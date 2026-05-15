5月23日（土）　「ベイシアグループスペシャルマッチ」開催ザスパ群馬のホームゲームを全力応援！

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木 孝仁、以下「ベイシア」）と株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行、以下「カインズ」）をはじめとするベイシアグループは、2026年5月23日（土）にザスパ群馬のホームスタジアムである正田醤油スタジアム群馬にて、「ベイシアグループスペシャルマッチ」を開催することをお知らせします。

「群馬の誇りを共に創る」という想いのもと、ファン・サポーター、パートナー企業、そして地域の皆さまと一体となり、群馬を元気にし、未来の誇りへとつなげていく--そうした“共創”の想いを込めて、スペシャルマッチを開催します。日頃からのザスパへの応援ならびにベイシアグループへのご愛顧の感謝の気持ちを込めて、スタジアムを盛り上げます。

■各種イベント

▼オリジナルアクリルチャームプレゼント

「ベイシアグループスペシャルマッチ」オリジナルのアクリルチャームを、ご来場記念として、先着3,000名様にプレゼントいたします。

※配布場所、配布方法等はザスパ群馬「マッチデーインフォメーション」をご確認ください。

※画像はイメージです

▼ベイシアグループ大抽選会

当日設置されるベイシアグループブースにて、抽選会を実施します。抽選では、ザスパ群馬関連グッズをはじめ、ベイシア・カインズ・ワークマン各社のオリジナル商品や、ベイシアスポーツクラブの1日無料体験チケットなどをご用意しています。

※賞品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※賞品内容は予告なく変更となる場合がございます。

▼カフェブリッコ スタジアム店

カインズが展開するスイーツ＆カフェブランド「カフェブリッコ」が、当日はフィナンシェやラスクなどの焼き菓子に加え、コーヒーを中心としたドリンクメニューを販売いたします。

スタジアムへご来場の皆さまに、試合前後のひとときを気軽にお楽しみいただけるよう、手に取りやすいラインアップをご用意しております。

他にも、ベイシアネットスーパー抽選会やベイシアの公式キャラクター「ベイB」の登場など、様々な企画をご用意しています。今年のベイシアグループスペシャルマッチも、ファン・サポーターの皆さま、地域の皆さまにお楽しみいただけるベイシアグループならではの企画が盛りだくさんです。詳しくは、以下の「マッチデーインフォメーション」をご確認ください。

https://thespa.co.jp/matchdayinfo/202604301202/

＜ベイシアグループについて＞

ベイシアグループは、ベイシア、カインズ、ワークマンなど34社からなり、多様な事業を展開する企業集団です。「すべてはお客様のために」という理念のもと、より豊かなくらしを提供してまいります。

ベイシアグループ概要(https://www.beisia.co.jp/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%83%85%E5%A0%B1/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E7%B4%B9%E4%BB%8B)

＜株式会社ザスパ概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69349/table/458_1_d7a6e911c6520ce0a9a013f82097c9e4.jpg?v=202605150251 ]

＜ベイシアについて＞

株式会社ベイシアは「より良いものをより安く」提供するショッピングセンターチェーンです。商圏ニーズに合わせて店舗を展開し、衣食住を総合的に扱うスーパーセンター、食品特化型のスーパーマーケットを主力形態としながら、全国各地に出店しています。 今後も「For the Customers（すべてはお客様のために）」の理念のもと、生活に欠かせない商品の販売を通じて、企業の社会的責任を果たしていきます。

＜株式会社ベイシア概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69349/table/458_2_49d1426a2e6dc74bdd21fd7bae7a9430.jpg?v=202605150251 ]

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に266店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/69349/table/458_3_aabbd27b5f8823af3617cb87e377ce16.jpg?v=202605150251 ]