【5/22（金）OPEN！】韓国ヘッドブランドVARZARがサマンサタバサ 西銀座店内に、関東初出店！！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）は
2025年8月にパートナーズシップを締結した韓国ヘッドブランド「VARZAR（バザ-ル）」（代表取締役社長： PARK SHIN KYU）をサマンサタバサ 西銀座店にて商品展開する。
■店舗情報
サマンサタバサ 西銀座店
東京都中央区銀座 4-1 NISHIGINZA 1F
03-3566-4148
11:00～20:00
■コラボアイテムの展開
2025年12月に発売スタートした、VARZAR×SAMANTHAVEGAのコラボアイテムだけでなく、
VARZARの最新コレクションや定番アイテムを展開。
■VARZAR新作アイテムの展開
■VARZAR定番アイテムの展開
日本、韓国の多くの有名タレントやインフルエンサーが、プライベートでも愛用するアイテムを
実際に商品を手に取っていただき、試着できるリアル店舗に改装。
■Special campaign開催
展開開始を記念し、下記キャンペーンを開催いたします！
＜VARZAR展開記念キャンペーン 5/22(金)～5/28(木)＞
プレゼントキャンペーン
サマンサタバサメンバーズポイント10倍プレゼント！
さらに、VARZAR商品をご購入の方先着でオリジナルステッカーをプレゼント！
プレゼントキャンペーン
VARZAR商品をご購入のお客様限定スペシャルクーポンプレゼント！
※オリジナルステッカーは数に限りがあるため、なくなり次第終了いたします。
※他のキャンペーンとの併用はいたしかねます。
※キャンペーンは予告なく変更する場合がございます。
＜スペシャルクーポン使用期間＞
5/23(土)～12/31(木・祝)
※こちらのサービスは期間中2回限りとさせていただきます。
※他のクーポンとの併用はいたしかねます。
サマンサタバサ 西銀座店のみでの使用となります。
※詳しくはショップスタッフに お問い合わせください。
皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。
■サマンサベガ ブランドサイト
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/
■サマンサベガ公式オンラインショップ
https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL： ■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company