【5/22（金）OPEN！】韓国ヘッドブランドVARZARがサマンサタバサ 西銀座店内に、関東初出店！！

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は

2025年8月にパートナーズシップを締結した韓国ヘッドブランド「VARZAR（バザ-ル）」（代表取締役社長： PARK SHIN KYU）をサマンサタバサ 西銀座店にて商品展開する。

■店舗情報

サマンサタバサ 西銀座店

東京都中央区銀座 4-1 NISHIGINZA 1F

03-3566-4148

11:00～20:00

■コラボアイテムの展開

2025年12月に発売スタートした、VARZAR×SAMANTHAVEGAのコラボアイテムだけでなく、

VARZARの最新コレクションや定番アイテムを展開。

■VARZAR新作アイテムの展開

■VARZAR定番アイテムの展開

日本、韓国の多くの有名タレントやインフルエンサーが、プライベートでも愛用するアイテムを

実際に商品を手に取っていただき、試着できるリアル店舗に改装。

■Special campaign開催

展開開始を記念し、下記キャンペーンを開催いたします！

＜VARZAR展開記念キャンペーン 5/22(金)～5/28(木)＞

プレゼントキャンペーン

サマンサタバサメンバーズポイント10倍プレゼント！

さらに、VARZAR商品をご購入の方先着でオリジナルステッカーをプレゼント！

プレゼントキャンペーン

VARZAR商品をご購入のお客様限定スペシャルクーポンプレゼント！

※オリジナルステッカーは数に限りがあるため、なくなり次第終了いたします。

※他のキャンペーンとの併用はいたしかねます。

※キャンペーンは予告なく変更する場合がございます。



＜スペシャルクーポン使用期間＞

5/23(土)～12/31(木・祝)



※こちらのサービスは期間中2回限りとさせていただきます。

※他のクーポンとの併用はいたしかねます。

サマンサタバサ 西銀座店のみでの使用となります。

※詳しくはショップスタッフに お問い合わせください。



皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。

■サマンサベガ ブランドサイト

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/

■サマンサベガ公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL： ■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company