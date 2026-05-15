【5/22（金）OPEN！】韓国ヘッドブランドVARZARがサマンサタバサ 西銀座店内に、関東初出店！！

写真拡大 (全4枚)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は


2025年8月にパートナーズシップを締結した韓国ヘッドブランド「VARZAR（バザ-ル）」（代表取締役社長： PARK SHIN KYU）をサマンサタバサ 西銀座店にて商品展開する。




■店舗情報


サマンサタバサ 西銀座店


東京都中央区銀座 4-1 NISHIGINZA 1F


03-3566-4148


11:00～20:00



■コラボアイテムの展開



2025年12月に発売スタートした、VARZAR×SAMANTHAVEGAのコラボアイテムだけでなく、


VARZARの最新コレクションや定番アイテムを展開。



■VARZAR新作アイテムの展開




■VARZAR定番アイテムの展開





日本、韓国の多くの有名タレントやインフルエンサーが、プライベートでも愛用するアイテムを


実際に商品を手に取っていただき、試着できるリアル店舗に改装。



■Special campaign開催


展開開始を記念し、下記キャンペーンを開催いたします！





＜VARZAR展開記念キャンペーン 5/22(金)～5/28(木)＞



プレゼントキャンペーン


サマンサタバサメンバーズポイント10倍プレゼント！



さらに、VARZAR商品をご購入の方先着でオリジナルステッカーをプレゼント！



プレゼントキャンペーン


VARZAR商品をご購入のお客様限定スペシャルクーポンプレゼント！



※オリジナルステッカーは数に限りがあるため、なくなり次第終了いたします。


※他のキャンペーンとの併用はいたしかねます。


※キャンペーンは予告なく変更する場合がございます。

＜スペシャルクーポン使用期間＞
5/23(土)～12/31(木・祝)

※こちらのサービスは期間中2回限りとさせていただきます。
※他のクーポンとの併用はいたしかねます。
サマンサタバサ 西銀座店のみでの使用となります。
※詳しくはショップスタッフに お問い合わせください。



皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。





■サマンサベガ　ブランドサイト


https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/




■サマンサベガ公式オンラインショップ


https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV





■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL： ■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company