詰まった4種類の「デリ・ブレッド」

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）にて、上質なひとときを演出するランチタイムにぴったりな創作パン「デリ・ブレッド」の販売を6月1日（月）より開始いたします。

ホテル開業以来、ベーカーシェフとして腕を振るう森広が、素材選びから製法までこだわり抜いた創作パン4種類をご用意しました。「時間がたってもサクサク感を保つには？」という発想から生まれた「スティックピザ」は、細長く焼き上げたクロワッサン生地に具材をトッピングすることで、食べやすさと軽やかな食感を両立。「ヴァイスヴルスト」には、本場ドイツと同じ製法で作られた白ソーセージと相性の良いブリオッシュ生地を採用しました。オニオンソテーとハニーマスタードを組み合わせ、素材同士が織り成す絶妙なハーモニーがおすすめの逸品です。また、地産地消の横浜産ほうれん草と、シェフが厳選した北海道産無添加ベーコンを合わせた、ねじり型が特徴の「トルデュ」はにんにくの香りが食欲をそそります。さらに柚子胡椒の和のアクセントが効いたバターに、北海道産“きたあかり”の甘みが引き立つ「じゃがバター」など、個性豊かなラインアップが揃います。

素材選びにこだわり、確かな技法で丁寧に焼き上げたシェフ森広の「デリ・ブレッド」シリーズ。ホテルならではの上質な味わいが誘う、格別なランチタイムをお楽しみください。

【デリ・ブレッド 概要】

詳細を見る :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/news/261/ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

■場所：ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

■時間：10:00～19:00

■期間：6月1日（月）～8月31日（月）

■料金：

・スティックピザ トマト＆サラミ 420円

・ヴァイスヴルスト 490円

・ほうれん草とベーコンのトルデュ 420円

・じゃがバター 柚子胡椒風味 360円

【スティックピザ トマト&サラミ】

ランチタイムに気軽にお召し上がりいただけるよう、スティック状に仕上げました。バターの風味豊かなクロワッサン生地を使用することで、焼き上がりから時間が経過してもサクサクとした食感をお楽しみいただけます。持ち運びやすさと美味しさ、その両立を大切に考えた一品です。

【ヴァイスヴルスト】

本場ドイツと同じ製法で作られた白ソーセージ“ヴァイスヴルスト”に、オニオンソテーの優しい甘みとハニーマスタードの爽やかな辛みを合わせ、しっとりとしたブリオッシュ生地で包み込みました。素材それぞれが響き合う、バランスの良い美味しさをお楽しみください。

【ほうれん草とベーコンのトルデュ】

「ねじる」という意味を持つフランス語「トルデュ」。地元横浜で収穫された新鮮なほうれん草と、シェフが丹念に選び抜いた北海道産無添加ベーコンを組み合わせました。にんにくの香ばしい風味が食欲を誘う、地域の恵みを活かした逸品です。

【じゃがバター 柚子胡椒風味】

北海道産“きたあかり”をなめらかにマッシュし、柚子胡椒の爽やかな辛みを効かせたバターで仕上げました。ほくほくとした食感と和の風味が調和するホテルメイドならではのこだわりのじゃがバターパンです。

【ペストリーショップ「ドーレ」のこだわり】

横浜ベイシェラトンホテル開業以来、「ドーレ」のベーカリーは、毎日の食卓に欠かせない個性豊かなパンをつくり続けてきました。日常的に食べられる飽きのこない味わいで、幅広い年代のパンを愛するみなさまにご愛顧をいただいております。変わらぬおいしさの源は、ベーカーシェフの素材へのこだわり、食べやすさの追求にあります。日々の食事の豊かさを充実させるホテルならではの品質を、ひとりでも多くの方に味わっていただきたい。そんなシェフの思いの詰まったパンを、ご家庭のお料理とともにお召し上がりください。

【ベーカーシェフ 森広 竜司（もりひろ りゅうじ）】

1998年、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ開業を機に入社。今日に至るまで数々の人気商品を生み出し、全国に「ドーレ」の名を広める。2020年の受賞に続き、2022年も「食べログ パン EAST 百名店2022」において、ユーザーから高い評価を集めたパン店上位100店に選出される。2024年には食べログ「神奈川 パン 人気ランキングTOP20」にて1,619軒の中の2位にランクイン。開業以来、四半世紀を超えて素材にとことんこだわった変わらぬ品質と、新しい挑戦を続けながら横浜ベイシェラトンホテルのパンを焼き続けている。

備考：

※記載料金には、消費税が含まれます。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

【お客様からのご予約・お問合せ】

レストラン総合予約： 045-411-1188（10:00～19:00）

https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/dorer/

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