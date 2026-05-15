【埼玉県】SKIPシティ映像ミュージアムに新コーナーを開設！

埼玉県

SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ・映像ミュージアム（川口市）では、令和8年5月19日（火曜日）より、常設展をリニューアルし、映像技術の進化を肌で感じることができる新コーナー「みて楽しむ！リアルワールド」を開設します。

新コーナーでは、株式会社NHKエンタープライズの自然科学部が制作した、高精細映像による大自然体験型コンテンツ「12K没入体験どこでも大自然～ヒゲじいとアフリカや日本の自然体験～」と、一般財団法人NHK財団の協力により制作した、コバトンを探し当てるゲーム型コンテンツ「8Kコバトンをさがせ！」を展示します。

高精細の圧倒的なリアリティと没入感により、「空間そのものの体験」を提供します。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

1 概要

（1）コーナー名

みて楽しむ！リアルワールド

（2）展示内容

１.「12K没入体験どこでも大自然～ヒゲじいとアフリカや日本の自然体験～」

12Kの高精細VRコンテンツを大画面で体験でき、360度操作で美しい自然の中を自由に探索しながら、大自然の中に隠れた「ヒゲじい」を探す、没入感を体感できる展示。

２.「8Kコバトンをさがせ！」

埼玉県のマスコット「コバトン」を探し当てる、子どもから大人まで楽しめるゲーム。高精細な8K映像に映し出されるたくさんのコバトンの中から、わずかな違いを見分け、正解のコバトンを探し当てる体験型展示。

12K没入体験どこでも大自然～ヒゲじいとアフリカや日本の自然体験～「8Kコバトンをさがせ！」（3）展示開始日

令和8年5月19日（火曜日）

（4）会場

SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ映像ミュージアム

（川口市上青木3-12-63）

（5）開館時間

9時30分～17時00分（入館は16時30分まで）

（6）休館日

月曜日（祝日の場合は翌平日）

（7）料金

映像ミュージアム入館料（企画展示＊も入場可）

大人（高校生以上）520円、小人（小中学生）260円、未就学児無料

＊令和8年9月27日（日）まで企画展「コマ撮りってなに？展～ストップモーション・アニメーションの秘密～」を開催中

（8）協力

株式会社NHKエンタープライズ、一般財団法人NHK財団

（9）プロデュース

株式会社デジタルSKIPステーション

（10）その他

詳しくは以下のホームページをご覧ください。

○常設展新コーナーについて

https://www.skipcity.jp/press/upload/PR_SKIPCITY_20260515.pdf

○企画展「コマ撮りってなに？展」について

https://www.skipcity.jp/event/vm/komadori/

2 交通案内

JR川口駅東口、JR西川口駅東口、SR（埼玉高速鉄道）鳩ヶ谷駅西口から

国際興業バス（所要約9～13分）「川口市立高校」バス停下車、徒歩約5分

※徒歩の場合は、SR鳩ヶ谷駅が最寄りとなります（所要約20分）。

アクセス情報の詳細は、以下のホームぺージを御覧ください。

https://www.skipcity.jp/visit/access/

3 問合せ先

SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ・映像ミュージアム

（月曜日（祝日の場合は翌平日）休館）

電話：048-265-2500