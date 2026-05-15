【送料改定のお知らせ】「ABCデジカメプリント」「ABCネットプリントlight」配送料金改定について

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区／代表取締役：品川 全）は、運営する写真プリントサービス「ABCデジカメプリント」および「ABCネットプリントlight」において、配送コスト上昇に伴い、2026年5月15日（金）より送料を改定いたします。

昨今の物流費・資材費等の継続的な高騰を受け、今後も安定したサービス品質を維持し、お客様へより良いサービスをご提供するため、送料を以下の通り改定させていただくこととなりました。

■送料改定内容（税抜）

【ゆうメール】

改定前：150円

改定後：155円

【ネコポス】

改定前：250円

改定後：255円

【宅配便】

改定前：600円

改定後：605円

■改定実施日

2026年5月15日（金）ご注文分より

株式会社クロスワンでは、今後も高品質なプリントサービスと利便性向上に努め、お客様にご満足いただけるサービス提供を継続してまいります。

【関連サービス】

ABCデジカメプリント(https://photo-cross.jp/)

ABCネットプリントlight(https://light.sml-pro.com/)

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン（デジカメプリント事業部）

MAIL：shop@photo-cross.jp

TEL：03-5986-1118