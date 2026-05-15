中部電力向けNon-FIT低圧太陽光発電所の調達・販売について

丸紅新電力株式会社

丸紅新電力(https://denki.marubeni.co.jp/)は、中部電力株式会社（以下、「中部電力社」）と、中部エリアにおけるNon-FIT（※1）低圧太陽光発電所400カ所（40MW）の売買契約を締結しました（以下、「本案件」）。

案件の概要

本案件は、丸紅新電力が2027年度中を目標に中部エリアにおいて低圧太陽光発電所を400カ所（40MW）調達の上、中部電力社へ販売、中部電力社は発電所の運営・管理を担い、中部電力ミライズ株式会社のオフサイトPPAサービスを通じて需要家に対してクリーン電力および環境価値を提供するものです。

背景・意義

経済産業省が2025年2月に発表した第7次エネルギー基本計画では、2040年の電源構成の再生可能エネルギー比率を40～50 %に引き上げ、その内訳として太陽光発電を23～29%とすることを目標としており、太陽光発電が最大の電源となる見通しです。丸紅新電力は、太陽光発電関連事業に参画して以来、国内外における部材調達および施工に係るネットワークを拡大したことで、太陽光発電について高い調達力を保有しています。丸紅新電力と中部電力グループは、本案件での提携により日本国内における迅速な太陽光発電導入実現を目指します。

今後の展望

丸紅新電力は太陽光発電所の調達において、迅速且つ正確な案件精査スキームを体系化しており、ネットワークおよび顧客基盤を生かして、再生可能エネルギー導入をさらに加速させ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

※1 固定価格買取制度（FIT制度）の対象外で民間自立型であること。

※2企業が発電事業者と直接契約を結び、長期間にわたって電力を購入する契約。電力の直接供給や環境価値の取引を通じて、再生可能エネルギーの調達に広く用いられる。

会社概要

■丸紅新電力株式会社について

【丸紅新電力株式会社】

社 名：丸紅新電力株式会社（丸紅株式会社の100%出資連結子会社）

所在地 ：東京都千代田区大手町一丁目4番2号 丸紅ビル

代 表：代表取締役社長 鈴木 敦士

事業内容：電気の売買事業およびその代理、代行、仲介他

資本金 ：1億円

設立日 ：2011年1月



■中部電力株式会社について

【中部電力株式会社】

社 名：中部電力株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市東区東新町１番地

代 表：代表取締役社長 社長執行役員 林 欣吾

事業内容：再生可能エネルギー事業、原子力事業、海外事業、

コミュニティサポートインフラ関連事業など

設立日 ：1951年5月1日