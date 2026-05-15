DC Shoesがスケートシューズの開発技術と機能をワークシーンへ！ワークシューズ、アパレルの新ライン「DC WORKCREW」がデビュー！2026年6月19日(金)より発売開始

ボードライダーズジャパン合同会社PHACTOR HI DL（YELLOW/BLACK）PHACTOR HI DL（YELLOW/BLACK）

1994年、アメリカ・カリフォルニアで誕生したスケートブランド「DC Shoes（ディーシー シューズ）」。 スケートボーディングの進化とともに、数々の革新的なスケートシューズを生み出してきたDCが、その開発思想をワークシーンへと拡張した新ライン「DCWORKCREW（ディーシー ワーククルー）」を始動します。DC Shoes公式サイトでは2026年5月22日（金）より予約受付を開始し、2026年6月19日（金）より公式サイトおよび全国の作業用品店にて販売予定です。最新情報は「DC WORKCREW」特設サイト(https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-workcrew)ならびに公式Instagram（@dcwork_japan(https://www.instagram.com/dcwork_japan)）にて順次公開します。

「DC WORKCREW」は、『Protect Your Ride. Protect Your Work.』をTAGLINEに掲げ、“ライダーを守る技術が、ワーカーを守る”をコンセプトに、日本企画として開発されたワークシューズ／ワークアパレルラインです。スケートボードにおける激しい衝撃やハードなライディングに耐えるため、DCは長年にわたり、耐久性・衝撃吸収性・安定性・グリップ力を追求してきました。「DC WORKCREW」では、そのスケートシューズ開発で培われたノウハウをベースに、ワークシーンに求められる安全性と快適性を融合。ストリートカルチャーを背景に持つDCならではのデザイン性と、現場で求められる実用性を兼ね備えたプロダクトを展開します。

フットウェアはすべてJSAA規格（※）A種認定を取得。つま先部の耐衝撃・耐圧迫性能をはじめ、アウトソールのはく離抵抗など各種性能基準をクリアし、認定タグ（型式認定合格証明書）が付与されています。過酷な現場に対応するタフネスと、安全性を両立した仕様となっています。

「DC WORKCREW」は、スケートパークを作るパークビルダーをはじめ、建設・運搬・整備・配送など、日々リアルな現場を支える多様なワーカーたちに向けた新たな提案です。スケートカルチャーとワークカルチャー、その両方に通じる“タフさ”と“スタイル”を足元からサポートします。

（※）公益社団法人 日本保安協会制定のプロテクティブスニーカー規格の普通作業用（A種）

「DC WORKCREW」ワークシューズ

「DC WORKCREW」のフットウェアはJSAA A種規格認定を取得。公益社団法人日本保安用品協会（JSAA）のプロテクティブスニーカー規格に基づき、先芯部の耐圧迫性能/先芯部の耐衝撃性能/表底の剥離抵抗)などの性能テストをクリアし、認定タグ（型式認定合格証明書）を付与されています。

いずれも、衝撃吸収や耐滑性を備え、作業現場で安心して着用できる耐久性や安全性を確保しながら、ファッションにも合わせやすいデザインです。

PHACTOR HI DL / PHACTOR DL

「PHACTOR HI DL」はDCのアイコニックなスケートシューズ「MANTECA 4 HI（マンテカ 4 ハイ）」、「PHACTOR DL」は「MANTECA 4（マンテカ 4）」のデザインをベースに開発されたワークシューズです。

JSAA A種規格対応のガラス繊維強化樹脂製先芯を搭載し、安全性とストリートスタイルを両立。ダイヤルフィットクロージャーで容易に着脱が可能。耐滑ラバーアウトソールによりグリップ性能が高く、ヒールスタビライザー付きアーチサポートEVAカップインソールが長時間の着用でも快適性を保ちます。つま先の耐摩耗プリントで耐久性をプラスし、トゥアップ設計でつまずきを軽減。ヒールには夜間の視認性を高めるリフレクタープルタブを搭載。メッシュタンとベンチレーションが快適性をサポートします。

