「ハンディファン」のニュースタンダード！最新バッテリー搭載モデルが5月新発売
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年5月より、高温への耐性などに優れている「リン酸鉄リチウムイオン電池」を使用した「ワイドフローハンディファン」を新発売します。
パワフルなのにやさしい風で、暑い日のお出かけや通勤・通学を快適にサポート！従来のリチウムイオン電池より「過充電・高温・衝撃圧迫・サイクル寿命」に優れた「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用し、USB充電式で繰り返し使用可能。さらに静音設計で、人混みや室内でも使いやすい便利なハンディーファンです。
・「リン酸鉄リチウムイオン電池」と一般的な「リチウムイオン電池」の比較
[表: https://prtimes.jp/data/corp/83381/table/387_1_ac59ca730a9030ae16140c9daf8ea031.jpg?v=202605150851 ]
・商品詳細
※取扱店にて順次発売
※全てオープン価格（小売参考価格を表記）
商品名：ワイドフローハンディファン （シルキーホワイト/アッシュブルー）
特徴：パワフルなのにやさしい風♪ワイドフローでしっかり涼しいハンディファン。安全性、サイクル寿命、高温への耐性に優れているリン酸鉄電池使用！USB充電式で繰り返し使え、広い送風面で効率よく風を届け、静音設計で人混みでも快適に使えます。
商品ページ：https://hac72.jp/item/wide_flow_handy_fan/
小売参考価格：\1,980(税込)
※5月発売
・その他直近発売の「ハンディファン」のリリース
冷却機能搭載「ピタ冷えペルチェファン」で夏を先制！1月解禁の最新モデルで猛暑対策
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000352.000083381.html
・会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
X：https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com