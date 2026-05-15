点検・防災・測量を遠隔・自動運用へ！ドローンポート活用を学ぶ無料実演セミナーを5月28日（木）静岡・島田で開催｜先着20名

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、株式会社ホバリング（本社：静岡県浜松市）主催にて、建設・土木・測量、建設コンサルタント、防犯・警備・点検、官公庁・自治体などで産業用ドローンの導入を検討している事業者を対象とした無料実演セミナー「DJI Dock 3／FlightHub 2 紹介実演セミナー」を、2026年5月28日（木）に静岡県島田市で開催します。

ドローンの自動離着陸・充電・遠隔操作に対応するDJI Dock 3と、飛行ルートや映像、取得データをクラウドで管理・共有できるDJI FlightHub 2を中心に、点検・測量・防災対応の遠隔・自動運用、現地計測・点検、ライブ映像共有、2D／3Dモデル作成などの流れを、実機紹介と運用画面の解説でわかりやすく紹介し、導入検討に必要な一連の流れをまとめて確認できます。

「建設現場や広大な敷地の確認を効率化したい」「防犯・警備・点検業務に赤外線カメラを活用したい」「災害時の初動確認や関係者への情報共有を強化したい」など、現場課題に直結するテーマで、導入前に押さえるべき論点を整理できる機会です。

▶参加無料｜事前登録（先着20名）

https://sekido-rc.com/?pid=191762185

点検・測量・防災対応の遠隔・自動運用を、実機と運用画面で整理できる

DJI Dock 3は、対応する産業用ドローンを格納し、自動離着陸・充電・遠隔操作を行うためのドローンポートです。Matrice 4D／Matrice 4TDと組み合わせることで、人が毎回現地へ向かわなくても、巡回、点検、監視、計測などの業務を遠隔から実施しやすくなります。

さらに、AIによる人や車の検知、スピーカーやライトの搭載により、防災・防犯・警備・点検といった用途での活用範囲も広がっています。人が現地に向かう前に状況を確認する、危険箇所の初動確認を遠隔で行う、広い敷地や現場を定期的に確認するといった運用を、実務目線で検討できます。

本セミナーでは、DJI Dock 3の機能紹介に加え、実機による現地計測・点検の流れも紹介します。オンライン情報だけでは判断しづらい設置・運用・データ活用の流れを、現地で確認できる機会です。

映像・飛行ルートを共有し、災害・点検時の判断を支援

DJI FlightHub 2は、ドローンの飛行ミッション作成、運用管理、取得データの管理・共有をクラウド上で行うための運用管理プラットフォームです。

本セミナーでは、ドローンのライブ映像を離れた場所から共有する方法や、DJI Dock 3を遠隔操作して無人運用をサポートする流れ、リアルタイムに近い形で2D／3Dモデルを作成して現場状況を把握する方法を紹介します。

災害時には、従業員、関連会社、行政担当者など複数の関係者へ被害状況を共有する必要があります。DJI FlightHub 2を活用することで、撮影データや飛行経路をクラウド上で共有し、現場確認から復旧対応までの意思決定を支援できます。

建設・測量・防災・警備・点検分野の導入検討者に向けた内容

本セミナーは、次のような課題を持つ事業者・団体に適した内容です。

・建設現場や土木現場で、計測・点検・進捗確認を効率化したい

・広大な敷地や施設の見守り監視を省人化したい

・防犯・警備・点検業務で赤外線カメラの導入を検討している

・自治体や防災分野で、災害時の初動確認や情報共有を強化したい

・既にドローンを導入しており、新型機や遠隔運用システムへの更新を検討している

・産業用ドローンの導入前に、機体・運用方法・クラウド管理までまとめて確認したい

DJI Dock 3、Matrice 4D／Matrice 4TD、DJI FlightHub 2の紹介に加え、屋内点検や橋梁点検などで使用可能な360°カメラ搭載ドローンDJI Avata 360の紹介も予定しています。

