4,200万円台～のドバイ新築物件やエリア選定ノウハウを解説｜「ドバイ不動産プレミアムセミナー」開催
ドバイ不動産の販売・コンサルティングを手掛けるBITEX（代表取締役社長：上野 真司）は、UAEを代表する高級不動産デベロッパーSOBHA Realty（以下、ショーバ社）と共同で、2026年5月22日（金）・23日（土）の2日間、パーク ハイアット東京にて「ドバイ不動産プレミアムセミナー」を開催いたします。
【無料参加】お申し込みはこちらから :
https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral
近年、ドバイでは大規模な都市開発や人口増加を背景に、不動産市場への関心が高まっています。
一方で、
・どのエリアを選ぶべきか
・どの物件が自分に合っているのか
・今後の市場はどうなるのか
といった判断が難しいという声も少なくありません。
本セミナーでは、こうした疑問を持つ方に向けて、ドバイ不動産市場の全体像から具体的な物件情報まで、分かりやすく解説します。
本セミナーで学べる内容１. 2年連続50%超の成長を記録したSOBHAの人気物件3選
- Sobha Solis（4,200万円台～）
- Sobha Central（6,000万円台～）
- Sobha Sanctuary（1.6億円～）
2年連続50%以上の販売成長を記録したSOBHA Realtyの注目プロジェクトをを厳選してご紹介します。
💡価格帯・特徴・将来性を比較しながら、自分に合った選択肢を検討できます。
２. 元・上場企業社長が語る不動産ノウハウ
BITEX代表・上野真司が、日本・ヨーロッパ・米国・UAEでの実績データをもとに、海外不動産における成功パターンや失敗回避のポイントを解説します。
💡「どのような視点で物件を選ぶべきか」「長期的に価値が期待されるエリアとは何か」など、実践的な視点を学べる内容です。
３. ドバイ・アブダビ不動産市場の比較と将来展望
過去数年の実績から将来性を読み解き、UAE二大都市の魅力を比較・分析します。
💡それぞれの違いを比較しながら、市場の全体像を整理できます。
４. エリア選定・物件選定ノウハウ
海外不動産において重要となる「エリア選び」「物件選び」の考え方を解説します。
💡安定した賃貸需要が見込まれるエリアや、将来的な資産価値を意識した立地選定など、実践的な判断軸を学べます。
５. 世界主要都市との比較
東京・シンガポール・ロンドン・ニューヨークなど、世界主要都市とドバイ不動産を比較します。
💡同水準の予算で購入できる物件サイズ、立地条件、周辺環境などを比較し、ドバイ市場の特徴について分かりやすく解説します。
【無料参加】お申し込みはこちらから :
https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral
なぜ今、ドバイ不動産なのか
近年、ドバイでは大規模な都市開発が継続的に進められており、住宅・商業施設・インフラを含めた街づくりが加速しています。
また、世界中から企業・投資家・居住者が集まり、不動産市場への関心も高まっています。
・人口増加
・都市開発の拡大
・インフラ整備
・海外投資家の流入
こうした背景から、海外不動産の選択肢としてドバイ市場が注目されています。
一方で、エリアや物件によって特徴が大きく異なるため、正しい情報収集が重要です。
本セミナーでは、こうした市場背景も含めて分かりやすく解説します。
【無料参加】お申し込みはこちらから :
https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral
SOBHAセールスディレクター キャロル・リー氏も来日
本セミナーには、SOBHA Realtyで日本市場向け不動産販売を統括する
シニアセールスディレクター キャロル・リー氏 も参加予定です。
緻密な分析力と交渉力を兼ね備え、お客様の満足度の最大化に強いコミットメントを持っています。
SOBHA Realtyについて
SOBHA Realtyは、UAE・ドバイを代表する高級不動産デベロッパーです。
設計・施工・品質管理まで一貫して自社で行う体制を持ち、「高品質」と「スケジュール厳守」 を両立している点が特徴です。
また、Sobha HartlandやSolisなど、中心部や需要の高い新興エリアで開発を進めており、インフラ・学校・商業施設が整ったエリア開発にも強みを持っています。
【無料参加】お申し込みはこちらから :
https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral
こんな方におすすめのセミナーです- 海外不動産に興味がある方
- ドバイ不動産を初めて検討している方
- 資産分散先を探している方
- 居住用・セカンドハウスを検討している方
- 市場動向や物件選びの考え方を学びたい方
「いきなり購入を検討しているわけではないが、まずは情報収集をしたい」という方でも参加しやすい内容となっています。
セミナー概要- 会場： パークハイアット東京東京都新宿区西新宿3丁目7-1-2
- 日時： 5月22日（金）・23日（土）各日2部制（11:00～／14:00～）
- 所要時間： 約90分（質疑応答含む）※セミナー後、個別相談も可能です。
- 参加方法： 事前申込制（参加無料）
▼【参加無料】お申し込みはこちら
https://property-seminar.online/sobha2/(https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral)
会場参加・オンライン参加ともに可能ですので、ご都合に合わせてご参加いただけます。
定員に達し次第受付終了となりますので、ご興味のある方はお早めにお申し込みください。
会社概要
社 名：
BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ法人）
BITEX TRUST REAL ESTATE L.L.C（ドバイ法人）(https://bitex-dxb.com/)
代表取締役社長：上野 真司
日本連絡先：050-1720-4462
申込ページ：https://property-seminar.online/sobha2/(https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral)
お問い合わせ：customer@bitex-co.com
note：https://note.com/shinji_ueno82/all