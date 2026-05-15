本社移転と新オフィス開設で2拠点体制へ 。創業20周年・全国125院の「こころ整体院グループ」

株式会社givers

整体院・整骨院を全国125院・海外2拠点に展開するこころ整体院グループ(運営:株式会社givers／代表取締役CEO:安藝 泰弘)は、2026年5月1日(金)付で本社を新宿区新宿6丁目「新宿桑原ビル」に移転すると同時に、新オフィス「新宿御苑オフィス」(東京都新宿区新宿1丁目 Verde Vista新宿御苑 2階)を開設し、2拠点体制で業務を開始します。2026年で創業20周年を迎える節目に、本社機能を拡充し、次の20年に向けた経営基盤の整備を進めてまいります。

なお、本拠点拡張に伴い、お客様・取引先様への各種連絡先(電話・メール等)に変更はございません。

こころ整体院グループ▼こころ整体院グループ公式サイト

https://seitai.co.jp/

ニュースの要点

移転の背景 ― 創業20周年の節目に、次の20年への経営基盤を整備

- 整体院・整骨院を全国125院・海外2拠点に展開するこころ整体院グループ(運営:株式会社givers)が、2026年5月1日(金)付で本社移転と新オフィス開設による2拠点体制を発足- 本社は新宿区新宿6丁目「新宿桑原ビル9階」に移転(最寄り駅:最寄り駅:東京メトロ副都心線「東新宿駅」徒歩3分)- 新たに新宿区新宿1丁目「Verde Vista新宿御苑 2階」に「新宿御苑オフィス」を開設(最寄り駅:東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑駅」徒歩5分)- 2026年は創業20周年の節目。本社機能の拡充により、次のステージに向けた経営基盤を整備- 拠点拡張に伴い、お客様・取引先様への各種連絡先(電話・メール等)に変更はなし本社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137287/table/25_1_e49730c9a973466e4a872ea1bcdb91eb.jpg?v=202605150251 ]新宿御苑オフィス[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137287/table/25_2_cef80f8e4691a820347008ba5faa29bc.jpg?v=202605150251 ]

こころ整体院グループは、2006年2月の創業以来、20年にわたり「良い治療家を育てる」を理念に、日本全国での整体院・整骨院事業を展開してまいりました。現在、国内125院・海外2拠点を運営し、年間来院数は約80万人にのぼります。

2026年は創業20周年を迎える節目の年であり、グループとしての事業規模・組織規模の成長に応じた本社機能の拡充を目的に、このたびの拠点拡張を実施いたしました。本社移転と新オフィス開設による2拠点体制のもと、次の20年に向けた経営基盤の整備、独自メソッド「giversメソッドGIFT」や「AI姿勢分析」のさらなる進化、東亜大学との共同研究の継続的な推進を進めてまいります。

なお、お客様および取引先様におかれましては、各院での施術提供および各種連絡先(電話・メール等)に変更はございません。引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

こころ整体院グループについて

「良い治療家を育てる」を理念に、株式会社giversが運営する整体院・整骨院グループ。全国125院・海外2拠点を展開し、2026年で創業20周年を迎え、年間来院数は約80万人にのぼります。初回全額返金保証・強引な勧誘なしの方針で運営しています。

独自の身体メソッド「giversメソッドGIFT」と「AI姿勢分析」を全院で展開。東亜大学との共同研究の成果は国際学術誌『PLOS ONE』に掲載されており、その知見をメソッドの開発・改良に応用しています。

東亜大学との共同研究/国際学術誌『PLOS ONE』掲載/全国125院・海外2拠点・年間来院数80万人/創業20周年(2006年2月設立)

giversメソッドGIFT▼GIFTメソッドの詳細について

独自の身体メソッド「giversメソッドGIFT」と「AI姿勢分析」を全院で展開し、東亜大学との共同研究の成果は国際学術誌『PLOS ONE』に掲載されています（DOI: 10.1371/journal.pone.0315596）。研究知見をメソッドの開発・改良に応用するアプローチで、エビデンスベースのヘルスケアを実践しています。

https://seitai.co.jp/gift/

giversホールディングス株式会社 代表取締役：安藝 泰弘▼東亜大学との共同研究・PLOS ONE掲載論文について

PLOS ONE 論文 DOI

10.1371/journal.pone.0335268



論文URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335268

発表年: 2025年

筆頭著者: Aki Y（安藝泰弘）

掲載誌: PLOS ONE

会社概要

画像・データの引用・転載について

- 会社名：株式会社givers（こころ整体院グループ）- 本社(2026年5月1日～):〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目29番3号 新宿桑原ビル9階- 新宿御苑オフィス(2026年5月1日～):〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目34番5号 Verde Vista新宿御苑 2階- 代表者：代表取締役CEO 安藝 泰弘- 設立：2006年2月14日（2026年で創業20周年）- 事業内容：整体院・整骨院の運営（全国125院＋海外2拠点）／スポーツ事業（新宿givers、スポーツトレーナー部、PiPi Personal Gym）- URL：https://seitai.co.jp/

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株式会社givers（こころ整体院グループ）

マーケティング担当：塩野 正貴

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