ロールス・ロイス・モーター・カーズ 現代アートのエネルギーを表現した「ブラック・バッジ・カリナン・バイ・シリル・コンゴ」を発表

Rolls-Royce Motor Cars Limited

2026年5月15日（金） グッドウッド、ウエスト・サセックス

・ ロールス・ロイス・モーター・カーズ、現代アート界で高い評価を受けるシリル・コンゴによる手描きのアートワークをフィーチャーした「ブラック・バッジ・カリナン・バイ・シリル・コンゴ （Black Badge Cullinan by Cyril Kongo）」を発表

・ スターライト・ヘッドライナーやウッドセットに、鮮やかな「コンゴバース（Kongoverse）」の世界観を表現した、コンゴによる手書きのアートワークを採

・ ブレーキ・キャリパーやインテリアのアクセントカラーに合わせた、ロールス・ロイス初の「グラデーション・コーチライン（Gradient Coachline）」を導入

・ コンゴの「タグ（tag）」モチーフをアンブレラ、イルミネーテッド・トレッドプレート、コーチラインのペイント、刺繍などに展開

・ 前例のないコラボレーションとして、ロールス・ロイスの本拠地にて、コンゴがビスポーク・コレクティブと共に作品を完成

・ ニューヨーク、ソウル、グッドウッドのロールス・ロイス・プライベート・オフィスを通じてキュレーションされた5台のプライベート・コミッション

「創造性と想像力こそがロールス・ロイスを形作る原動力であり、オーナー一人ひとりの個性を反映した特別な車を生み出しています。お客様と共に最も複雑なビスポークを創り上げる場であるプライベート・オフィスもまた、この信念を体現しています。こうした場での対話を通じて、斬新で大胆な現代アートを求める、志を同じくする特別なコレクターたちのニーズが見えてきました。この想いを具現化するため、私たちはシリル・コンゴ氏とコラボレーションしました。彼の表現力豊かで妥協を許さないスタイルは、ブラック・バッジ （Black Badge）の精神と完璧に共鳴したのです。この前例のないコラボレーションでは、コンゴがロールス・ロイスのデザイナー、職人、エンジニアからなるビスポーク・コレクティブ （Bespoke Collective）と共に制作し、唯一無二のモーター・カーが実現しました。その結果として誕生したのが、5台の「ブラック・バッジ・カリナン・プライベート・コミッション （Black Badge Cullinan Private Commissions）」です。それぞれが独立したアートピースであり、二つの揺るぎない創造的な世界が交差して生まれた結晶です」

ドマゴイ・デュケク ロールス・ロイス・モーター・カーズ デザイン・ディレクター

「ブラック・バッジ・カリナンを初めて目にした時、私はその世界観を自分なりの解釈、つまり『コンゴバース』と呼ぶ形で表現したいという衝動に駆られました。それは、ファンタジーや数式、シンボル、ピラミッド、原子、そして想像上の惑星が交錯する場所です。ロールス・ロイスはこうしたアイディアを温かく迎え入れ、実際の形として具現化してくれました。それこそが、このプロジェクトを特別なものにしたのです。これは、私の視覚言語とロールス・ロイスのものづくりを融合させた、車そのものがキャンバスとして行う対話でした。ロールス・ロイスの職人たちと共に、この世界観を形にできたことは、まさに貴重な体験でした」

シリル・コンゴ アーティスト

ロールス・ロイス・モーター・カーズは、「ブラック・バッジ・カリナン・バイ・シリル・コンゴ」を発表します。これは、世界的に著名なマルチディシプリナリー・アーティストであるシリル・コンゴが、ベニヤやレザーのインテリア素材の一つひとつにハンドペイントを施した、5台の特別なプライベート・コミッションです。5台はいずれも共通の創造的テーマを共有しつつも、それぞれがコンゴの個性を反映した異なる表現となっています。本プロジェクトは、ニューヨーク、ソウル、そしてロールス・ロイス本拠地、グッドウッドのプライベート・オフィスを通じてキュレーションされました。

ブラック・バッジ・カリナンは、コンゴの作品にとって力強いキャンバスとなっています。ロールス・ロイスのよりダークで反骨精神あふれるもう一つの側面を表現するブラック・バッジは、ブランドの最も大胆な表現そのものです。その精神は、コンゴの芸術作品が放つ強烈な存在感と見事に呼応し、スターライト・ヘッドライナー、ピクニック・テーブル、フェイシア、そして後部座席のウォーターフォールなどインテリアの随所に表現されています。

