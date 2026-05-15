【送料改定のお知らせ】「ABCデジカメプリント」「ABCネットプリントlight」配送料金改定について

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株式会社クロスワン


株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区／代表取締役：品川 全）は、運営する写真プリントサービス「ABCデジカメプリント」および「ABCネットプリントlight」において、配送コスト上昇に伴い、2026年5月15日（金）より送料を改定いたします。



昨今の物流費・資材費等の継続的な高騰を受け、今後も安定したサービス品質を維持し、お客様へより良いサービスをご提供するため、送料を以下の通り改定させていただくこととなりました。



■送料改定内容（税抜）



【ゆうメール】


改定前：150円


改定後：155円



【ネコポス】


改定前：250円


改定後：255円



【宅配便】


改定前：600円


改定後：605円



■改定実施日


2026年5月15日（金）ご注文分より



株式会社クロスワンでは、今後も高品質なプリントサービスと利便性向上に努め、お客様にご満足いただけるサービス提供を継続してまいります。



【関連サービス】


ABCデジカメプリント(https://photo-cross.jp/)


ABCネットプリントlight(https://light.sml-pro.com/)



■会社概要


会社名：株式会社クロスワン


所在地：東京都豊島区千早2-38-16


代表者：代表取締役　品川 全


設立：1992年


事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか



■本件に関するお問い合わせ


株式会社クロスワン（デジカメプリント事業部）


MAIL：shop@photo-cross.jp


TEL：03-5986-1118