PHACTOR HI DL（ファクター ハイ DL） 価格：\15,180

サイズ： 25.0～29.0cm

カラー： YELLOW/BLACK（イエロー/ブラック）、 WHITE/GRAY/ORANGE（ホワイト/グレー/オレンジ）

PHACTOR HI DL（YELLOW/BLACK）PHACTOR HI DL（WHITE/GRAY/ORANGE）

［規格］JSAA規格A種

［先芯］ガラス繊維強化樹脂製 A種対応先芯

［幅/ラスト］3E相当

［素材］

・アッパー：人工皮革・合成繊維

・アウトソール：合成ゴム

PHACTOR DL（ファクター DL） 価格：\14,080

サイズ：25.0～29.0cm

カラー：WHITE/RED（ホワイト/レッド）、 WHITE/GRAY（ホワイト/グレー）

PHACTOR DL（WHITE/RED）PHACTOR DL（WHITE/GRAY）

［規格］JSAA規格A種

［先芯］ガラス繊維強化樹脂製 A種対応先芯

［幅/ラスト］3E相当

［素材］

・アッパー：人工皮革・合成繊維

・アウトソール：合成ゴム

【「PHACTOR HI DL」「PHACTOR DL」素材・機能について】

［特徴］

１. ガラス繊維強化樹脂製先芯

２. トリプルステッチ補強

３. 着脱が容易なダイヤルフィットシステム

４. TPRヒールスタビライザー付きアーチサポートEVAインソール

５. 耐滑ラバーアウトソール

６. トゥアップデザインによりつまずき軽減

７. 耐摩耗プリントつま先補強

８. EVAストローベル(中底)

９. 高強度TPRワイヤー紐

１０. ワイヤー紐を保護するウェビングテープ

１１. 通気性に優れた大判メッシュタン

１２. 塵や砂の侵入を防ぐガセットタン

１３. ベンチレーションシステム

１４. 暗闇でも安心の再帰反射

４.TPRヒールスタビライザー付きアーチサポートEVAインソールについて

DC Shoesのスケートボーディング専用ラインのシューズにも採用されている高性能なインソールをワークシューズにも使用。立体的な構造で足へのフィット感が高く、クッション性や安定性にも優れ、作業や歩行時の快適性を高めています。

(A) 解剖学的なアーチサポート立体構造。安定性を高めるTPRスタビライザーを広範囲に搭載。

(B) シューズ内の足のズレを軽減させ、前足部のクッション性をサポートする、柔らかい硬度設定のEVAを搭載。

(C) クッション性と反発性のバランスに優れたEVA素材を採用。

(D) シューズ内の足のズレを軽減させ、踵のクッション性をサポートする、柔らかい硬度設定のEVAを搭載。

PHACTOR LC（WHITE/GREEN）PHACTOR LC（WHITE/BLACK）

PHACTOR LC

DCのアイコニックスケートシューズ「MANTECA 4（マンテカ 4）」のデザインをベースに開発された、細やかなフィットの調節が可能なレースクロージャー（紐締め）仕様のワークシューズ。

ハニカム（蜂の巣）構造のEVAインソールとEVAストローベル（中底）により優れたクッション性と快適な履き心地に。つま先の耐摩耗プリントが擦れを軽減させ、トリプルステッチにより耐久性もプラス。 ガセットタンが塵や砂の侵入を防ぎ、メッシュタンが快適性をサポート。耐滑ラバーアウトソールによりグリップ性能が高く、つまずきを軽減させるトゥアップデザインを採用しスムーズな歩行を実現します。ヒールには夜間視認性を高めるリフレクターを搭載。

PHACTOR LC（ファクター LC） 価格：\10,780

サイズ：25.0～29.0cm

カラー：WHITE/GREEN（ホワイト/グリーン）、WHITE/BLACK（ホワイト/ブラック）

PHACTOR LC（WHITE/GREEN）PHACTOR LC（WHITE/BLACK）荷重を分散するハニカム(蜂の巣) 構造のEVAインソール。軽量で優れたクッション性を発揮。前足部と踵周りに配置された無数の通気口がシューズ内の蒸れを軽減。