ブラック・バッジ・カリナンのインテリアをキャンバスに、コンゴは今回のコラボレーションのために構想した自身の世界観「コンゴバース」を具現化しました。この独創的な表現は、「運命」、「想像力」、「個の力」といったテーマによって形作られており、これらはこの画期的なプロジェクトを通してコンゴにとって重要な核となったものです。

前例のないコラボレーション

「このコラボレーションがこれほど特別なものになったのは、私とロールス・ロイスの世界間で絶え間ない対話が交わされたからです。あらゆるアイディアが、細心の注意と好奇心を持って受け止められ、私はブランドのクリエイティブ・スタジオに完全に没頭することができました」

シリル・コンゴ アーティスト

ロールス・ロイスは、コンゴのビジョンを具現化するため、彼をデザイナー、エンジニア、職人で構成されるビスポーク・コレクティブの一員として迎え入れました。これまでも著名なクリエイターとの協業の実績はありますが、本プロジェクトはこれまでにないレベルでの共創を実現しています。プロジェクトの初期段階から、コンゴはロールス・ロイスの本拠地、ホーム・オブ・ロールス・ロイスに常駐し、チームと共に作業を進めました。構想からデザイン、最終的な製作に至るまで、すべての工程に関わり、専用スペースで各パーツに一つひとつ手描きで仕上げていきました。

「シリル・コンゴとの共同作業の進め方は、これまでにないものでした。生産開始の6ヶ月前には彼をグッドウッドの本拠地に招き、私たちの世界観を体験してもらいました。スペシャリストや職人たちとの対話、工具や技術の共有、そして全カラーパレットも自由に使用できる環境を提供しました。実際の車づくりでは、ビスポーク部門内に専用の作業スペースを設け、シリルと私たちのスペシャリストが密接に連携し、彼の芸術的表現を車の各要素に落とし込んでいきました。このコラボレーションは、絶え間ないアイディアの交換と、好奇心と創造的な自信を共有するプロセスでした。こうした社内での密接な開発体制により、シリルはその瞬間のインスピレーションを大切にしながら、自由に表現することができたのです」

フィル・ファーブル・ド・ラ・グランジュ ヘッド・オブ・ビスポーク・デザイン

鮮やかな世界感：コンゴバースでの冒険

「私の作品は、想像力の無限の力を映し出しています。実在しないけれど、存在し得る世界を描くこと。そしてそのビジョンをロールス・ロイスと一緒に具現化できたことは、忘れられない体験でした」

シリル・コンゴ アーティスト

すべての車は、共通のインテリアカラーであるブラックを基調に、鮮やかな色彩をアクセントとして取り入れています。今回初めて、インテリアは4つの異なるゾーンに分けられ、それぞれ対照的なカラーリングで構成されています。運転席には「フェニックス・レッド（Phoenix Red）」、助手席には「ターキーズ（Turchese）」、後部座席には「フォージ・イエロー（Forge Yellow）」と「マンダリン（Mandarin）」が用いられています。これらのカラーは、ステッチ、パイピング、シート・インサート、ヘッドレストの「RR」モノグラム、そしてラムウールのカーペットに至るまで表現されています。この共通のカラーパレットをもとに、コンゴは5台それぞれに異なるインテリア・アートワークを手描きで制作し、それぞれの車を真に唯一無二のコレクターズ・ピースへと昇華させました。

スターライト・ヘッドライナー：星々に描かれた「コンゴバース」

「初めてスターライト・ヘッドライナーを目にしたとき、すぐに心を奪われました。それはまるで動き続ける宇宙のようで、没入感のある存在です。この要素は私の作品の核になるだろうと直感しました」

シリル・コンゴ アーティスト

手描きで施されたスターライト・ヘッドライナー（1,344個の光ファイバー製の「星」によって、車内に静謐な夜空のような印象を与えるルーフライニング）は、シリル・コンゴによる各ブラック・バッジ・カリナンの最大の見どころです。各作品において、コンゴは想像上の惑星や星座に加え、関心を寄せてきた量子物理学へのモチーフも織り交ぜています。これは、物理学者である兄とアトリエを共にして以来、彼を魅了し続けているテーマです。彼の作品には数式や公式が埋め込まれ、想像力の無限の可能性を象徴しています。このテーマは、すべてのロールス・ロイス・ブラック・バッジに刻印されているインフィニティのシンボルにも重なります。

