難病のことみんなで考えよう 5月23日は「難病の日」
豊中市
詳細を見る :
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kenko_hokeneisei/nanbyo/nanbyokeihatsudoga.html
豊中市は、難病についてより多くの人に理解を深めてもらうため、5月23日の「難病の日」に合わせて、阪急豊中駅の駅前広場で駅頭啓発を実施します。
また、難病患者である市民などが実体験を語る啓発動画「難病のことみんなで考えよう」も公開しています。
本市には、約3,800人の難病患者が暮らしていますが、外見から分かりにくい場合や、症状や日常生活における困りごとに個人差があるため、周囲の理解を得にくいことがあります。この啓発活動を通じて、市民が難病について知る機会を広げ、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。
難病の日
2014年5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」（難病法）が成立したことを記念して、日本難病・疾病団体協議会（JPA）が毎年5月23日を「難病の日」に登録しました。
駅頭啓発・難病啓発動画の概要
1．駅頭啓発
日時：5月23日（土）10時～12時
場所：阪急豊中駅 駅前広場
内容：啓発用ウェットティッシュの配布など
2．難病啓発動画「難病のことみんなで考えようVer.2」
出演者：西村泉さん（脊髄性筋萎縮症）
松本渓太さん（ビッカースタッフ脳幹脳炎）
おうちの診療所院長・株式会社omniheal 代表取締役 石井洋介さん（潰瘍性大腸炎）
詳細を見る :
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kenko_hokeneisei/nanbyo/nanbyokeihatsudoga.html