［規格］JSAA規格A種

［先芯］ガラス繊維強化樹脂製 A種対応先芯

［幅/ラスト］3E相当

［素材］

・アッパー：人工皮革・合成繊維

・アウトソール：合成ゴム

TRANSPORTER HL

2006年に発売されたのDCライフスタイルシューズ「COMMAND（コマンド）」にインスパイアされたストラップタイプのワークシューズ。面ファスナークロージャーにより素早く着脱でき、軽量でクッション性に優れたEVAミッドソール＋ヒールに搭載した衝撃吸収性の高いAIR BAGにより快適な履き心地に。

ハニカム（蜂の巣）構造のEVAインソールとEVAストローベル（中底）により優れたクッション性を発揮。ガセットタンが塵や砂の侵入を防ぎ、ベンチレーションシステムや大判メッシュタンで快適性を高めています。アウトソールには独自配合のグリップ力に優れた耐滑ラバーを採用し、つまずきを軽減させるトゥアップデザインによりスムーズな歩行を実現します。ヒールには夜間の視認性を高めるリフレクターを搭載。

TRANSPORTER HL（トランスポーター HL） 価格：\12,980

サイズ：25.0～29.0cm

カラー：WHITE/ORANGE/GRAY（ホワイト/オレンジ/グレー）、BLACK/LIME（ブラック/ライム）

TRANSPORTER HI（WHITE/ORANGE/GRAY）TRANSPORTER HI（BLACK/LIME）

［規格］JSAA規格A種

［先芯］ガラス繊維強化樹脂製 A種対応先芯

［幅/ラスト］3E相当

［素材］

・アッパー：人工皮革・合成繊維

・アウトソール：合成ゴム

ALLIANCE SF LC

DCの人気ストリートスタイルシューズ「ALLIANCE（アライアンス）」をベースにしたワークシューズ。クッション性に優れたハニカム構造EVAインソールと耐滑ラバーアウトソールを採用し、作業時の快適性と安全性を両立。ストリート感のあるデザインで、ワークシューズに新しいスタイルを提案する。JSAA A種規格対応。

アッパーにキルティングステッチを施し、10mm幅のポリエステル平紐でフィット感を細やかに調整可能。ガセットタンが塵や砂の侵入を防ぎ、大判メッシュタンが快適性を高めています。つまずきを軽減させるトゥアップデザイン。ヒール部分に暗闇でも安心なリフレクターを採用。

ALLIANCE SF LC（アライアンス SF LC） 価格：\11,880

サイズ：25.0～29.0cm

カラー：WHITE/BLACK（ホワイト/ブラック）、WHITE/GRAY/ORANGE（ホワイト/グレー/オレンジ）

ALLIANCE SF LC（WHITE/BLACK）ALLIANCE SF LC（WHITE/GRAY/ORANGE）

［規格］JSAA規格A種

［先芯］ガラス繊維強化樹脂製 A種対応先芯

［幅/ラスト］3E相当

［素材］

・アッパー：人工皮革・合成繊維

・アウトソール：合成ゴム

DC Shoes（ディーシー シューズ）について

1994年アメリカ・カリフォルニア州、DC Shoesはスケートボード業界に強烈なインパクトと共に誕生したスケートブランド。創始者である“ケン・ブロック”と“デーモン・ウェイ”は、スケートボード、スノーボード、サーフィンといったアクションスポーツのカルチャーに、ミュージックやアートをミックスさせ、90年代のストリートカルチャーをリードするブランドとしてDCを成長させてきた。常識を打ち破る革命的なDNAを受け継ぐブランドスピリット は、これからもストリートをPUSHし続ける。

【 本件に関するお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン TEL： 0120-32-9190

https://boardriders.co.jp/pages/dcshoes/(https://boardriders.co.jp/pages/dcshoes/)

DC WORKCREW 特設ページ

https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-workcrew

DC WORKCREW 公式Instagram @dcwork_japan(https://www.instagram.com/dcwork_japan) https://www.instagram.com/dcwork_japan

DC Shoes 公式TikTok @dcshoes_japan1994(https://www.tiktok.com/@dcshoes_japan1994) https://www.tiktok.com/@dcshoes_japan1994