6人組ボーイグループ　BOYNEXTDOOR初ワールドツアー 日本公演『BOYNEXTDOOR TOUR ′KNOCK ON Vol.2′ IN JAPAN』詳細公開～6都市13公演で開催！

株式会社HYBE JAPAN

6人組ボーイグループBOYNEXTDOOR初ワールドツアーの日本公演『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN JAPAN』の詳細が決定しました。8月21～23日にK-Arena横浜（神奈川）、29～30日にSAGAアリーナ（佐賀）、9月9～10日に大阪城ホール（大阪）、19～20日に宮城セキスイハイムスーパーアリーナ（宮城）、25～26日に長野ビッグハット（長野）、10月10～11日にLaLa arena TOKYO-BAY（千葉）の6都市13公演で開催します。

『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'』は、7月17～19日のソウルKSPO DOMEを皮切りに釜山、日本（神奈川、佐賀、大阪、宮城、長野、千葉）、ダラス、ポンパノビーチ、シカゴ、ニューヨーク、トロント、バンクーバー、サンフランシスコ、ロサンゼルス、メキシコシティ、さらにジャカルタ、クアラルンプール、台北、香港、シンガポール、バンコクの24都市34公演での実施となります。

BOYNEXTDOORは、6月8日には待望の初フルアルバムとなる1st Studio Album 『HOME』の発売も決定しており、先行公開曲（5月11日配信開始）は、11日付YouTubeデイリー人気ミュージックビデオ1位を獲得し、公開からわずか2日で再生回数400万回を突破するなど、次世代を担うボーイグループとして今後の活躍に大きな注目が寄せられています。BOYNEXTDOORの初ワールドツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'』にどうぞご期待ください！

【『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN JAPAN』公演概要（予定）】

＜会場および公演日時＞

[神奈川]K-Arena横浜

2026年8月21日(金) 開場 16:30／開演 18:00

2026年8月22日(土) 開場 15:30／開演 17:00

2026年8月23日(日) 開場 15:30／開演 17:00

[佐賀]SAGAアリーナ

2026年8月29日(土) 開場 16:00／開演 17:00

2026年8月30日(日) 開場 15:00／開演 16:00

[大阪]大阪城ホール

2026年9月9日(水) 開場 17:00／開演 18:00

2026年9月10日(木) 開場 17:00／開演 18:00

[宮城]宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年9月19日(土) 開場 16:00／開演 17:00

2026年9月20日(日) 開場 15:00／開演 16:00

[長野]長野ビッグハット

2026年9月25日(金) 開場 17:00／開演 18:00

2026年9月26日(土) 開場 15:00／開演 16:00

[千葉]LaLa arena TOKYO-BAY

2026年10月10日(土) 開場 16:00／開演 17:00

2026年10月11日(日) 開場 14:00／開演 15:00

＜チケット料金＞

■指定席

16,000円(税込)

■プレミアムシート (アップグレードチケット)

ONEDOOR Membership限定：27,000円(税込)

※指定席16,000円＋アップグレードチケット11,000円

＜チケット先行受付＞

【BOYNEXTDOOR GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ONEDOOR MEMBERSHIP (JP)会員先行抽選受付】

■受付期間：2026年5月15日(金)14:00～5月20日(水)23:59

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

※本受付のチケットサイトは、日本居住者向けの仕様になっております。海外に住所をお持ちの方は受付サイト内の注意事項をご確認、ご了承の上、お申込みください。

■抽選結果確認・入金期間：2026年5月29日(金)11:00～5月31日(日)23:00

※日本国内のローソン・ミニストップ店舗でのみご入金いただけます。その他のご入金方法はご選択いただけません。

※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※上記変更に伴うチケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※プレミアムシートの一般販売予定はございません。

※チケットに関する詳細はBOYNEXTDOOR Japan official siteをご確認ください。 （https://boynextdoor-official.jp/）

(P)&(C) KOZ Entertainment

【BOYNEXTDOORプロフィール】

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループ。BOYNEXTDOORは、「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。

2023年5月30日に1st Single『WHO!』でデビュー。同年9月には1st EP『WHY..』を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成した。2024年4月15日には2nd EP『HOW?』をリリースし、韓国では発売初週（集計期間4月15日～21日）に531,911枚を売り上げ、ハントチャートのデイリーアルバムチャートで初日に続き2日連続で1位を獲得、日本でもオリコン週間アルバムランキングおよびオリコン週間合算アルバムランキング（4/29付）それぞれ1位を獲得。

2024年7月10日にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし、オリコンデイリーシングルランキング1位（7/10付、7/22付）、日本レコード協会プラチナディスク認定（7月度）、Billboard Japan HOT100で4 位を獲得するなど大きな話題を呼んだ。同年9月9日に3rd EP『19.99』を発売。オリコンデイリーアルバムランキング（9/9付）、オリコン週間アルバムランキングおよびオリコン週間合算アルバムランキング（9/23付）で1位を獲得し、日本レコード協会ゴールドディスク認定（9月度）された。

2025年1月6日には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」がリリースされ、YouTube人気急上昇動画1位、さらに日本、インドネシア、タイ、ナイジェリア、ロシア、トルコなど12の国/地域のiTunesトップソングチャートにもランクイン、Billboard Japan Hot Shot Songs（集計期間：2025年1月6日～12日）1位、韓国Apple Musicのデイリートップ100チャートでは37日連続1位（1月9日～2月14日付）を獲得し、さらに米ビルボードのグローバル（米国を除く、2月1日付）で2週連続チャートインするなど世界中で大旋風を巻き起こす中、2024年12月の韓国仁川公演を皮切りに、シンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタそして日本の合計13都市で初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』を盛況裡に開催、アンコール公演として日本初アリーナ単独公演も大成功に収めた。さらに2025年8月には世界最大規模の音楽フェスティバルである「ロラパルーザ・シカゴ（Lollapalooza Chicago）」にも出演、同月20日にJP 2nd Single 『BOYLIFE』をリリースし、オリコン週間および合算シングルランキング1位（9/1付）を獲得、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”（集計期間：2025年8月18日～8月24日）で1位、さらにタイトル曲「Count To Love」が総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で見事首位に輝き、どちらも自己最高位を更新した。

10月20日に発売された最新作5th EP『The Action』は、3rd EP『19.99』、4th EP『No Genre』に続き、3作品連続のミリオンセールスを達成した。また、11月には「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」で「2025 グランドパフォーマー賞」大賞受賞、「第67回 日本レコード大賞」で新人賞受賞、「2025 MAMA AWARDS」で「FAVORITE MALE GROUP」受賞、さらに12月には「2025年韓国YouTube Shorts 最高人気曲TOP10」でK-POPボーイグループの中で唯一ランクイン、「MMA2025（The 17th Melon Music Awards）」では4冠（TOP10, MILLIONS TOP10, BEST GROUP MALE, JAPAN FAVORITE ARTIST by U-NEXT）、「第40回ゴールデンディスクアワード」で「BEST DIGITAL SONG」と「NAVER AI CHOICE」を受賞。

2026年4月からは 日本初・冠トークバラエティ番組 「BOYNEXTDOOR トモダチベース」が放送開始となり、話題を呼んでいる。6月8日には待望の初フルアルバムとなる1st Studio Album 『HOME』の発売も決定しており、次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

(P)&(C) KOZ Entertainment