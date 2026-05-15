5月24日(日)、埼玉県加須市で田んぼの泥に足を踏み入れ、社員が“食の循環”を体感　導入9年目のUCHINO米プロジェクト　田植え体験会に参加

株式会社UCHINO

株式会社UCHINO(親会社:株式会社ファストコムホールディングス 東京都中央区)は、2026年5月24日(日)、契約農家のひとつである株式会社誠農社が主催する地域交流と食育、農業理解促進を目的とした「田植え体験会」に参加いたします。

本イベントは、当社が推進する「UCHINO米プロジェクト」の一環として実施するもので、参加者自身が実際に田んぼへ入り、手で苗を植える体験を通じて、日本の農業や食の現状について考える機会を提供します。

2025年5月の田植え体験の様子■近年の日本の米市場

農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加に加え、肥料・燃料価格の高騰による生産コスト上昇など、多くの課題が深刻化しています。一方で、消費者は“お米がどのように作られているか”を知る機会が少なく、生産現場との距離が広がっている現状があります。

こうした中で、UCHINO米プロジェクトでは、「作る人」と「食べる人」をつなぎ直し、農業を“遠い産業”ではなく、“自分たちの暮らしに直結する営み”として感じてもらうことを目指しています。

■田植え体験がもたらす価値

田植え体験には、単なるレジャーを超えた多面的な価値があります。

1．食への感謝と理解を育む

実際に泥に触れ、自ら苗を植えることで、毎日当たり前に食べているお米が、多くの手間と時間をかけて育てられていることを実感できます。

“食べ物を残さない”“食を大切にする”という意識形成にもつながります。

2．地域・世代を超えた交流を生む

農業体験は、子どもから大人まで一緒に取り組める数少ない活動です。

企業関係者、地域住民、子どもたちなど、多様な人が同じ田んぼで協力することで、新たなコミュニティ形成にも寄与します。

3．一次産業への関心を高める

農業人口減少が進む中、実際の体験を通じて「農業に関わるきっかけ」を作ることは、未来の担い手づくりにもつながります。

“農業は大変そう”というイメージだけではなく、“面白い”“関わりたい”という感情を育む入口になることを期待しています。

社長から社員へ毎月3kgのお米を渡しています4．社員エンゲージメントの強化

株式会社UCHINOを含むファストコムグループでは、2018年1月より、社員の生活の質を向上させるために毎月お米を支給するユニークな制度を取り入れています。

このお米を使った社内でのおにぎりづくり活動や、田植え・草取り・稲刈りの体験プログラムを通じた役職や部門の異なる仲間との同じ体験づくりは社内に持ち帰られ、組織の垣根を超えた協働のきっかけとなっています。

2025年5月の田植え研修には社員30名が参加し、田植え体験の他に、誠農社の藤田社長の講話で経営視点を学ぶ機会も設けました。研修の満足度は94%と非常に高く、農業体験の効果を物語っています。

■UCHINO米プロジェクトについて

制度が定着したファストコムグループでは、同様の制度を他企業にも取り入れられるよう、株式会社UCHINOを設立し2025年5月1日よりサービス展開を始めています。

「UCHINO米プロジェクト」は、“お米”を軸に置き、社員の健康と1次産業の課題解決、社会貢献の「思いやりの循環」をテーマにした取り組みです。

単にお米を社員へ提供するだけではなく、

・農業体験機会の創出

・食べきれないお米の社会福祉施設への寄付

・食育、一次産業教育

・農福連携

・福利厚生としての農体験活用

など、この制度を通じて社員の健康と生活のサポートや、契約農家への安定的な収入支援、地域社会への還元にも力を入れています。

前払い制で当社から契約農家に報酬を支払う事で、地方の農家の安定した収入を支援することができます。さらにお米は会社に返納する（権利を放棄する)ことができ、そのお米を地域のこども食堂やひとり親世帯等に寄付する社会貢献の仕組みも整えています。

今後もUCHINOは、農業を通じた新しい社会参加の形を提案してまいります。

■開催概要

【イベント名】豊かな田んぼを守り隊 #1命を植える田植え活動

【日時】2026年5月24日（日）10:00～11:45 ※荒天時は中止(多少の雨の場合は実施)

【内容】・田植え体験

・田んぼでとれたお米や地域の野菜を使ったランチ

・参加者交流 ほか

【主催】

株式会社誠農社 埼玉県加須市油井ヶ島1393番地１

■会社概要

【会社名】

株式会社UCHINO

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-14-10 アーバンネット日本橋ビル2階

代表取締役 小林 栄治

【事業内容】

福利厚生事業、農福連携事業、地域コミュニティ支援事業 等

【公式サイト】

https://uchino-farm.co.jp/

【親会社 株式会社ファストコムホールディングス】

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-14-10 アーバンネット日本橋ビル2階

代表取締役 小林 栄治

【事業内容】

子会社の管理統括、新規事業の育成

-株式会社建助

・建築現場に伴う短期駐車場手配、現場事務所手配、ホームステージング等のBPOサービス

-株式会社ニッポン手仕事図鑑

・日本の手仕事を後世に残すことを目的とした、伝統工芸職人の後継者輩出、産地の復興の企画運営

-株式会社ありあまる

・映像の企画制作、DX推進支援

【公式サイト】 https://fastcom.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社UCHINO

広報担当 出口

TEL 03-6661-9260

MAIL kouho@uchino-farm.co.ljp