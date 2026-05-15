起業の「壁」を伴走支援で突破する。3か月で事業化をめざす実践型プログラム「OSAKA EN-GINE 2026」参加者募集開始

公益財団法人大阪産業局

本プログラムは、約3か月間にわたり専門家や先輩起業家、サポーター企業が徹底して伴走し、事業の具体化と実践力の向上を支援するものです。起業前のアイデア段階からでも参加可能で、実践的なプロセスを通じて事業構築を加速させます。

起業を志す人材は増加傾向にある一方で、事業化に至るまでのプロセスにおいては、経験やネットワーク、アウトプットの機会が不足していることが課題です。特に、アイデア段階から事業を構築する過程では、適切な伴走支援や客観的なフィードバック環境の有無が、その後の成長に大きく影響します。

こうした背景を踏まえ、本プログラムでは、高い志を持つ起業家人材に対し、質の高い挑戦の場と伴走支援を提供。持続可能な事業創出を促し、地域経済のさらなる活性化をめざします。

今後、先輩起業家メンターおよびサポーター企業の情報を順次公開予定です。

プログラムの3大特徴

1．「ヒト」の志と突破力を重視した選考

完成された事業計画ではなく、「なぜその事業に挑戦したいのか」という

強い想いと行動力を重視します。

2．先輩起業家・サポート企業による伴走支援

経験豊富な先輩起業家や企業が、事業化に向けた具体的なアドバイスやリソース提供を行い、

起業準備を支えます。

3．実践型カリキュラムと公的支援による加速

アウトプット中心の講座により、短期間で事業の解像度を高めます。

大阪市の「特定創業支援等事業」として、法人設立時の優遇措置も受けられます。

最終成果発表会・特典

プログラムの集大成として最終成果発表会を実施します。

参加者は、自身の志や事業内容、今後の展望を発表します。

全講座を修了した参加者には、大阪市長名の修了証を授与するとともに、

サポーター企業からの支援や各種賞の提供も予定しており、事業成長につながる機会を創出します。

実施概要

募集締切：2026年7月3日（金）

実施期間：2026年8月3日～11月17日

最終成果発表会：2026年11月17日

対象 ：大阪での起業を志す方（学生・社会人問わず）

定員 ：10者（選考あり）

参加費 ：無料

応募方法：所定のエントリーシートを提出のうえご応募ください。

詳細は公式ページをご確認ください。

【起業家養成アクセラレーションプログラム「OSAKA EN-GINE」】

公式ページはこちら :https://www.sansokan.jp/sogyo/osaka-en-gine【起業家養成アクセラレーションプログラム「OSAKA EN-GINE」】