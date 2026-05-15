AI時代における採用戦略の考え方～採用のプロが語る自社採用と戦略～

ポーターズ株式会社詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminar/260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0515

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、2026年5月27日（水）に「150％成長企業の経営者が語る 人材紹介事業の成長を阻む4つの壁とその突破法(https://lp.porters.jp/seminartemp_20260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0512)」を開催いたします。



本イベントでは、年平均150％以上の成長率で拡大を続ける急成長企業の経営者をお招きし、「組織」「育成」「仕組み化」にどう向き合い、どのように乗り越えてきたのか、 その裏側を語っていただきます。

なお、本イベントの内容は再配信の予定はなく、当日限りの機会となります。

また、セッション終了後にはネットワーキング会も実施し、同様の課題を抱える参加者同士や登壇者との情報交換を通じて、自社の状況に照らし合わせた具体的なヒントを得ていただけます。

▼▼セッションのご紹介▼▼

イベントの詳細はこちら（無料） :https://lp.porters.jp/seminar/260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0515

16:40に開始するセッションでは、400社以上の採用・ブランディング支援を手がけてきた株式会社ポテンシャライトで代表取締役を務める山根一城氏にご登壇いただきます。

山根氏には、求職者に選ばれる企業は自社の魅力をどのように整理し、打ち出しているのか。採用支援の現場から蓄積された知見をもとに、魅力設計の考え方とその実践フレームを公開します。

さらに、AI格差が「採用力」の二極化を招く今、AIをどう戦略的に活用するか。人材エージェントとして、ポテンシャライトが取り組む実際のAI活用方法も大公開！

求職者のレジュメ情報をもとにした訴求設計やスカウト文面生成、面接対策などの具体的なAI活用イメージをリアルにお届けします。

「知っている」から「使いこなせる」へ。採用の現場で今すぐ使える実践知を凝縮してお伝えする予定です。

▼▼才花氏のプロフィール▼▼

山根氏のセッションに申し込む（無料） :https://lp.porters.jp/seminar/260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0515株式会社ポテンシャライト 代表取締役 山根 一城氏

ベンチャー/スタートアップのHR支援企業 ポテンシャライトにおいて累計350社程度のHR支援を経験。

ポテンシャライト創業前は主にIT/Web業界に特化をした人材紹介を経験、リクルートキャリア主催のキャリアカウンセラーランキングで1位（3,000名中）を獲得してきた。

ポテンシャライトでは、シード期/シリーズAフェーズの企業を中心に、シリーズB,C,メガベンチャーの支援も経験。

2020年以降では大手著名企業のエンジニア/デザイナーなどの採用支援を経験。Mission/Vision構築、マネージメント育成/構築、人事制度構築などの人事組織系支援も担当している。

▼▼開催概要▼▼

イベントのお申し込みはこちら（無料） :https://lp.porters.jp/seminar/260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0515[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/227_1_e8b94fe9f290cf00b931857cbbfc13c3.jpg?v=202605150251 ]

イベントのお申し込みはこちら（無料） :https://lp.porters.jp/seminar/260527?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0515

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

人材戦略支援マガジン PORTERS MAGAZINE (ポーターズマガジン）(https://hrbc.porters.jp/magazine/)

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