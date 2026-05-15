4,200万円台～のドバイ新築物件やエリア選定ノウハウを解説｜「ドバイ不動産プレミアムセミナー」開催

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

ドバイ不動産の販売・コンサルティングを手掛けるBITEX（代表取締役社長：上野 真司）は、UAEを代表する高級不動産デベロッパーSOBHA Realty（以下、ショーバ社）と共同で、2026年5月22日（金）・23日（土）の2日間、パーク ハイアット東京にて「ドバイ不動産プレミアムセミナー」を開催いたします。

【無料参加】お申し込みはこちらから :https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral

近年、ドバイでは大規模な都市開発や人口増加を背景に、不動産市場への関心が高まっています。

一方で、

・どのエリアを選ぶべきか

・どの物件が自分に合っているのか

・今後の市場はどうなるのか

といった判断が難しいという声も少なくありません。

本セミナーでは、こうした疑問を持つ方に向けて、ドバイ不動産市場の全体像から具体的な物件情報まで、分かりやすく解説します。

本セミナーで学べる内容

１. 2年連続50%超の成長を記録したSOBHAの人気物件3選- Sobha Solis（4,200万円台～）- Sobha Central（6,000万円台～）- Sobha Sanctuary（1.6億円～）

2年連続50%以上の販売成長を記録したSOBHA Realtyの注目プロジェクトをを厳選してご紹介します。

💡価格帯・特徴・将来性を比較しながら、自分に合った選択肢を検討できます。

２. 元・上場企業社長が語る不動産ノウハウ

BITEX代表・上野真司が、日本・ヨーロッパ・米国・UAEでの実績データをもとに、海外不動産における成功パターンや失敗回避のポイントを解説します。

💡「どのような視点で物件を選ぶべきか」「長期的に価値が期待されるエリアとは何か」など、実践的な視点を学べる内容です。

３. ドバイ・アブダビ不動産市場の比較と将来展望

過去数年の実績から将来性を読み解き、UAE二大都市の魅力を比較・分析します。

💡それぞれの違いを比較しながら、市場の全体像を整理できます。

４. エリア選定・物件選定ノウハウ

海外不動産において重要となる「エリア選び」「物件選び」の考え方を解説します。

💡安定した賃貸需要が見込まれるエリアや、将来的な資産価値を意識した立地選定など、実践的な判断軸を学べます。

５. 世界主要都市との比較

東京・シンガポール・ロンドン・ニューヨークなど、世界主要都市とドバイ不動産を比較します。

💡同水準の予算で購入できる物件サイズ、立地条件、周辺環境などを比較し、ドバイ市場の特徴について分かりやすく解説します。

なぜ今、ドバイ不動産なのか

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近年、ドバイでは大規模な都市開発が継続的に進められており、住宅・商業施設・インフラを含めた街づくりが加速しています。

また、世界中から企業・投資家・居住者が集まり、不動産市場への関心も高まっています。

・人口増加

・都市開発の拡大

・インフラ整備

・海外投資家の流入

こうした背景から、海外不動産の選択肢としてドバイ市場が注目されています。

一方で、エリアや物件によって特徴が大きく異なるため、正しい情報収集が重要です。

本セミナーでは、こうした市場背景も含めて分かりやすく解説します。

SOBHAセールスディレクター キャロル・リー氏も来日

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本セミナーには、SOBHA Realtyで日本市場向け不動産販売を統括する

シニアセールスディレクター キャロル・リー氏 も参加予定です。

緻密な分析力と交渉力を兼ね備え、お客様の満足度の最大化に強いコミットメントを持っています。

SOBHA Realtyについて

SOBHA Realtyは、UAE・ドバイを代表する高級不動産デベロッパーです。

設計・施工・品質管理まで一貫して自社で行う体制を持ち、「高品質」と「スケジュール厳守」 を両立している点が特徴です。

また、Sobha HartlandやSolisなど、中心部や需要の高い新興エリアで開発を進めており、インフラ・学校・商業施設が整ったエリア開発にも強みを持っています。

こんな方におすすめのセミナーです

【無料参加】お申し込みはこちらから :https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral- 海外不動産に興味がある方- ドバイ不動産を初めて検討している方- 資産分散先を探している方- 居住用・セカンドハウスを検討している方- 市場動向や物件選びの考え方を学びたい方

「いきなり購入を検討しているわけではないが、まずは情報収集をしたい」という方でも参加しやすい内容となっています。

セミナー概要

- 会場： パークハイアット東京東京都新宿区西新宿3丁目7-1-2- 日時： 5月22日（金）・23日（土）各日2部制（11:00～／14:00～）- 所要時間： 約90分（質疑応答含む）※セミナー後、個別相談も可能です。- 参加方法： 事前申込制（参加無料）

▼【参加無料】お申し込みはこちら

https://property-seminar.online/sobha2/(https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

会場参加・オンライン参加ともに可能ですので、ご都合に合わせてご参加いただけます。

定員に達し次第受付終了となりますので、ご興味のある方はお早めにお申し込みください。

会社概要

社 名：

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ法人）

BITEX TRUST REAL ESTATE L.L.C（ドバイ法人）(https://bitex-dxb.com/)

代表取締役社長：上野 真司

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://property-seminar.online/sobha2/(https://property-seminar.online/sobha2/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

お問い合わせ：customer@bitex-co.com

note：https://note.com/shinji_ueno82/all