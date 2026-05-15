京都・鴨川沿いに、パリパリの“黄金クレープ”が登場！

株式会社日と々と

表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」をはじめ、パリパリクレープ専門店「クレープとエスプレッソと」を展開する株式会社日と々と（東京都渋谷区神宮前/代表取締役 山本拓三）と株式会社 XREED（大阪府八尾市/代表取締役 池田 敬一）は、「クレープとエスプレッソと鴨川沿い」を2026年5月18日(月)、京都市にオープンします。

同店舗は、「クレープとエスプレッソと」として国内外含めて21店舗目となります。

「クレープとエスプレッソと」とは

表参道や嵐山に構える「クレープとエスプレッソと」は、パリパリ、サクサクとした軽やかな食感と、クッキーのような香ばしさが特徴の「⻩金クレープ」を提供するクレープ専門店です。

この唯一無二のクレープ生地は、バズグルメクリエイター「ウルフ」と共同開発し、1年半の歳月をかけて誕生しました。

味、素材、見た目にこだわったこのクレープは、現在SNSを中心に注目を集めています。

さらに、自社焙煎の珈琲豆を使用した香り高いエスプレッソとのペアリングも大きな魅力。

“クレープとコーヒー”の新しい楽しみ方をご提案しています。

鴨川の時間に寄り添う、和モダンな空間

店内は、柔らかな光を灯す和紙のペンダントライトと、温かみのあるウッドインテリアを基調にした落ち着きある空間。

お一人様でもゆったり過ごせるカウンター席や、鴨川散策の途中に立ち寄れるテーブル席をご用意しています。

京都の空気を感じながら、

焼きたてクレープとエスプレッソを味わう--

そんな“少し贅沢な日常”をお楽しみいただけます。

鴨川沿い限定！和素材を贅沢に味わう「生黒糖わらびシュガー」

「クレープとエスプレッソと鴨川沿い」の看板メニューは、京都らしい和素材を取り入れた限定メニュー「生黒糖わらびシュガー」。

深みのある“生黒糖”贅沢に削り、上品な甘さの“和三盆”を使用し、中にはとろけるような自家製わらび餅を忍ばせました。

さらに、有塩バターのコクと黒蜜の香ばしさを重ねることで、甘さだけではない奥行きのある味わいに。

ひと口頬張れば、“パリッ、モチッ”と広がる食感のコントラストとともに、京都らしい余韻が口いっぱいに広がります。

オーナー池田さまのコメント

鴨川の穏やかな空気感に溶け込むような、心休まる場所を作りたい。

そんな想いからこのお店は始まりました。

京都の伝統を感じる和の素材と、私たちがこだわり抜いたエスプレッソ、そして一枚一枚丁寧に焼き上げるクレープ。

日常の喧騒を忘れ、鴨川沿いでのひとときがより豊かなものになるよう、心を込めてお迎えいたします。

ぜひ、自分へのご褒美や大切な方との思い出に、当店の味をお楽しみください。

【店舗情報】

■店名

クレープとエスプレッソと鴨川沿い

■住所

京都府京都市東山区宮川筋2-244

■電話番号

075-320-0933

■営業時間

11:00～19:00

■定休日

なし

■Instagram

crepe.espresso.kamogawa

■ホームページ

https://share.google/TZmMJsfm9q9TETljV

クレープとエスプレッソと鴨川沿い :https://www.instagram.com/crepe.espresso.kamogawa?igsh=MXQzZnU0Zm43bDZxbA%3D%3D&utm_source=qrInstagramのアカウントはこちら！

本店舗は、株式会社XREEDが運営を担当いたします。

【会社概要】

株式会社XREED

所在地：大阪府八尾市若林1-76-3

設立：2022年8月19日

代表者：代表取締役 池田 敬一

事業内容：人材派遣業

セールスプロモーション事業

飲食事業

オーダースーツ事業

グローバル事業

クレープとエスプレッソと本店

https://www.instagram.com/crepe_espresso_and_omotesando/?locale=ja_JP

バズグルメクリエイター ウルフ

https://www.instagram.com/wolf.0313/?locale=ja_JP

株式会社日と々とについて

パンとコーヒー。

一日一日味わうものだからこそ、素材やクオリティにまっすぐ拘ります。

同じ日の連続じゃつまらない、一度きりの「一日」を大切にしたい、との想いを込めています。

【会社概要】

会社名：株式会社日と々と

所在地：東京都渋谷区神宮前3-4-9

代表者：山本拓三

公式HP：http://www.bread-espresso.jp/

事業内容：飲食店の企画、運営

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。