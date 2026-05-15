【aucfan.com】700億件の相場データをAIで活用！Claude対応で査定業務を自動化

株式会社オークファン

株式会社オークファン（本社：東京都品川区、代表取締役：武永修一）は、相場検索サイト「aucfan.com」において、MCP（Model Context Protocol）サーバーが、Claudeに対応したことをお知らせいたします。

本対応により、Claudeから当社が保有する約700億件の商品売買データへ直接アクセスすることが可能となりました。これにより、リユース・EC業務における査定や相場分析を、実際の取引データに基づき自動化・高度化することが可能となります。

MCPサーバーの概要

▶本サービスの詳細はこちら：https://aucfan.com/static/mcp/

MCPサーバーは、生成AIと外部データを安全かつ正確に接続するためのプロトコル「Model Context Protocol（MCP）」に対応したサーバーです。

オークファンが長年にわたり蓄積してきた700億件超の商品売買データを、生成AIが直接参照できる環境を提供します。

従来の生成AIでは、推測に基づく出力や情報の鮮度・正確性にばらつきがあるといった課題がありましたが、本対応により、実際の取引データに基づく相場把握・分析が可能となります。

また、リユース買取業者様やEC事業者様において、複数サイトを横断した情報収集・比較の手間を軽減し、オークファンの落札相場データとWeb検索を組み合わせることで、価格比較や買取相場を表形式で即座に出力するなど、実務に直結した活用が可能です。

■活用例

・EC事業者：仕入れ判断、販売価格設定、商品選定の高度化

・リユース企業：査定業務の効率化、在庫回転率の改善

・業務効率化：相場調査・市場分析業務の省力化

■ 利用イメージ

ClaudeのSkillsを活用することで、査定・相場分析のワークフローをテンプレート化し、MCPサーバー経由で取得した相場データを、視認性の高いグラフやダッシュボードとして可視化できます。

▶本サービスの詳細はこちら：https://aucfan.com/static/mcp/

Claude対応の背景

生成AIの普及により、価格査定や市場リサーチをAIに委ねるケースが増加しています。一方で、多くの生成AIは限定的な情報や推測に基づいた出力となる場合があり、正確性や信頼性に課題がありました。

Claudeは、長文や複雑な情報の読解に強みを持つ生成AIであり、再利用可能なワークフローを定義できる「Skills」や、対話の中でダッシュボードやレポートを生成できる「Artifacts」といった機能を備えています。

これらの機能とaucfan.comのMCPサーバーを組み合わせることで、単なる相場検索にとどまらず、相場データを可視化したダッシュボードの生成など、実務に踏み込んだ活用が可能となります。

今後の展開

オークファンでは、今後も生成AIサービスとの連携を進め、さらなる機能拡張を図ってまいります。

あわせて、リユース・EC事業者の現場業務に即したユースケースの開発・提供を強化し、「生成AI×一次データ」による業務自動化の実現を目指してまいります。

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

■株式会社オークファン 会社概要

・代表者：代表取締役 武永 修一

・設立 : 2007年6月

・資本金 ：9億7,368万円 (2025年9月末現在 ※連結)

・所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://aucfan.co.jp/