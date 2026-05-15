バイク王とプレミアグループの合弁会社「RIDE＆LINK」が二輪事業者向け会員事業を開始

株式会社バイク王&カンパニー

株式会社バイク王＆カンパニー(代表取締役CEO：澤 篤史、本社：東京都世田谷区、証券コード：3377、以下「当社」)と、プレミアグループ株式会社（代表取締役社長 CEO：柴田洋一、本社：東京都港区、以下「プレミアグループ」）との合弁会社であるRIDE＆LINK株式会社(以下「RIDE＆LINK」)は、本日より二輪事業者向け会員事業「バイクプレミアクラブ Supported by カープレミア」を開始しました。同時に、四輪・二輪を取り扱い、顧客体験の高度化を目的とした検証店舗「カープレミア西東京店」を、東京福生市にオープンしました。

RIDE&RINK両代表（左）薄井祐二（右）土屋佳之

現在、モビリティ業界は販売事業者におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の遅れや、消費者の購買行動の変化といった課題に直面しています。

こうした背景を踏まえ、RIDE＆LINKでは、当社が持つ二輪市場における流通ネットワークや店舗運営のノウハウと、プレミアグループが持つファイナンスや保証・事業者向けオンラインプラットフォーム運営のノウハウを掛け合わせることで、モビリティ業界全体の課題解決につながる事業展開を目指しており、本取り組みでは、二輪事業者向けの会員サービスによる事業支援に加え、四輪・二輪の複合販売店舗を通じた購入者の顧客体験の高度化にも取り組んでまいります。

二輪事業者向け会員事業 「バイクプレミアクラブ Supported byカープレミア」について

「バイクプレミアクラブ Supported by カープレミア」は、二輪販売事業者向けの会員事業で、在庫流通を支援する共有在庫プラットフォームの提供に加え、保証・ファイナンスなどの販売に不可欠なサービスをワンストップで提供することで、会員事業者の運営をDXも含めて幅広く支援します。

１．共有在庫プラットフォームについて

二輪業界では中小規模の事業者が多いことから、自社のネットワークだけでは必要十分な仕入が行えずに販売機会の損失となるケースや、長期滞留する在庫に悩まされることも珍しくありません。

このような課題解決のために、今回提供を開始する共有在庫プラットフォームでは、会員事業者の保有する在庫をオンラインで共有したうえで、事業者間での売買までを完結することができるほか、遠方事業者との取引にも対応した配送オプションを用意して地域を越えた流通にも対応します。

これにより、在庫流通の活性化を図ることが可能で、事業者の販売機会拡大に加えてキャッシュフロー改善も支援します。

２．保証・ファイナンスサービスの提供

プレミアグループのノウハウを活かした会員事業者向け販売支援サービスとして、「二輪車向け独立系ローン」と「カープレミア故障保証」を提供します。

これにより、多様な支払い方法の提案が可能になることで販売機会につながるほか、納車後のアフターサポートの強化も図れることで、将来的には整備・点検等の継続的な顧客接点の形成を支援します。

「カープレミア西東京店」について

「カープレミア西東京店」は、これからの時代に求められる「接客・保証説明・金融提案」のあり方をDXも含めて開発・検証し、顧客体験の高度化を図る検証店舗として位置づけています。

中古モビリティ市場では、価格や保証内容、購入後サポートの分かりづらさなどから、不安を抱えながら購入を検討するユーザーも少なくありません。

本店舗では、四輪・二輪の展示車両を中心とした、滞在しやすい居心地の良さを追求した空間づくりをはじめ、各種共有在庫プラットフォームを活用した豊富な在庫提案や、デジタルパンフレットを活用し、保証内容や支払いプランなどを視覚的に分かりやすく提示することにも力を入れています。

これにより、四輪・二輪から電動モビリティまで、多種多様なラインナップを提案できることに加え、初めて中古車・中古バイクを購入する方でも、安心して比較・検討できる環境を提供します。

二輪車の展示四輪の展示電動モビリティの展示式典の模様：左から土屋佳之、柴田洋一、澤篤史、薄井祐二

本取り組みを通じて、四輪・二輪自動車の複合モビリティ販売店と二輪事業者向け会員事業で、業界に新たな流れを生み出せるように努めてまいります。

<店舗概要>[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/112_1_f768fcbdd53b8a3d5cdb41dab40ac349.jpg?v=202605150551 ]

■RIDE＆LINK株式会社について[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/112_2_6f0c0d21d5a1eb9463d2a1c4e4d5b314.jpg?v=202605150551 ]

■バイク王について

<会社概要>

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/112_3_638b1a961f5a436cc94eaed8524b34a2.jpg?v=202605150551 ]