靴下事業の功績により「東久邇宮記念賞」を受賞

株式会社青森商事

株式会社青森商事(本社：東京都調布市)の代表取締役「青森 英吉」が、この度「東久邇宮記念賞」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

■東久邇宮記念賞について

東久邇宮記念賞は、高松宮賞、秩父宮賞と共に三大宮様賞として親しまれており、発明・文化・社会貢献などの分野で創造的な活動を行なった者に対して贈られる賞です。

受賞者は、評議委員会によって選出されます。

１.産業、特に発明活動に従事し、その振興に携わっている者。

２.産業、特に発明活動における社会的評価を受けている者。

３.人格的にも優れ、将来への展望を持ち、努力を怠らない者。

■受賞の背景

当社は2009年に楽天市場への出店を皮切りに靴下やタイツなど足に履く衣料品の専門店を運営してきました。この靴下類の事業をご評価いただき今回の受賞となりました。受賞にあたっては特に以下の点をご評価いただいたものと考えております。

・素材への取り組み

当社では特に天然素材のもつ機能性や安全性を重視し、綿だけでなく、麻、絹などの商品の提供に

努めています。また、昨年和紙100%の糸を使用した靴下を発売し、現在は紙素材の普及に努めて

います。

・靴下類の流通を通した社会貢献活動

当社では靴下の流通を通して世の中に幸せを増やしたいとの理念をもち、店舗オープン当初より売

上の一部の寄付を続けてきました。また、お取引先様と協力のもと震災地域に支援物資を送るなど

の活動もしてきました。

■代表取締役 青森英吉のコメント

「この度は、このような栄誉ある賞をいただき大変感謝しております。この受賞は私個人の力ではなく、日頃から当店をご利用いただいているお客様、変わらぬご支援をいただいているお取引先様、そして共に歩んできたスタッフの努力の賜物です。今後もこの賞に恥じぬよう、よりお客様のお役に立てるように、そして靴下類の流通を通してもっと多くの人を幸せにできないか、もっと世の中を平和にできないか、そういうことに真剣に取り組んで参る所存です。」

■当社代表が愛用する商品

和紙の靴下

身生地に和紙100%の糸を使用することで超高混率を実現した靴下です。高い吸水性と消臭性が特徴です。当社代表が偶然に履いたサンプルをきっかけに社内で試着を重ねて商品化いたしました。今回の受賞のきっかけにもなった商品です。

ふくらはぎ着圧サポーター（ifan）

足がつる、手足のしびれなどの症状の改善を当社代表が実感し、長く愛用している商品です。個人的にも同年代の男性には必ずおすすめしています。素材が綿のため毎日の着用がしやすく、多くのお客様にも喜ばれています。(イイダ靴下株式会社の製品です)

みんなのくつした

当社代表のお母様が足のむくみに悩まれ、靴下の締め付けが辛くて履ける靴下がなかなか見つからない時期がありました。その際にこの靴下を試したところ、締め付けも少なく気持ちよく履くことができ、それ以来現在も愛用されています。(株式会社ナイガイの製品です)

■株式会社青森商事について

当社はオンラインで靴下やタイツなど足に履く衣料品の専門店を運営しています。

よりお客様のお役に立てるように、靴下業界の発展に貢献できるように、努力を続けてまいります。

社名： 株式会社青森商事

代表者： 代表取締役 青森 英吉

所在地： 東京都調布市調布ケ丘4-43-1 パークアベニュー1階2号室

設立： 1948年9月

運営ショップ：

レッグウェア専門店リブル

・楽天市場店 (https://www.rakuten.co.jp/mzhw/)

・Yahoo!ショッピング店 (https://store.shopping.yahoo.co.jp/bisokuhanamai/)

・auPayマーケット店 (https://wowma.jp/user/95195031)

・Qoo10店 (https://www.qoo10.jp/shop/bisokuhanamai)

・amazon.co.jp店

靴下専門店ロップス

・楽天市場店 (https://www.rakuten.co.jp/lops/)

・Yahoo!ショッピング店 (https://store.shopping.yahoo.co.jp/lops/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社青森商事

TEL： 042-482-3345

E-mail： staff@bisokuhanamai.com