ZIPAIRチャーター直行便で行くフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへのツアーを発売

株式会社ジャルパック

株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大村 剛也、以下「ジャルパック」）は、フロリダ州オーランドに位置する世界最大級のディズニーリゾート「フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を満喫する特別ツアーを本日より発売いたします。

本ツアーでは、ZIPAIRのチャーター便を利用。通常、日本からの直行便がないオーランドへ、乗り継ぎなしでより快適にご案内いたします。ご宿泊は人気のディズニー直営ホテルをご用意。5デー・パークホッパー・チケット付きのため、到着した初日から「マジックキングダム・パーク」、「エプコット」、「ディズニー・アニマルキングダム」、「ディズニー・ハリウッド・スタジオ」の4つのテーマパークを心ゆくまでご堪能いただけます。

エプコット (C)2026 Disney (C)2026 MARVELディズニー・ハリウッド・スタジオ (C)2026 Disney / Pixar. All rights reserved.

【ZIPAIRチャーター直行便で行く！フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート 7日間 ツアー概要】

●発売日：2026年5月15日（金）14：00

●出発日：2026年8月8日（土）、8月13日（木）

●出発地：成田

●最少催行人員：１名

●Webサイト： https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/ame/zipair_charter_wdw/

※詳しくは上記 Web サイトでご確認ください。



【ツアーのポイント】

・ZIPAIRチャーター便利用。乗り継ぎなしのオーランド直行便のため、約14時間で到着します。

・到着日からパークに入園できる5デー・パークホッパー・チケット付き。4つのテーマパークに1日何回でも入場可能です。

・滞在先はディズニー直営5つのホテルからお好みにあわせてお選びいただけます。さらに、全てのテーマパークへ開園の30分前に入園可能なアーリー・テーマパーク・エントリー付きです。

・お一人さま50ドルの、パーク内飲食やグッズ購入にご利用いただけるディズニーギフトカード付き。

・空港からホテルまで往復送迎バス付きで、快適にご移動いただけます。

・ディズニーリゾート教えてメールサービスで、出発前の気になるご質問にお答えします。

※画像は全てイメージです。