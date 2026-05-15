起業の「壁」を伴走支援で突破する。3か月で事業化をめざす実践型プログラム「OSAKA EN-GINE 2026」参加者募集開始

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公益財団法人大阪産業局




本プログラムは、約3か月間にわたり専門家や先輩起業家、サポーター企業が徹底して伴走し、事業の具体化と実践力の向上を支援するものです。起業前のアイデア段階からでも参加可能で、実践的なプロセスを通じて事業構築を加速させます。



起業を志す人材は増加傾向にある一方で、事業化に至るまでのプロセスにおいては、経験やネットワーク、アウトプットの機会が不足していることが課題です。特に、アイデア段階から事業を構築する過程では、適切な伴走支援や客観的なフィードバック環境の有無が、その後の成長に大きく影響します。


こうした背景を踏まえ、本プログラムでは、高い志を持つ起業家人材に対し、質の高い挑戦の場と伴走支援を提供。持続可能な事業創出を促し、地域経済のさらなる活性化をめざします。


今後、先輩起業家メンターおよびサポーター企業の情報を順次公開予定です。



プログラムの3大特徴



1．「ヒト」の志と突破力を重視した選考


完成された事業計画ではなく、「なぜその事業に挑戦したいのか」という


強い想いと行動力を重視します。



2．先輩起業家・サポート企業による伴走支援


経験豊富な先輩起業家や企業が、事業化に向けた具体的なアドバイスやリソース提供を行い、


起業準備を支えます。



3．実践型カリキュラムと公的支援による加速


アウトプット中心の講座により、短期間で事業の解像度を高めます。


大阪市の「特定創業支援等事業」として、法人設立時の優遇措置も受けられます。


最終成果発表会・特典



プログラムの集大成として最終成果発表会を実施します。


参加者は、自身の志や事業内容、今後の展望を発表します。



全講座を修了した参加者には、大阪市長名の修了証を授与するとともに、


サポーター企業からの支援や各種賞の提供も予定しており、事業成長につながる機会を創出します。



実施概要



募集締切：2026年7月3日（金）


実施期間：2026年8月3日～11月17日


最終成果発表会：2026年11月17日


対象 ：大阪での起業を志す方（学生・社会人問わず）


定員 ：10者（選考あり）


参加費 ：無料


応募方法：所定のエントリーシートを提出のうえご応募ください。


詳細は公式ページをご確認ください。


【起業家養成アクセラレーションプログラム「OSAKA EN-GINE」】




公式ページはこちら :
https://www.sansokan.jp/sogyo/osaka-en-gine
【起業家養成アクセラレーションプログラム「OSAKA EN-GINE」】