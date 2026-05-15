授業で使える仏像３Ｄコンテンツを公開

静岡県

静岡県内にある国・県指定文化財の仏像の３次元データ（以下「３Ｄ」という。）を利用して、授業で使える仏像３Ｄコンテンツを制作し、令和８年３月に県文化財ポータルサイト「レガシズ」にて公開しました。

小・中学校における修学旅行の事前学習や事後学習、身近にある地域の文化財への興味・関心を高める学習、美術科や社会科の授業などで御利用いただけます。

１ コンテンツ概要

（１）内容

ア ３Ｄで学ぶ様々な仏像

静岡県内の仏像を題材に、その種類について学ぶことができます。

イ ３Ｄで探る静岡県の仏像

静岡県内の仏像を題材に、仏像がつくられた時代・時期とその作風の違いを学ぶことができます。

※授業用マニュアルを「LEGA-SHIZU×３Ｄ」に掲載し、教師の利用をサポートしています。

※要望があれば、使い方に関するレクチャーを文化財課職員が行います（問合せフォームあり）。

（２）利用方法

静岡県文化財ポータルサイト「レガシズ」内の「LEGA-SHIZU×３Ｄ」に公開しており、オンラインで利用、もしくはオフライン用（Windows）をダウンロードして利用できます。

２ コンテンツの開発について

静岡県では、先端技術の３Ｄにより地域の歴史文化資源である文化財の新たな情報発信を進めています。さらに、この３Ｄを教育への利用に展開するために、県内の中学校美術教員や博物館学芸員の協力を得て、授業で使える仏像３Ｄコンテンツを開発しました。

３ お問合せ 静岡県スポーツ・文化観光部文化財課 054-221-3156