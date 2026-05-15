【埼玉県】SKIPシティ映像ミュージアムに新コーナーを開設！
SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ・映像ミュージアム（川口市）では、令和8年5月19日（火曜日）より、常設展をリニューアルし、映像技術の進化を肌で感じることができる新コーナー「みて楽しむ！リアルワールド」を開設します。
新コーナーでは、株式会社NHKエンタープライズの自然科学部が制作した、高精細映像による大自然体験型コンテンツ「12K没入体験どこでも大自然～ヒゲじいとアフリカや日本の自然体験～」と、一般財団法人NHK財団の協力により制作した、コバトンを探し当てるゲーム型コンテンツ「8Kコバトンをさがせ！」を展示します。
高精細の圧倒的なリアリティと没入感により、「空間そのものの体験」を提供します。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。
1 概要
（1）コーナー名
みて楽しむ！リアルワールド
（2）展示内容
１.「12K没入体験どこでも大自然～ヒゲじいとアフリカや日本の自然体験～」
12Kの高精細VRコンテンツを大画面で体験でき、360度操作で美しい自然の中を自由に探索しながら、大自然の中に隠れた「ヒゲじい」を探す、没入感を体感できる展示。
２.「8Kコバトンをさがせ！」
埼玉県のマスコット「コバトン」を探し当てる、子どもから大人まで楽しめるゲーム。高精細な8K映像に映し出されるたくさんのコバトンの中から、わずかな違いを見分け、正解のコバトンを探し当てる体験型展示。
12K没入体験どこでも大自然～ヒゲじいとアフリカや日本の自然体験～
「8Kコバトンをさがせ！」
（3）展示開始日
令和8年5月19日（火曜日）
（4）会場
SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ映像ミュージアム
（川口市上青木3-12-63）
（5）開館時間
9時30分～17時00分（入館は16時30分まで）
（6）休館日
月曜日（祝日の場合は翌平日）
（7）料金
映像ミュージアム入館料（企画展示＊も入場可）
大人（高校生以上）520円、小人（小中学生）260円、未就学児無料
＊令和8年9月27日（日）まで企画展「コマ撮りってなに？展～ストップモーション・アニメーションの秘密～」を開催中
（8）協力
株式会社NHKエンタープライズ、一般財団法人NHK財団
（9）プロデュース
株式会社デジタルSKIPステーション
（10）その他
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
○常設展新コーナーについて
https://www.skipcity.jp/press/upload/PR_SKIPCITY_20260515.pdf
○企画展「コマ撮りってなに？展」について
https://www.skipcity.jp/event/vm/komadori/
2 交通案内
JR川口駅東口、JR西川口駅東口、SR（埼玉高速鉄道）鳩ヶ谷駅西口から
国際興業バス（所要約9～13分）「川口市立高校」バス停下車、徒歩約5分
※徒歩の場合は、SR鳩ヶ谷駅が最寄りとなります（所要約20分）。
アクセス情報の詳細は、以下のホームぺージを御覧ください。
https://www.skipcity.jp/visit/access/
3 問合せ先
SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ・映像ミュージアム
（月曜日（祝日の場合は翌平日）休館）
電話：048-265-2500