【送料改定のお知らせ】「ABCデジカメプリント」「ABCネットプリントlight」配送料金改定について
株式会社クロスワン
株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区／代表取締役：品川 全）は、運営する写真プリントサービス「ABCデジカメプリント」および「ABCネットプリントlight」において、配送コスト上昇に伴い、2026年5月15日（金）より送料を改定いたします。
昨今の物流費・資材費等の継続的な高騰を受け、今後も安定したサービス品質を維持し、お客様へより良いサービスをご提供するため、送料を以下の通り改定させていただくこととなりました。
■送料改定内容（税抜）
【ゆうメール】
改定前：150円
改定後：155円
【ネコポス】
改定前：250円
改定後：255円
【宅配便】
改定前：600円
改定後：605円
■改定実施日
2026年5月15日（金）ご注文分より
株式会社クロスワンでは、今後も高品質なプリントサービスと利便性向上に努め、お客様にご満足いただけるサービス提供を継続してまいります。
【関連サービス】
ABCデジカメプリント(https://photo-cross.jp/)
ABCネットプリントlight(https://light.sml-pro.com/)
■会社概要
会社名：株式会社クロスワン
所在地：東京都豊島区千早2-38-16
代表者：代表取締役 品川 全
設立：1992年
事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか
■本件に関するお問い合わせ
株式会社クロスワン（デジカメプリント事業部）
MAIL：shop@photo-cross.jp
TEL：03-5986-1118