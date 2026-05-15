障害福祉事業所「SOCIAL SQUARE尼崎」と大学生団体「yowane」が連携して『弱音のかたち展』を開催

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス



特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス（所在地：福島県いわき市、代表理事：北山剛）が運営する多機能型障害福祉事業所「SOCIAL SQUARE尼崎」（兵庫県尼崎市）は、尼崎市立ユース交流センターを中心に活動する大学生団体「yowane」と協力し、「弱音のかたち展」を2026年5月23日（土）に開催します。

本イベントは、「不完全を愛す」をテーマに活動する大学生たちが、自分自身の"弱音"や"生きづらさ"を否定せず表現する場として企画した展示・交流イベントです。トークセッション・作品展示・ワークショップ・物販ブースを通じて、地域の方々とともに"ありのままの自分"について考える機会をつくります。



開催の背景

現代社会では、SNSや学校、職場など、さまざまな場面で「前向きでいること」や「頑張ること」が求められやすく、弱音を吐くことへのハードルが高まっています。

本イベントでは、"弱音"をネガティブなものとして扱うのではなく、「その人らしさ」や「生きてきた証」として捉え直す機会を提供します。



学生団体「yowane」との連携

SOCIAL SQUARE尼崎では、障害福祉サービスの提供にとどまらず、地域の若者や表現活動を行う人たちの挑戦を応援したいと考えています。

今回は、尼崎市立ユース交流センターを中心に活動する大学生団体「yowane」と協力し、「生きづらさ」に寄り添う場を地域に開くことを目的に開催します。

福祉や支援という枠組みを越え、若者たち自身が企画・発信するイベントを通して、地域の中で対話や共感が生まれるきっかけづくりを目指します。

関係者のコメント

学生団体「yowane」代表 三宅 修平

yowane代表の三宅と申します。今回はSOCIAL SQUARE尼崎の皆様に貴重な機会をいただき、悩みを抱えやすい現代社会に生きる若者に向けてイベントを企画しました。「生きづらさ」に寄り添いたいという共通の想いを、これからも大切に活動していきたいと考えています。

SOCIAL SQUARE尼崎 より

ソーシャルスクエア尼崎では福祉事業所だけでなくまちづくりスペースを併設し、志ある地域の若者のチャレンジを後押ししたいと考えています。この想いのもと、尼崎市立ユース交流センターを中心に活動する団体「yowane」と「生きづらさ」に寄り添うイベントに協力させていただくことにしました。

■開催概要

弱音のかたち展～弱音って美しい。ありのままの自分でいいと思える機会の場。～

開催日時：2026年5月23日（土）13:30～16:30（開場13:00）

会場：SOCIAL SQUARE尼崎（兵庫県尼崎市南塚口町2丁目15-8 ノアムールセイキ1階(https://maps.app.goo.gl/6SVWu3j1yVm8QjMo7)）

参加費：無料

主催：yowane

協力：SOCIAL SQUARE尼崎、尼崎市ユース交流センター

■コンテンツ

会場では、弱さや孤独、不安に寄り添う4つのコンテンツを通じて、多様な人が自然に交わる"ごちゃまぜ"の場をつくります。

作品展示

弱さや不安に寄り添うアート・表現作品の展示

トークセッション

「あなたの弱音のかたち」をテーマに出展者同士が対話

ブース出展

栞やクッキーなど、想いを込めた作品販売

体験ワークショップ

来場者参加型の企画を予定

■イベントに関するお問い合わせ先

yowane

担当：三宅

Email：yowane.mentathealth@gmail.com

ソーシャルスクエア尼崎について



「自分らしさと社会との接点を、それぞれの物語に合わせて探していける場所」をテーマに

以下のような支援を提供します。

・就労に困難を感じる方への就労移行支援

・不登校・ひきこもり経験者等への自立訓練（生活訓練）

・多様な人が集えるまちづくりスペースの運営

また、地域の方々がワークショップやイベントを自由に企画できるスペースも併設。福祉とまちづくりをつなぐ新たな拠点として、地域福祉の向上に取り組んでまいります。

サービスサイト：https://socialsquare.life/square_list/010_amagasaki/

【本件の取材に関するお問い合わせ】

NPO法人ソーシャルデザインワークス 広報担当 渡辺

Email：pr@sdws.jp

【企業概要】

法人名： 特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

設立： 2017年11月

所在地： 福島県いわき市 内郷内町水之出17

代表者： 北山剛

事業内容： 障害福祉事業（就労移行支援／自立訓練（生活訓練）／就労定着支援 等）

URL： https://sdws.jp/