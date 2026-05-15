バレエ「白鳥の湖」全幕公演決定・出演者オーディションの開催

神奈川県

神奈川県では、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す、マグネット・カルチャー（マグカル）の取組を推進しています。

この取組の一環として、相模原市緑区の相模湖地域で取り組んでいるバレエを中心とした芸術・文化のまちづくりをより多くの方に知っていただくため、同市内の相模原市民会館においてバレエ公演を開催することとし、出演者オーディションを行いますのでお知らせします。

1 公演概要

(1)実施日

令和9年1月16日（土曜日）

(2)会場

相模原市民会館ホール（所在地：相模原市中央区中央3-13-15）

(3)プログラム

「白鳥の湖」全幕

(4)監修等

- 監修：ウラジーミル・マラーホフ- 芸術監督：イルギス・ガリムーリン- バレエミストレス：成澤淑榮（なりさわ よしえ）、挾間祥子（はざま さちこ）、マイカ・成澤ガリムーリナ- 主演等：後日発表

(5)主催等

- 主催：神奈川県- 共催：相模原市民会館（指定管理者 ギオン・アクティオ・コンティグループ）- 協力：相模湖 芸術・文化のまちづくり実行委員会- 企画制作：株式会社アトリエヨシノ

(6)その他

開演時間、出演者、チケット等の詳細については、決定次第発表します。

2 オーディション概要

(1)募集内容

- 子役- ダンサー（ソリスト・コールド）- 立ち役（貴族）

(2)応募資格

ア 子役（男子、女子）

身長135cmから150cm

イ ダンサー、立ち役

男性：高校1年生以上、身長165cm以上

女性：高校1年生以上、身長160cm前後以上

ウ その他

- 7月から開始するリハーサルに参加できること＜実施予定＞7月5日、7月12日、9月26日、9月27日、10月24日、10月25日、11月14日、11月15日、12月5日、12月6日、12月19日、12月20日、1月9日、1月10日、1月11日、1月13日＜場所＞株式会社アトリエヨシノ本社スタジオ（相模原市緑区与瀬377-3）- 上記に加えて、ソリストを中心としたリハーサルを実施予定（9月以降不定期の水曜日・金曜日の夕方夜間、都内で実施）- 7月5日、7月12日のリハーサル、1月15日の会場でのゲネプロは参加必須

(3)募集人員

約50名

(4)応募方法

「応募フォーム」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、御応募ください。

【応募フォーム】

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=124717

(5)応募締切

令和8年6月8日（月曜日）午前10時まで

(6)オーディション詳細

別添「オーディション募集要項」又は県ホームページを御覧ください。

【県ホームページ】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/sagamiko-ballet2026.html

（別添）神奈川県主催「白鳥の湖」全幕「オーディション募集要項」

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1533-45ef675ed04fde7f310527359f41783e.pdf

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局文化課

文化創造グループ 電話 045-285-0219