この構想を実現するため、インテリア・サーフェス・センターの職人たちは70色以上の塗料を用意し、コンゴ氏が自由に表現できる創作環境を整えました。各作品は、スポンジ、エアブラシ、筆を組み合わせて描かれています。

スターライト・ヘッドライナーの塗装が完了した後、コンゴはビスポークのエンジニアと緊密に連携し、すべての「星」の正確な配置と色を決めました。各「星」は、コンゴ自身が一つひとつ数え、配置を指定した上で、職人によって丹念に手作業で配置されました。各スターライト・ヘッドライナーには、ブルー、フェニックス・レッド、フォージ・イエロー、コバルト・ブルー、トゥイッケナム・グリーン、またはライム・グリーンのイルミネーションが様々な組み合わせで採用され、8つのシューティングスターが配置されています。さらに、天井全体を横断する1本の流れ星もふくまれており、これはロールス・ロイスとして初の試みとなるものです。

最後のさりげないディテールとして、コンゴのシグネチャーである「タグ」モチーフがサンバイザーの内側とラゲッジ・コンパートメントの蓋の内側にペイントされています。この特徴的なデザインは、ドアのレザー部分にも精緻な刺繍として忠実に再現されています。

手描きによるインテリア：継ぎ目のない構図

「私たちは、この作品にグルーヴを持たせるにはどうすればよいかを話し合いました。私にとって、絵を描くことはジャズのようなものです。動きがありながらも、全てが繋がっているのです」

シリル・コンゴ アーティスト

ブラック・バッジ・カリナン・バイ・シリル・コンゴには、アーティストが一つひとつ手描きで仕上げた特注の木製パネルが採用されており、フェイシア、センター・コンソール、リア・コンソール、ピクニック・テーブル、そして後部座席間のウォーターフォールにわたり、車内全体が連続した一つアート作品として構成されています。

制作に先立ち、インテリア・サーフェス・センターの職人たちは、19点のベニヤ・パーツをそれぞれブラックで塗装し、塗装ラボ内に特別に製作された固定具に取り付ける準備を整えました。その上でコンゴは、様々なサイズのエアブラシを用いて、細部まで表現に深みを持たせながら、自身の代名詞とも言える「コンゴバース」のデザインを描き上げました。

仕上げとして、アートワークを保護するために、ロールス・ロイスの職人は各パーツに10層のラッカーを施しました。その後、丁寧に研磨し、磨き上げ、ロールス・ロイスのインテリアにふさわしい深みと耐久性を備えた、輝きある仕上がりを実現しました。

ビスポーク・エクステリア：パワフルなキャンバス

「この作品を、一歩ずつ発見していって欲しい。探求すればするほど、新たな発見があります。エクステリアは、車内に広がる世界をほのかに示唆するヒントに過ぎないのです」

シリル・コンゴ アーティスト

各モデルのエクステリアは、深みのあるブルー・クリスタル・オーバー・ブラック仕上げが施されており、これは、太陽光の下できらめくブルーの粒子を混ぜ込んだラッカーでさらに強調され、光の加減で表面が青く見える効果が施されています。ロールス・ロイスとしては初となるグラデーション・コーチラインも採用され、左側はフェニックス・レッドからフォージ・イエローへし、右側はマンダリンからターキーズへと色が淡く移ろい、それぞれにコンゴの「タグ」モチーフがデザインとして組み込まれています。また、ロールス・ロイスとしては初めて、23インチのパート・ポリッシュド・ブラック・バッジ・アルミホイールの裏側に、異なる色のブレーキ・キャリパー（フェニックス・レッド、ターキーズ、フォージ・イエロー、マンダリン）が配置されおり、コーチラインやインテリアのビビッドなアクセントカラーにマッチしています。

エクステリアのコーチラインに使用されているフェニックス・レッドの「タグ」グラフィックは、イルミネーテッド・トレッドプレートや、ドアに収納されたブラックのビスポーク・アンブレラにも控えめにあしらわれています。

