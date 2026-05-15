製薬業界のDXを加速する統合ソリューションを提案「第2回ファーマDX EXPO」に出展（ブースNo.22-15）

日本エマソン株式会社

2026年5月20日（水）～22日（金）に幕張メッセで開催。2026年5月20日 (水)～22日(金) 幕張メッセ ホール４

ブースNo. 22‐15

会期中は、実機デモや専門スタッフによる解説を通じて、導入効果や活用イメージを具体的にご理解いただけます。

出展の概要はこちら(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%A8%E3%83%9E%E3%82%BD%E3%83%B3%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-7dfbd287-d931-4eeb-b4c9-9494ac53568a.html#/)からご覧ください。

■出展内容

『データで拓く未来の医薬品製造DX』をブーステーマに掲げ、デジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させる最新のオートメーション技術や、プロセス最適化ソリューションを展示いたします。

スケーラブルに展開可能なDeltaV MES

＜ソリューション例＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/93720/table/28_1_631b689ffe323c825891b71706ae2cff.jpg?v=202605150251 ]

■セミナーのご案内 (聴講無料・事前申込み不要)

3つの技術セミナーにてライフサイエンスの製造現場における様々な課題解決のヒントを提案致します。

出展社セミナー会場６. / 製造・品質管理DXフォーラム会場（4ホール）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/93720/table/28_2_7ef34b1802e677434835755ec756c743.jpg?v=202605150251 ]

■来場のご案内

本展示会は事前登録制（無料）です。

下記のリンクから必要事項をご入力いただき、バッジを印刷してご持参ください。

来場者バッジ（課長職以上の方）：ここからご登録いただけます(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1633055857647138-RGS)。

来場者バッジ(上記以外の方): ここからご登録いただけます。(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1633055857563999-R41)

同行される方の分を一緒にご登録することもできます。

製薬DXの最前線を体感できる貴重な機会として、ぜひ当社ブース（22-15）へお立ち寄りください。