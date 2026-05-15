【ロフト】銀座ロフトで「ENTROPY POP-UP STORE AT GINZA LOFT」開催中！

株式会社ロフト

銀座ロフトは、2026年6月7日(日)まで、韓国生まれの“はやりではなく、自分基準の美を追い求める”がコンセプトのビューティーブランド「ENTROPY(エントロピー)」のPOP-UP STOREを開催中です。バッグなどに入れて持ち運びしやすい小さいサイズのティントリップとチークを銀座ロフト先行で販売しています。また、お買上げ商品と点数に応じてキーリングやチャームなどのプレゼントも実施しています。

売場画像

＜銀座ロフト【ENTROPY POP-UP STORE AT GINZA LOFT】概要＞

■会期：2026年5月13日(水)～6月7日(日)

■展開場所：銀座ロフト 2階 美と健康雑貨売場 特設会場

■商品例：※価格は全て税込み

【小さくて持ち運びも便利！銀座ロフト先行販売アイテム】

●【銀座ロフト先行】チャームティント スムージーエディション ５色 各1,320円

チャームティント スムージーエディション

フルーツをブレンドしたようなみずみずしくクリアなカラーが特徴のティントリップ。持ち運びに便利なキーリング付き。

●【銀座ロフト先行】スライドアップ リップ＆チーク スムージーエディション 6色 各1,210円

スライドアップ リップ＆チーク スムージーエディション

ガジェットのようなパッケージデザインのスライド式チークがミニサイズに。リップとしても使用できるので外出先でのメイク直しにもおすすめ。

【ここでしか買えない！POP-UP STORE限定色も】

●スライドアップ ドウチーク エニーピンク 1,760円

スライドアップ ドウチーク エニーピンク

スライドすると内側に鏡とパフがついているスライド式チーク。韓国で販売しているカラーをPOP-UP STORE限定で展開。

【アクセサリー感覚で持ち運ぶ定番のチャームティントも】

●チャームティント 11色 各2,200円

●チュールグロス 3色 各1,650円

●チュールグロス用 ケース 660円

チュールグロス用 ケース 使用イメージ

【イベント参加も！お買上げプレゼント実施中】

期間中、お買上げ商品、点数に応じてプレゼントや、デコレーションシールとパーツを組み合わせてオリジナルチークを作れるイベントに参加できます。※数量限定のためなくなり次第終了

1）「チャームティント スムージーエディション」を1点お買上げでスムージーキーリングプレゼント。

2）「スライドアップ リップ＆チーク スムージーエディション」を1点お買上げでフルーツチャームプレゼント。

3）「チャームティント」を1点お買上げでレザーキーリングプレゼント。

4）「チュールグロス」を1点お買上げでシュシュプレゼント。

5）「スライドアップ ドウチーク」を2点お買上げでシリコンケース＆デコレーションステッカーをプレゼント。さらに対象の日時にご来場いただくとオリジナルキーリングが作れるDIYイベントに参加できます。

イベントイメージ

■イベント開催時間：

金曜日 午後3時～9時(最終受付 午後8時30分)

土曜日 午前11時～午後9時(最終受付 午後8時30分)

日曜日 午前11時～午後8時(最終受付 午後7時30分)