プライベート・オフィスによるキュレーション：つながりが生む価値

本プロジェクトは、ソウル、ニューヨーク、およびグッドウッドのプライベート・オフィスによってキュレーションされました。プライベート・オフィスは、招待制の創造的拠点であり、ロールス・ロイスの本拠地の延長として機能し、ビスポークのモーター・カーのオーダー体験を一層高める役割を担っています。

各地域には専任のチームが常駐しており、お客様との深い信頼関係を通じて、その地域特有の文化的背景や価値観、コレクター志向といった興味について独自の洞察を得ています。このような視点を通じて、シリル・コンゴとのコラボレーションは、芸術的な表現であると同時に、現代のコレクター文化を反映した表現として形づくられました。

今回制作された5台のブラック・バッジ・カリナン・バイ・ シリル・コンゴは、全て世界各地のお客様に提供されました。

- 以上-

背景情報

ルーツとインスピレーション：ブラック・バッジ・カリナン・バイ・ シリル・コンゴ

1969年にトゥールーズで生まれたコンゴは、パリでグラフィティ・アーティストとしてキャリアをスタートさせました。現在ではさまざまなメディアで活動しており、ストリートアートの力強いエネルギーを表現したドラマチックな構図と鮮やかな色彩使いで、国際的に高い評価を得ています。

コンゴの作品は、新世代の有力なコレクターたちの共感を呼び、オート・オルロジュリーから最高峰のオーディオシステム、さらには航空機に至るまで、世界で最も希少で魅力的なアイテムに、彼の唯一無二のスタイルを施す依頼を受けています。彼のコラボレーションや顧客層は、現代ストリートアートの価値は認識され、現代美術や投資の分野へと広がりつつあることを反映しています。

ブラック・バッジ・カリナン・バイ・シリル・コンゴは、まさにこの広範な潮流の中に位置づけられます。ストリートアートやそれに付随するエフェメラ（一時的な作品）は、今や主要なオークションハウスに登場し、作品の評価は一流の芸術作品と同等の価値を誇っています。美的観点においても精神的な側面においても、このコラボレーションは、現代文化、新たな投資分野、そして現代で最も注目を集めるアーティストと世界有数のラグジュアリーブランドとの創造的な交流が交差する地点に位置しています。

ブラック・バッジ10周年記念

ブラック・バッジ・カリナン・バイ・シリル・コンゴは、ブラック・バッジの誕生10周年を祝う2026年に発表された数あるプロジェクトの一つです。2016年にブラック・バッジ・ゴースト（Black Badge Ghost）と共に初めて登場したこのブランドの本質を覆すようなもう一つの顔は、自らの大胆で妥協を許さない精神にふさわしいロールス・ロイスを求めるお客様のために生み出されました。

現在、ゴースト（Ghost）、カリナン（Cullinan）、スペクター（Spectre）に、この反骨精神あふれるブラック・バッジが用意されています。力強いパワートレイン、洗練された走行特性、そして独自のビスポーク要素によって特徴づけられています。

ロールス・ロイス・モーター・カーズ

ロールス・ロイス・モーター・カーズは、真のラグジュアリー自動車のメーカーであり、

世界で最も高い評価と敬愛を受ける、手作業による魅力的なビスポーク製品を世界中のお客

様のために製造しています。英国ウエスト・サセックス州グッドウッドにあるホーム・オ

ブ・ロールス・ロイスには、2,500名以上の従業員が勤務しています。ホーム・オブ・ロー

ルス・ロイスには、グローバル本社のほか、センター・オブ・ラグジュアリー・マニュファ

クチャリング・エクセレンスが設置され、世界で唯一、ロールス・ロイスの自動車のデザイ

ン、開発、手作業による緻密な製作が行われています。London School of Economics &

Political Science の独自調査によると、2003 年にグッドウッドでの生産を開始して以来、ロ

ールス・ロイスは英国経済に40 億ポンド以上を貢献し、毎年5億ポンド以上の経済価値を

生み出していることが確認されています。

ロールス・ロイス・モーター・カーズはBMWグループの完全子会社であり、航空機用エン

ジンや推進システムを製造するROLLS-ROYCE PLC（ロールス・ロイス・ピーエルシー）と

は完全に別会社で、関連はありません。