［参加メリット］

・ ドローンポートによる自動離着陸・充電・遠隔操作の仕組みを確認できる

・ DJI Dock 3による点検・測量・防災対応の遠隔運用イメージを実機で確認できる

・ DJI Matrice 4D／Matrice 4TDの用途別の違いを整理できる

・ DJI FlightHub 2によるライブ映像共有、飛行経路管理、2D／3Dモデル作成の流れがわかる

・ 防災・防犯・点検・測量での具体的な活用イメージを確認できる

・ 導入前の疑問を現地で相談できる

・ 360°カメラ搭載ドローンDJI Avata 360の点検活用も確認できる

DJI Dock 3／FlightHub 2 紹介実演セミナー 開催概要

開催日： 2026年5月28日（木）

時間 ： 13時30分～15時30分（受付：13時00分～）

会場 ： 島田市野外活動センター 山の家 多目的広場

〒427-0233 静岡県島田市身成48-3

参加費： 無料



定員 ： 20名（先着順）



対象者： ・建設・土木・測量事業者、建設コンサルタント事業者

・防犯・警備・点検などに赤外線カメラを導入されたい事業者

・既にドローンを導入しており、新型機の導入を検討している事業者

・官公庁・自治体関係者、自治体への導入提案を検討している事業者

・産業用ドローンの導入を前向きに検討している事業者

内容 ： ・DJI Dock 3／Matrice 4D／Matrice 4TDの紹介

・DJI Dock 3 実機による現地計測、点検

・DJI FlightHub 2による運用方法の紹介

・DJI Avata 360による現地での点検活用の紹介

▼お申し込みはこちら（参加無料｜先着20名）

https://sekido-rc.com/?pid=191762185

［メディア関係者の皆さまへ］

遠隔運用・自動化による点検、防災、防犯、測量、警備分野での活用イメージを、実機紹介と運用解説を通じてご確認いただけます。現地での取材、インタビュー、写真・映像の撮影も可能です。取材をご希望の方は、お申し込みフォームにて取材希望の旨をご連絡ください。

実演／紹介対象製品

・DJI Dock 3（Matrice 4D／4TD対応ドローンポート）

産業向け高性能ドローン Matrice 4D／4TDを搭載したDJI Dock 3は、24時間365日のリモート操作に対応し、効率的な自動運用を実現します。さらに、新たに車両搭載によるモバイル設置に対応したことで、より柔軟な運用が可能に。さまざまな環境に適応できる設計で、監視・点検・測量など幅広い業務を支援します。

https://sekido-rc.com/?pid=185106761

・DJI Matrice 4D（DJI Dock 3対応 測量用ドローン）

高精度マッピングや詳細な表面検査に適したDJI Dock 3専用の測量用モデルです。飛行時間が延長され、DJI RC Plus 2 Enterpriseと組み合わせた単独運用にも対応します。建設・土木・測量分野でのデータ取得を効率化したい現場に適しています。

https://sekido-rc.com/?pid=185107104

・DJI Matrice 4TD（DJI Dock 3対応 点検・調査用ドローン）

赤外線サーマルカメラとNIR補助ライトを搭載した点検・調査用モデルです。インフラ検査、緊急対応、公共安全、防犯・警備用途など、目視確認が難しい現場での状況把握を支援します。

https://sekido-rc.com/?pid=185107118

・DJI FlightHub 2（オールインワン型プラットフォーム）

ドローンの飛行ミッション作成、運用管理、取得データの管理・共有をクラウド上で行うためのプラットフォームです。ライブ映像共有、飛行経路管理、2D／3Dモデル作成などにより、遠隔地の関係者とも現場情報を共有しやすくなります。

・DJI Avata 360（360°カメラ搭載ドローン）

1回のフライトで全方位360°の映像を撮影できるドローンです。撮影後に視点を変更できるため、屋内点検や橋梁点検など、確認箇所が多い現場での活用が期待できます。

▶参加無料｜事前登録（先着20名）約1分で登録完了（※入力内容によります）

https://sekido-rc.com/?pid=191762185

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上が参加しています。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な体験をご提供します。

ドローンポートによる遠隔・自動運用に興味をお持ちの方はもちろん、鳥獣害・災害対応の運用を強化したい方、点検・測量の省人化に向けて導入・更新の判断材料を整理したい方まで、現場で“見て・比べて・相談できる”機会としてぜひご活用ください。

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドではより多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。

［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00