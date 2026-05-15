東京駅1店舗だけで、販売枚数３５万枚を突破！【COCORIS】 の『サンドクッキー』が2026年4月のリニューアルから大ヒット中。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役：阪本良一）は、 “太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子” をコンセプトにしたブランド【ココリス】の圧倒的人気No.1『サンドクッキー』が、リニューアル後、早くも販売枚数35万枚※を突破したことをお知らせいたします。

リニューアルリリースはこちら ＞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001543.000016051.html)

※2026年4月8日～5月14日の販売枚数。ココリスサンドクッキー詰合せ6入、ココリスサンドクッキー詰合せ16入、ココリスサンドクッキー詰合せ10入、ココリスセレクション12入、ココリスセレクション20入の販売枚数を合算して集計。

『サンドクッキー』リニューアル後、好調な背景

クッキー生地は、素材と焼き方を一から見直し、これまで以上に軽やかで心地よい“サクッと”した食感を実現。チョコレートのコーティング工程にもこだわり、クッキーとチョコレートの一体感ある味わいを存分に楽しんでいただけるように仕上げました。

素材選定や配合のバランスを見直し理想的な生地の粘度を目指しました。新しくなった生地の魅力を最大限に引き出すため、焼き工程にも磨きをかけました。クッキーとチョコレートのバランスが進化したことで、より木の実のソースの味わい際立ち、さらに美味しくなりました。東京駅限定定番手土産売上ランキングで、６年連続第１位を獲得

サンドクッキー「ヘーゼルナッツと木苺」

・ヘーゼルナッツ

奥深いコクのあるヘーゼルナッツを、なめらかなココア香るペーストに合わせ、フランス製ミルクチョコレートで包み込み、サクッと軽やかなクッキーでサンドしました。甘さは控えめに、ナッツ本来の風味と余韻を大切に仕上げました。

・木苺

風味豊かな木苺ペーストをやさしい甘さのフランス製ミルクチョコレートで包み込み、サクッと軽やかなクッキーでサンドしました。口に含んだ瞬間に広がる、木苺の華やかな酸味と果実感をお楽しみください。

6個入 1,620円、10個入 2,700円、16個入 4,320円

※すべて税込

≪ 雪塩×レモン≫『サンドクッキー』5年振りの新味も大人気！

サンドクッキーソルティレモン

爽やかなレモンペーストをホワイトチョコレートで包み込み、ナッツクッキーでサンド。

雪塩ならではのまろやかな塩味がレモンペーストの甘酸っぱさをやさしく引き立て、涼やかな後味に仕上げています。木の実の香ばしさを感じるクッキーに、レモンの酸味、そして雪塩が織りなす繊細なマリアージュをお楽しみください。

※食塩中雪塩78%使用

6個入 1,620円（税込）

※期間限定商品の為、なくなり次第終了

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

ブランドロゴ&ストーリー

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

“SUN KISSED SWEETS”

“太陽をいっぱい浴びた、

木の実をあじわうお菓子”

ココリスは、豊かに実を結んだ「木の実」をたっぷりと使用し、「木の実」本来の美味しさを

ぎゅっと閉じ込めた贅沢なお菓子です。

「木の実」が大好きなリスヘアーの女の子が目印です。

店舗情報

COCORIS （ココリス）グランスタ東京店

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅1階グランスタ東京駅構内

◆公式サイト

ホームページ： https://sucreyshopping.jp/cocoris

Instagram： https://www.instagram.com/cocoris_official/

X： https://x.com/COCORIS_PR

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