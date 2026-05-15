『ファミリーの思い出応援プロジェクト』！5月は石川県・富山県の「アドベンチャーガーデン」無料招待券が当たる！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）の『ファミリーの思い出応援プロジェクト』。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回、この企画に賛同いただいた「アドベンチャーガーデン」にて、無料招待券のプレゼントキャンペーンを実施します。

■応募概要- プレゼント内容：アドベンチャーガーデン 「無料招待券」5組10名様※「アドベンチャーガーデン能美」「アドベンチャーガーデン射水」のどちらの店舗でも利用できる招待券となります。- 応募対象：「いこーよ」会員（新規会員登録も対象）- 応募方法：「いこーよ」キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22571?utm_source=info&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202605hokuriku)よりご応募ください- 応募締切：2026年5月15日（金）～6月14日（日）23：59まで■キャンペーン詳細はこちら

「いこーよ」公式サイト キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22571?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202605hokuriku)

■「アドベンチャーガーデン能美」について

石川県にある「アドベンチャーガーデン能美」は、アスレチックに加えてBBQやヘラブナ釣りも楽しめる屋外型の複合レジャースポットです。ハーネスを装着して挑戦する本格的な空中アスレチックは、5歳（身長110cm以上）から参加できる「チャレンジコース」（全27種）、10歳以上（身長140cm以上）対象の「アドベンチャーコース」 (全30種)、 さらに両コースに新アクティビティを加えた「サバイバルコース」 (全50種) を用意。年齢やレベルに合わせて選べるので、幅広く楽しめます。

■「アドベンチャーガーデン射水」について

昨年4月にオープンした「アドベンチャーガーデン射水」は、富山県初となるツリートップアドベンチャーが楽しめる施設です。 専用ハーネスを着用し、5歳(身長110cm以上)から体験できる「チャレンジコース」、10歳以上(身長 140cm以上) 対象の「ジップラインコース」 「デラックスコース」の3種類を展開。 なかでも注目は「ジップラインコース」。ボート池の上を滑走するスリル満点のジップラインが体験できる人気コースです。

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10.7万件以上の口コミを掲載しています（2026年5月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。

いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)