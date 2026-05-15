桃を丸ごと1玉あしらったパフェと味わうアフタヌーンティー。バニラ、アールグレイ、トンカ豆が彩る、香と音と味の三景／ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋（所在地：大阪市中央区平野町4-2-3 オービック御堂筋ビル、総支配人：田中 邦明）は、2026年7月1日（水）よりバー・ラウンジ「THE BAR」にて、桃のアフタヌーンティーを販売いたします。丸ごと1玉の桃に濃厚なバニラアイスを忍ばせたショートケーキパフェを主役に、桃のムース、トンカ豆が香るパブロバ、桃や夏野菜を取り入れたセイボリーをご用意しました。御堂筋を望む空間で、香り、食感、味わいとともに、穏やかな午後をお過ごしください。

※画像は2名様分

パフェは、果肉が緻密で繊維が少ない桃を切り分けないことで、みずみずしさを存分に味わうことができます。ひと口含むと桃の香りと果汁にバニラアイスが重なり、豊かな余韻が生まれます。桃の底は、甘酸っぱいフランボワーズと桃の果肉が入ったソースに、スポンジとクリームを重ねることで、ショートケーキのように仕立てました。アーモンドのパリッとした食感が心地よいアクセントになります。甘く芳醇な香りのトンカ豆は、メレンゲをパブロバに仕上げることで、軽やかな食感を楽しめます。パフェの余韻が引き立ち、夏に涼やかな印象を添えます。

セイボリーには、桃とサントモールチーズ、トリュフ香るナスのマリネ、モロヘイヤの冷製スープなどをご用意。食感と塩味が全体の味わいに奥行きを添えます。

丸ごと桃のショートケーキパフェ桃のアフタヌーンティー

期間：2026年7月1日（水）～2026年8月15日（土）

時間：13:30～17:30（L.O.15:30） 2時間制

※17:30～21:00（L.O.19:00）の間はハイティーとしてもご利用いただけます（提供内容は同じ）

店舗：15F バー・ラウンジ「THE BAR」

料金：お一人様6,800円 ウェルカムドリンク付

予約：前日17:00までに要予約

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/osakamidosuji/news/ft7nj6pfapap/

＜パフェ＞

・丸ごと桃のショートケーキパフェ

＜スイーツ＞

・桃のパウンドケーキ

・桃のムース アールグレイガナッシュ

・ベリーのクッキーサンド

・トンカ豆のパブロバ

・桃とミルクのゼリー

＜セイボリー＞

・桃とサントモールチーズ

・桃、トマト、スイカのベリーヌ バジルとトマトのクーリ

・トリュフの香るナスのマリネと生ハム

＜セイボリー＞

・モロヘイヤとジンジャーの冷製スープ

・桃とトラウトサーモンのタルティーヌ ロザス

・ポークパテのマセドアン ピーチドレッシング

＜スコーン＞

・桃の自家製コンフィチュール

・クロテッドクリーム

＜ドリンク＞

・ウェルカムドリンク（スパークリングカクテル ※ノンアルコールもございます）

・フリーフロー（オーガニックティーブランド「ART OF TEA」の紅茶、ルイボスティー、ハーブティー等 全9種類）

※料金には消費税・サービス料が含まれます。 ※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋について

大阪のメインストリート・御堂筋沿いに位置し、エグゼクティブフロアを含む客室、フレンチレストラン、バー・ラウンジを備えています。コンセプトは「The art of time ～美しい時間（とき）を～」。アイコニックで過ごす時間（とき）がより美しいものとなるように、ロビーや客室のしつらえ、スタッフのおもてなしから生まれる心地よさを提供いたします。

所在地：大阪市中央区平野町4-2-3 オービック御堂筋ビル

客 室 数：352室

館内施設：フレンチレストラン、バー・ラウンジ エグゼクティブラウンジ、ジム

アクセス：大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩約3分 大阪メトロ御堂筋線・中央線「本町」駅 徒歩約4分

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/osakamidosuji/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。