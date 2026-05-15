6倍の“タテ伸び”が、夏のビジネスシーンを変える　スーツスクエア史上最高の伸縮性を持つビジネスパンツを新発売

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、ビジネスシーンに最適な上品さがありながら、スーツスクエア史上最高の伸縮性を持つ接触冷感ビジネスパンツ（冷ん伸びパンツ）を、5月15日（金）よりスーツスクエア全店および、公式オンラインストアにて発売します。

特設サイト：https://feature.uktsc.com/contents-26017

昨今ビジネスウエアの多様化が進む中、夏場のビジネススタイルはポロシャツやチノパンなどカジュアルなアイテムを着用する方が増えてきました。一方で、重要な会議や訪問先のプレゼンなどのシーンでは、暑くてもきちんとした見た目の装いが好まれるケースも多くあります。そのような中で、「きちんと見えつつも、機能性に特化した動きやすい夏用のパンツがほしい」という声がお客さまから上がっています。そこで今回、涼しさを感じられるだけでなく、「見た目のきちんとさ」と「快適な着心地」を兼ね備えたビジネスパンツを企画。上品な見た目ながらもスーツスクエア史上最高※の伸縮性を誇り、触れた瞬間ひんやりとするビジネスパンツを発売します。

※スーツスクエアの既存ビジネスパンツ比較。2026年5月自社調べ。

本企画では、ポリウレタンを高混率で配合した、薄手で接触冷感機能を持つ生地を採用しました。既存のビジネス用２WAYストレッチパンツはタテに7％伸びるものを基準としていますが、この生地は42％と、既存の企画に比べて約6倍という圧倒的なストレッチ性を持っています。タテへの伸縮性は、足の動きがよりスムーズになるため、外出時や出張での長時間移動でも、着用時のストレスを軽減します。その他、センターの折り目が消えにくい加工を施すなど、重要な場面でもきちんとした印象を与えられる仕上がりです。

【商品概要】

品番：59561308P

商品：ビジネスパンツ（冷ん伸び 最高パンツ）

カラー：ライトグレー、ネイビー

素材：ポリエステル 87% ポリウレタン 13%

サイズ：3S～6L 合計10サイズ

価格：税込9,889円

販売店舗：スーツスクエア全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

商品URL：https://x.gd/b0OEd

■生地特徴について- 自社２WAYストレッチのビジネスパンツと比較し、タテ方向に約6倍、ヨコ方向に約2倍の伸縮性があるためスムーズに動ける他、出張で長時間移動する際の窮屈さや引っ掛かりも軽減- 上品なウール見えする生地を採用しているため、信頼感のある印象- 折り目のセンタープリーツが取れにくい加工を施しているため、きれいな見た目をキープ- シワになりにくく、洗濯後もすぐに乾くイージーケア性■「冷ん伸びパンツ」別シリーズについて

【商品概要】

品番：59561310P

商品：ビジネスパンツ（冷ん伸び スマクティブパンツ）

カラー：ネイビー、ライトグレー、グレー

素材：ポリエステル 91% ポリウレタン 9%

サイズ：SS～5L 合計8サイズ

価格：税込8,789円

販売店舗：スーツスクエア全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

商品URL：https://x.gd/Rbzeb

本シリーズは、スーツの組下のパンツのように、ベーシックなデザインの「冷ん伸び 最高パンツ」の他にも、ウエストサイド部分にシャーリングを採用し、細身のシルエットに仕上げた「冷ん伸び スマクティブパンツ」も企画しています。「スマクティブ」とは、「スマート」と「アクティブ」を掛け合わせた造語で、都会的でモダンなデザインを取り扱う、スーツスクエアで展開しているシリーズの名称です。

■商品担当者コメント 商品第二部 マネジャー 佐藤 健吾

今回の「冷ん伸びパンツ」は、アウトドアウエアなどに使用されるような、非常にストレッチ性の高い生地を採用しました。薄くて伸びる生地は縫製が難しいことから、ビジネスウエアのようにかっちりとした見た目が求められるアイテムに使用されるケースはありませんでした。しかしなんとか快適な動きをサポートできる夏用パンツがつくれないかとメーカーさまと試行錯誤をし、実現しました。タテに42％も伸びるにもかかわらず、ここまで上品な見た目のパンツはなかなかないと思います。実際に履いていただくと、驚くほどの快適さを実感いただけると思いますので、ぜひ一度お試しいただきたいです。