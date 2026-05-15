「ハンディファン」のニュースタンダード！最新バッテリー搭載モデルが5月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年5月より、高温への耐性などに優れている「リン酸鉄リチウムイオン電池」を使用した「ワイドフローハンディファン」を新発売します。

パワフルなのにやさしい風で、暑い日のお出かけや通勤・通学を快適にサポート！従来のリチウムイオン電池より「過充電・高温・衝撃圧迫・サイクル寿命」に優れた「リン酸鉄リチウムイオン電池」を採用し、USB充電式で繰り返し使用可能。さらに静音設計で、人混みや室内でも使いやすい便利なハンディーファンです。

・「リン酸鉄リチウムイオン電池」と一般的な「リチウムイオン電池」の比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83381/table/387_1_ac59ca730a9030ae16140c9daf8ea031.jpg?v=202605150851 ]

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：ワイドフローハンディファン （シルキーホワイト/アッシュブルー）

特徴：パワフルなのにやさしい風♪ワイドフローでしっかり涼しいハンディファン。安全性、サイクル寿命、高温への耐性に優れているリン酸鉄電池使用！USB充電式で繰り返し使え、広い送風面で効率よく風を届け、静音設計で人混みでも快適に使えます。

商品ページ：https://hac72.jp/item/wide_flow_handy_fan/

小売参考価格：\1,980(税込)

※5月発売

・その他直近発売の「ハンディファン」のリリース

冷却機能搭載「ピタ冷えペルチェファン」で夏を先制！1月解禁の最新モデルで猛暑対策

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000352.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com